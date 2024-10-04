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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:41
Дюрі-бачі написав: Бетон написав:
Їм аби комусь горло перерізати або гаманець вкрасти. У знакомого араб витягнув. Мавпи
Наскільки я зрозумів, то тут контингент не той і вони хочуть, в першу чергу, щоб дівчата не ходили на всякі олімпіади і не вчилися краще за хлопців. Ну і дуже багато претензій до зовнішнього вигляду "як в повій".
от з цим треба боротися за будь-що.
але по-німецькі - скарги та інше. я гадаю тема гендерної нерівності в Німеччині теж чутлива, тому мають реагувати. тому якщо тиснути, ті мають або притихнути, або їх попруть з гімназії - в гетто для таких, як вони.
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Shaman
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:48
Shaman
Ну поки тільки 1 раз відреагували на рівні цілої гімназії - коли мусульмани дістали єврейку. І там збирали всіх батьків і пояснювали, що антисемітизм категорично заборонений і за таке можуть діти отримати "хрест на все життя"
Shaman написав:
в гетто для таких, як вони.
Так вони не з гетто: в них батьки вже громадянство отримали років 10-20 тому і вже "корінні німці"
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:57
Еміграція, заробітчанство
New’s from France
Сьогодні о 6-30 ранку відвозив наших людей в госпіталь в Тулузу, по дорозі більш докладно розказали про те, скільки грошей треба мати, щоби жити у Франціі.
В моєму попередньому дописі було так:
Прибуток:
- чоловік приносить в дзьобику 3 300 євро на місяць.
- жінка приносить в дзьобику 1200 євро на місяць.
Надали уточнення щодо витрат на кредитні продукти:
- виплата іпотечного кредиту за 2-о поверховий будинок (куплено в кредит в січні 2021 року): 620€;
- виплата за авто КІА Коna електричний - 280€;
- виплата за солярку, яка використовується в системі опалення будинка - 100€ (тут безвідсотковий кредит).
Разом виплати за кредитами на місяць 1000€.
Раніше писав, що комуналка 200€, харчі 800€, податок на будинок 720/12= 60€.
Ось такі вони, витрати у Франції…
P.S. Цікаво про цифру «620».
Оренда квартири у цьому регіоні стартує від 440€, я орендую 3-к квартиру за 650€.
Погодьтеся жити в своєму за 620€ значно краще…
Тим більше, що на сьогодні ринкова ціна їх будинка, купленого при стартовій ціні в 175 000€, за 140 000 €, зараз складає не менше за 280 000€.
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akurt
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:14
akurt написав:
Еміграція, заробітчанство
New’s from France
Сьогодні о 6-30 ранку відвозив наших людей в госпіталь в Тулузу, по дорозі більш докладно розказали про те, скільки грошей треба мати, щоби жити у Франціі.
В моєму попередньому дописі було так:
Прибуток:
- чоловік приносить в дзьобику 3 300 євро на місяць.
- жінка приносить в дзьобику 1200 євро на місяць.
Надали уточнення щодо витрат на кредитні продукти:
- виплата іпотечного кредиту за 2-о поверховий будинок (куплено в кредит в січні 2021 року): 620€;
- виплата за авто КІА Коna електричний - 280€;
- виплата за солярку, яка використовується в системі опалення будинка - 100€ (тут безвідсотковий кредит).
Разом виплати за кредитами на місяць 1000€.
Раніше писав, що комуналка 200€, харчі 800€, податок на будинок 720/12= 60€.
Ось такі вони, витрати у Франції…
P.S. Цікаво про цифру «620».
Оренда квартири у цьому регіоні стартує від 440€, я орендую 3-к квартиру за 650€.
Погодьтеся жити в своєму за 620€ значно краще…
Тим більше, що на сьогодні ринкова ціна їх будинка, купленого при стартовій ціні в 175 000€, за 140 000 €, зараз складає не менше за 280 000€.
як відростити такий самий дзьобик як у чоловіка?
мова точно треба
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Бетон
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 15:00
Ну так треба старатися….
Он почитайте сьогодні Українська правда там дзьобики масово такі, що мішки з грошима викидають через вікна….
Французам ніколи таке не насниться навіть якщо будуть пити відро Арманьяку 15-ти річної витримки…
Жінка та працює в школі. Була зарплатня в минулому році на руки 750€, зараз 1200… 1250€. Це чистими.
Режим роботи не для всіх підходить: 1,5 години 4 рази на день з перервами кожен раз на 1,5 години. Тобто такий «пошматований день».
Школа цікаво влаштована у Франції:
- діти в школі з 8-30 до 18-00. Привозять або батьки, або аж 2 різних автобуси забирають з домівок.
- все безкоштовно. Коли я розказую, що в Україні платять по 5000€ за ліцей та ще за репетиторів - то не вірять, просять повторити такі фрази, можливо переклад не є вірним.
- так ось через 1,5 години у дітей перерва на забави та ігри - у дворі - на 25 учнів 2 «вихователя» слідкують за дітьми щоби нічого не сталося. Ці ж вихователі зранку отримують дітей з рук в руки і ввечері віддають батькам.
- вихователі мають право на пільговий обід в їдальні школи (платять 3,5€ за обід). Це дешево, бо зазвичай в кафе/ресторані обід подадуть за 15€. Найдешевша кава в автоматі 1€.
За обіди дітей батьки теж платять по 3,5€. Обід сказали реально вартує більше, всі інше доплачує мерія.
Ну ось ніби-то і робота не важка, але день такий «пошматований» на частини. Субота та неділя вихідні.
Спеціально спитав: немає ніяких випадків, щоби українська дівчина била когось палицями або ковадлом по голові.
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akurt
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