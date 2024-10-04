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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2352235323542355>
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 22:15

  slonomag написав:Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.
А потом при очередном простое в квартирку нагрянут окупасы, и "худший случай выхода в 0" покажется манной небесной :-)
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 22:54

  BIGor написав:
  slonomag написав:Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.

П.С. В Польше мб не так, я так понял у вас там ипотеку под 3% фиг найдешь...

Виглядає як Pepertum mobile
Хто ж ті дурні що в Іспанії сидять а оренді тоді?

поки центробанки дуркують емісію та інфляцію так і є кредитно-іпотечний Pepertum mobile, до пори до часу
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 01:13

  Дюрі-бачі написав:Каже, що в них там "арабська" мафія кошмарить корінних німців вже роками.

Эх немцы, такую страну просрали!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 08:09

  Gastarbaiter написав:
  Дюрі-бачі написав:Каже, що в них там "арабська" мафія кошмарить корінних німців вже роками.

Эх немцы, такую страну просрали!

Десь тихо всплакнув Брейвік.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 08:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:1200€?Разве объект премиум класса. Испанцы чистыми, где-то так и зарабатывают или немного больше.

Откройте idealista и посмотрите тот же Аликанте. Стоимость аренды и стоимость продажи. 1200 это стартовая цена аренды норм квартиры (без пьяных мексов валяющихся под порогом).
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 08:30

  M-Audio написав:
  slonomag написав:Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.
А потом при очередном простое в квартирку нагрянут окупасы, и "худший случай выхода в 0" покажется манной небесной :-)

Я потому и указал цену в 200к. Это стартовая цена недвиги без окупасов (норм район, дом, охрана или закрытая урбанизация). Конечно можно и за 60-100к квартиры покупать, но там действительно надо самому сидеть с палкой и охранять квартиру. А так купил за 200к и не переживаешь что твою квартиру оккупируют. Ну и контингент который будет снимать, уже будет совсем другой - оккупасы снимают всякий треш за 500-600евро/месяц, который потом частенько и оккупируют.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 08:43

  Дюрі-бачі написав:Як думаєте: якщо хресній прописали обов'язкове відвідування психолога разом з батьками в гімназії через "підвищену агресивність" то вони не перегинають палку?
Її знову діставали ті турки, в результаті стукнула костилем по голові і там "підозра на струс мозгу", яка не підтвердилась

Навіть в Україні в нас, психолог спостерігає за загальною поведінкою всіх, якщо є проблеми. Сідає в класі і дивиться хто провокатор.
Дівчина молодець, шана і повага. Дивитись треба за хачами, а не за нею
Їм аби комусь горло перерізати або гаманець вкрасти. У знакомого араб витягнув. Мавпи
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:14

  slonomag написав:
  M-Audio написав:
  slonomag написав:Не смотрел, но удивлен почему "Ипотека будет погашаться с арендних платежей" вызвала негатив. В Испании оно так и работает (проверено на опыте нескольких семей, у каждой по 5-10 объектов недвиги). Вот дом который я купил, платеж по ипотеке 650евро в месяц, а его аренда 1200евро/месяц. Ну понятно что минус простои, ремонт, налоги на владение имуществом, но даже в худшем случае в 0 уж точно выйдет. Так что вполне возможно гасить ипотеку сдавая дом в аренду.
А потом при очередном простое в квартирку нагрянут окупасы, и "худший случай выхода в 0" покажется манной небесной :-)

Я потому и указал цену в 200к. Это стартовая цена недвиги без окупасов (норм район, дом, охрана или закрытая урбанизация). Конечно можно и за 60-100к квартиры покупать, но там действительно надо самому сидеть с палкой и охранять квартиру. А так купил за 200к и не переживаешь что твою квартиру оккупируют. Ну и контингент который будет снимать, уже будет совсем другой - оккупасы снимают всякий треш за 500-600евро/месяц, который потом частенько и оккупируют.

Дивна ситуація звичайно, але може тому така і дохідність з оренди...
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  Бетон написав:Їм аби комусь горло перерізати або гаманець вкрасти. У знакомого араб витягнув. Мавпи

Наскільки я зрозумів, то тут контингент не той і вони хочуть, в першу чергу, щоб дівчата не ходили на всякі олімпіади і не вчилися краще за хлопців. Ну і дуже багато претензій до зовнішнього вигляду "як в повій".
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:39

Ну що ж ви так жорстко про арабів. Не всі вони погані, частина може і сумлінно самостійно відходити в бік.
Вчора ось відбулася така подія - коли людина вирішила більше НЕ ображати дівчат у школі.
При чому ПОДІЯ СТАЛАСЯ в славетному місті Las Vegas.
Дочка наших українців, які вже давно живуть у Франції, вийшла заміж за громадянина Сенегалу (95,5% населення сповідує іслам).
Батьки точно не знають, що вона в ньому знайшла: ну чорненький, ну пальці на правій руці довгенькі…
Коротше чи від тих пальців, чи від чого ще народила хлопчика. І хлопчик на диво взяв всі гени батька: такий же чорненький.
А поведінка була саме така, як пан Дюрі-бачі написав про німецьку школу: але той не тільки всіх дівчат за коси тягав, а ще й пропонував трохи чи нюхнути, чи кольнутися, чи ковтнути… крім того, виїхав від мами (щоби не вчила жити) подалі: аж в США.
Балувана буває не тільки «ваша Галя».
Вчора ввечері набрав номер телефона своєї дівчини: каявся, що підсадив її на наркотики, та прямо під час розмови і застрелився…
Тепер балуваним не буде… в свої 27 років…

Легке враження, що це добре, що всі країни кинулися рятувати українців: і не чорненькі, і не сповідують іслам, і не обрізані, і наркотою не балуються, і дівчат за коси не тягають, і працьовиті… і розумні…
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 жов, 2024 09:42, всього редагувалось 1 раз.
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