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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:41
Дюрі-бачі написав: Бетон написав:
Їм аби комусь горло перерізати або гаманець вкрасти. У знакомого араб витягнув. Мавпи
Наскільки я зрозумів, то тут контингент не той і вони хочуть, в першу чергу, щоб дівчата не ходили на всякі олімпіади і не вчилися краще за хлопців. Ну і дуже багато претензій до зовнішнього вигляду "як в повій".
от з цим треба боротися за будь-що.
але по-німецькі - скарги та інше. я гадаю тема гендерної нерівності в Німеччині теж чутлива, тому мають реагувати. тому якщо тиснути, ті мають або притихнути, або їх попруть з гімназії - в гетто для таких, як вони.
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Shaman
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:48
Shaman
Ну поки тільки 1 раз відреагували на рівні цілої гімназії - коли мусульмани дістали єврейку. І там збирали всіх батьків і пояснювали, що антисемітизм категорично заборонений і за таке можуть діти отримати "хрест на все життя"
Shaman написав:
в гетто для таких, як вони.
Так вони не з гетто: в них батьки вже громадянство отримали років 10-20 тому і вже "корінні німці"
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:57
Еміграція, заробітчанство
New’s from France
Сьогодні о 6-30 ранку відвозив наших людей в госпіталь в Тулузу, по дорозі більш докладно розказали про те, скільки грошей треба мати, щоби жити у Франціі.
В моєму попередньому дописі було так:
Прибуток:
- чоловік приносить в дзьобику 3 300 євро на місяць.
- жінка приносить в дзьобику 1200 євро на місяць.
Надали уточнення щодо витрат на кредитні продукти:
- виплата іпотечного кредиту за 2-о поверховий будинок (куплено в кредит в січні 2021 року): 620€;
- виплата за авто КІА Коna електричний - 280€;
- виплата за солярку, яка використовується в системі опалення будинка - 100€ (тут безвідсотковий кредит).
Разом виплати за кредитами на місяць 1000€.
Раніше писав, що комуналка 200€, харчі 800€, податок на будинок 720/12= 60€.
Ось такі вони, витрати у Франції…
P.S. Цікаво про цифру «620».
Оренда квартири у цьому регіоні стартує від 440€, я орендую 3-к квартиру за 650€.
Погодьтеся жити в своєму за 620€ значно краще…
Тим більше, що на сьогодні ринкова ціна їх будинка, купленого при стартовій ціні в 175 000€, за 140 000 €, зараз складає не менше за 280 000€.
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akurt
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