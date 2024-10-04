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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2352235323542355> Додано: Чет 03 жов, 2024 22:15 slonomag написав: Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду. Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду. А потом при очередном простое в квартирку нагрянут окупасы, и "худший случай выхода в 0" покажется манной небесной А потом при очередном простое в квартирку нагрянут окупасы, и "худший случай выхода в 0" покажется манной небесной M-Audio Повідомлень: 3181 З нами з: 23.03.11 Подякував: 602 раз. Подякували: 466 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2024 22:54 BIGor написав: slonomag написав: Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.



П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь... Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив.Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь...

Виглядає як Pepertum mobile

Хто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді? Виглядає якХто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді?

поки центробанки дуркують емісію та інфляцію так і є кредитно-іпотечний Pepertum mobile, до пори до часу поки центробанки дуркують емісію та інфляцію так і є кредитно-іпотечний Pepertum mobile, до пори до часу flyman

Повідомлень: 36614 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2793 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2024 01:13 Дюрі-бачі написав: Каже, що в них там "арабська" мафія кошмарить корінних німців вже роками. Каже, що в них там "арабська" мафія кошмарить корінних німців вже роками.

Эх немцы, такую страну просрали! Эх немцы, такую страну просрали! Gastarbaiter Повідомлень: 3395 З нами з: 26.02.18 Подякував: 685 раз. Подякували: 560 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2024 08:09 Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав: Каже, що в них там "арабська" мафія кошмарить корінних німців вже роками. Каже, що в них там "арабська" мафія кошмарить корінних німців вже роками.

Эх немцы, такую страну просрали! Эх немцы, такую страну просрали!

Десь тихо всплакнув Брейвік. Десь тихо всплакнув Брейвік. flyman

Повідомлень: 36614 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2793 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2024 08:26 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: 1200€?Разве объект премиум класса. Испанцы чистыми, где-то так и зарабатывают или немного больше. 1200€?Разве объект премиум класса. Испанцы чистыми, где-то так и зарабатывают или немного больше.

Откройте idealista и посмотрите тот же Аликанте. Стоимость аренды и стоимость продажи. 1200 это стартовая цена аренды норм квартиры (без пьяных мексов валяющихся под порогом). Откройте idealista и посмотрите тот же Аликанте. Стоимость аренды и стоимость продажи. 1200 это стартовая цена аренды норм квартиры (без пьяных мексов валяющихся под порогом). slonomag Повідомлень: 551 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 132 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2024 08:30 M-Audio написав: slonomag написав: Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду. Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду. А потом при очередном простое в квартирку нагрянут окупасы, и "худший случай выхода в 0" покажется манной небесной А потом при очередном простое в квартирку нагрянут окупасы, и "худший случай выхода в 0" покажется манной небесной

Я потому и указал цену в 200к. Это стартовая цена недвиги без окупасов (норм район, дом, охрана или закрытая урбанизация). Конечно можно и за 60-100к квартиры покупать, но там действительно надо самому сидеть с палкой и охранять квартиру. А так купил за 200к и не переживаешь что твою квартиру оккупируют. Ну и контингент который будет снимать, уже будет совсем другой - оккупасы снимают всякий треш за 500-600евро/месяц, который потом частенько и оккупируют. Я потому и указал цену в 200к. Это стартовая цена недвиги без окупасов (норм район, дом, охрана или закрытая урбанизация). Конечно можно и за 60-100к квартиры покупать, но там действительно надо самому сидеть с палкой и охранять квартиру. А так купил за 200к и не переживаешь что твою квартиру оккупируют. Ну и контингент который будет снимать, уже будет совсем другой - оккупасы снимают всякий треш за 500-600евро/месяц, который потом частенько и оккупируют. slonomag Повідомлень: 551 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 132 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2024 08:43 Дюрі-бачі написав: Як думаєте: якщо хресній прописали обов'язкове відвідування психолога разом з батьками в гімназії через "підвищену агресивність" то вони не перегинають палку?

Її знову діставали ті турки, в результаті стукнула костилем по голові і там "підозра на струс мозгу", яка не підтвердилась Як думаєте: якщо хресній прописали обов'язкове відвідування психолога разом з батьками в гімназії через "підвищену агресивність" то вони не перегинають палку?Її знову діставали ті турки, в результаті стукнула костилем по голові і там "підозра на струс мозгу", яка не підтвердилась

Навіть в Україні в нас, психолог спостерігає за загальною поведінкою всіх, якщо є проблеми. Сідає в класі і дивиться хто провокатор.

Дівчина молодець, шана і повага. Дивитись треба за хачами, а не за нею

Їм аби комусь горло перерізати або гаманець вкрасти. У знакомого араб витягнув. Мавпи Навіть в Україні в нас, психолог спостерігає за загальною поведінкою всіх, якщо є проблеми. Сідає в класі і дивиться хто провокатор.Дівчина молодець, шана і повага. Дивитись треба за хачами, а не за неюЇм аби комусь горло перерізати або гаманець вкрасти. У знакомого араб витягнув. Мавпи Бетон

Повідомлень: 3522 З нами з: 17.12.22 Подякував: 97 раз. Подякували: 227 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:14 slonomag написав: M-Audio написав: slonomag написав: Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду. Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду. А потом при очередном простое в квартирку нагрянут окупасы, и "худший случай выхода в 0" покажется манной небесной А потом при очередном простое в квартирку нагрянут окупасы, и "худший случай выхода в 0" покажется манной небесной

Я потому и указал цену в 200к. Это стартовая цена недвиги без окупасов (норм район, дом, охрана или закрытая урбанизация). Конечно можно и за 60-100к квартиры покупать, но там действительно надо самому сидеть с палкой и охранять квартиру. А так купил за 200к и не переживаешь что твою квартиру оккупируют. Ну и контингент который будет снимать, уже будет совсем другой - оккупасы снимают всякий треш за 500-600евро/месяц, который потом частенько и оккупируют. Я потому и указал цену в 200к. Это стартовая цена недвиги без окупасов (норм район, дом, охрана или закрытая урбанизация). Конечно можно и за 60-100к квартиры покупать, но там действительно надо самому сидеть с палкой и охранять квартиру. А так купил за 200к и не переживаешь что твою квартиру оккупируют. Ну и контингент который будет снимать, уже будет совсем другой - оккупасы снимают всякий треш за 500-600евро/месяц, который потом частенько и оккупируют.

Дивна ситуація звичайно, але може тому така і дохідність з оренди... Дивна ситуація звичайно, але може тому така і дохідність з оренди... BIGor

Повідомлень: 9393 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1368 раз. Подякували: 1774 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:32 Re: Еміграція, заробітчанство Бетон написав: Їм аби комусь горло перерізати або гаманець вкрасти. У знакомого араб витягнув. Мавпи Їм аби комусь горло перерізати або гаманець вкрасти. У знакомого араб витягнув. Мавпи

Наскільки я зрозумів, то тут контингент не той і вони хочуть, в першу чергу, щоб дівчата не ходили на всякі олімпіади і не вчилися краще за хлопців. Ну і дуже багато претензій до зовнішнього вигляду "як в повій". Наскільки я зрозумів, то тут контингент не той і вони хочуть, в першу чергу, щоб дівчата не ходили на всякі олімпіади і не вчилися краще за хлопців. Ну і дуже багато претензій до зовнішнього вигляду "як в повій". Дюрі-бачі

Повідомлень: 3822 З нами з: 29.07.22 Подякував: 692 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:39 Ну що ж ви так жорстко про арабів. Не всі вони погані, частина може і сумлінно самостійно відходити в бік.

Вчора ось відбулася така подія - коли людина вирішила більше НЕ ображати дівчат у школі.

При чому ПОДІЯ СТАЛАСЯ в славетному місті Las Vegas.

Дочка наших українців, які вже давно живуть у Франції, вийшла заміж за громадянина Сенегалу (95,5% населення сповідує іслам).

Батьки точно не знають, що вона в ньому знайшла: ну чорненький, ну пальці на правій руці довгенькі…

Коротше чи від тих пальців, чи від чого ще народила хлопчика. І хлопчик на диво взяв всі гени батька: такий же чорненький.

А поведінка була саме така, як пан Дюрі-бачі написав про німецьку школу: але той не тільки всіх дівчат за коси тягав, а ще й пропонував трохи чи нюхнути, чи кольнутися, чи ковтнути… крім того, виїхав від мами (щоби не вчила жити) подалі: аж в США.

Балувана буває не тільки «ваша Галя».

Вчора ввечері набрав номер телефона своєї дівчини: каявся, що підсадив її на наркотики, та прямо під час розмови і застрелився…

Тепер балуваним не буде… в свої 27 років…



Легке враження, що це добре, що всі країни кинулися рятувати українців: і не чорненькі, і не сповідують іслам, і не обрізані, і наркотою не балуються, і дівчат за коси не тягають, і працьовиті… і розумні… Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 жов, 2024 09:42, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10141 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3725 раз. Подякували: 1313 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2352235323542355> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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