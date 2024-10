Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:41 Дюрі-бачі написав: Бетон написав: Їм аби комусь горло перерізати або гаманець вкрасти. У знакомого араб витягнув. Мавпи Їм аби комусь горло перерізати або гаманець вкрасти. У знакомого араб витягнув. Мавпи

Наскільки я зрозумів, то тут контингент не той і вони хочуть, в першу чергу, щоб дівчата не ходили на всякі олімпіади і не вчилися краще за хлопців. Ну і дуже багато претензій до зовнішнього вигляду "як в повій". Наскільки я зрозумів, то тут контингент не той і вони хочуть, в першу чергу, щоб дівчата не ходили на всякі олімпіади і не вчилися краще за хлопців. Ну і дуже багато претензій до зовнішнього вигляду "як в повій".

от з цим треба боротися за будь-що.



але по-німецькі - скарги та інше. я гадаю тема гендерної нерівності в Німеччині теж чутлива, тому мають реагувати. тому якщо тиснути, ті мають або притихнути, або їх попруть з гімназії - в гетто для таких, як вони. от з цим треба боротися за будь-що.але по-німецькі - скарги та інше. я гадаю тема гендерної нерівності в Німеччині теж чутлива, тому мають реагувати. тому якщо тиснути, ті мають або притихнути, або їх попруть з гімназії - в гетто для таких, як вони. Shaman

Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:48 Shaman Ну поки тільки 1 раз відреагували на рівні цілої гімназії - коли мусульмани дістали єврейку. І там збирали всіх батьків і пояснювали, що антисемітизм категорично заборонений і за таке можуть діти отримати "хрест на все життя"

Shaman написав: в гетто для таких, як вони. в гетто для таких, як вони.

Так вони не з гетто: в них батьки вже громадянство отримали років 10-20 тому і вже "корінні німці" Ну поки тільки 1 раз відреагували на рівні цілої гімназії - коли мусульмани дістали єврейку. І там збирали всіх батьків і пояснювали, що антисемітизм категорично заборонений і за таке можуть діти отримати "хрест на все життя"Так вони не з гетто: в них батьки вже громадянство отримали років 10-20 тому і вже "корінні німці"

Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:57 Еміграція, заробітчанство

New's from France

Сьогодні о 6-30 ранку відвозив наших людей в госпіталь в Тулузу, по дорозі більш докладно розказали про те, скільки грошей треба мати, щоби жити у Франціі.



New’s from France



Сьогодні о 6-30 ранку відвозив наших людей в госпіталь в Тулузу, по дорозі більш докладно розказали про те, скільки грошей треба мати, щоби жити у Франціі.

В моєму попередньому дописі було так:

Прибуток:

- чоловік приносить в дзьобику 3 300 євро на місяць.

- жінка приносить в дзьобику 1200 євро на місяць.



Надали уточнення щодо витрат на кредитні продукти:

- виплата іпотечного кредиту за 2-о поверховий будинок (куплено в кредит в січні 2021 року): 620€;

- виплата за авто КІА Коna електричний - 280€;

- виплата за солярку, яка використовується в системі опалення будинка - 100€ (тут безвідсотковий кредит).

Разом виплати за кредитами на місяць 1000€.



Раніше писав, що комуналка 200€, харчі 800€, податок на будинок 720/12= 60€.

Ось такі вони, витрати у Франції…



P.S. Цікаво про цифру «620».

Оренда квартири у цьому регіоні стартує від 440€, я орендую 3-к квартиру за 650€.

Погодьтеся жити в своєму за 620€ значно краще…

Тим більше, що на сьогодні ринкова ціна їх будинка, купленого при стартовій ціні в 175 000€, за 140 000 €, зараз складає не менше за 280 000€.

як відростити такий самий дзьобик як у чоловіка?

Додано: П'ят 04 жов, 2024 15:00

Повідомлень: 3525 З нами з: 17.12.22 Подякував: 97 раз. Подякували: 227 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 жов, 2024 15:00 Ну так треба старатися….

Он почитайте сьогодні Українська правда там дзьобики масово такі, що мішки з грошима викидають через вікна….

Французам ніколи таке не насниться навіть якщо будуть пити відро Арманьяку 15-ти річної витримки…



Жінка та працює в школі. Була зарплатня в минулому році на руки 750€, зараз 1200… 1250€. Це чистими.

Режим роботи не для всіх підходить: 1,5 години 4 рази на день з перервами кожен раз на 1,5 години. Тобто такий «пошматований день».

Школа цікаво влаштована у Франції:

- діти в школі з 8-30 до 18-00. Привозять або батьки, або аж 2 різних автобуси забирають з домівок.

- все безкоштовно. Коли я розказую, що в Україні платять по 5000€ за ліцей та ще за репетиторів - то не вірять, просять повторити такі фрази, можливо переклад не є вірним.

- так ось через 1,5 години у дітей перерва на забави та ігри - у дворі - на 25 учнів 2 «вихователя» слідкують за дітьми щоби нічого не сталося. Ці ж вихователі зранку отримують дітей з рук в руки і ввечері віддають батькам.

- вихователі мають право на пільговий обід в їдальні школи (платять 3,5€ за обід). Це дешево, бо зазвичай в кафе/ресторані обід подадуть за 15€. Найдешевша кава в автоматі 1€.

За обіди дітей батьки теж платять по 3,5€. Обід сказали реально вартує більше, всі інше доплачує мерія.



Ну ось ніби-то і робота не важка, але день такий «пошматований» на частини. Субота та неділя вихідні.

Спеціально спитав: немає ніяких випадків, щоби українська дівчина била когось палицями або ковадлом по голові.

