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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2352235323542355
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:41

  Дюрі-бачі написав:
  Бетон написав:Їм аби комусь горло перерізати або гаманець вкрасти. У знакомого араб витягнув. Мавпи

Наскільки я зрозумів, то тут контингент не той і вони хочуть, в першу чергу, щоб дівчата не ходили на всякі олімпіади і не вчилися краще за хлопців. Ну і дуже багато претензій до зовнішнього вигляду "як в повій".

от з цим треба боротися за будь-що.

але по-німецькі - скарги та інше. я гадаю тема гендерної нерівності в Німеччині теж чутлива, тому мають реагувати. тому якщо тиснути, ті мають або притихнути, або їх попруть з гімназії - в гетто для таких, як вони.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:48

Shaman Ну поки тільки 1 раз відреагували на рівні цілої гімназії - коли мусульмани дістали єврейку. І там збирали всіх батьків і пояснювали, що антисемітизм категорично заборонений і за таке можуть діти отримати "хрест на все життя"
  Shaman написав:в гетто для таких, як вони.

Так вони не з гетто: в них батьки вже громадянство отримали років 10-20 тому і вже "корінні німці"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:57

Еміграція, заробітчанство

New’s from France

Сьогодні о 6-30 ранку відвозив наших людей в госпіталь в Тулузу, по дорозі більш докладно розказали про те, скільки грошей треба мати, щоби жити у Франціі.
В моєму попередньому дописі було так:
Прибуток:
- чоловік приносить в дзьобику 3 300 євро на місяць.
- жінка приносить в дзьобику 1200 євро на місяць.

Надали уточнення щодо витрат на кредитні продукти:
- виплата іпотечного кредиту за 2-о поверховий будинок (куплено в кредит в січні 2021 року): 620€;
- виплата за авто КІА Коna електричний - 280€;
- виплата за солярку, яка використовується в системі опалення будинка - 100€ (тут безвідсотковий кредит).
Разом виплати за кредитами на місяць 1000€.

Раніше писав, що комуналка 200€, харчі 800€, податок на будинок 720/12= 60€.
Ось такі вони, витрати у Франції…

P.S. Цікаво про цифру «620».
Оренда квартири у цьому регіоні стартує від 440€, я орендую 3-к квартиру за 650€.
Погодьтеся жити в своєму за 620€ значно краще…
Тим більше, що на сьогодні ринкова ціна їх будинка, купленого при стартовій ціні в 175 000€, за 140 000 €, зараз складає не менше за 280 000€.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 13:14

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

New’s from France

Сьогодні о 6-30 ранку відвозив наших людей в госпіталь в Тулузу, по дорозі більш докладно розказали про те, скільки грошей треба мати, щоби жити у Франціі.
В моєму попередньому дописі було так:
Прибуток:
- чоловік приносить в дзьобику 3 300 євро на місяць.
- жінка приносить в дзьобику 1200 євро на місяць.

Надали уточнення щодо витрат на кредитні продукти:
- виплата іпотечного кредиту за 2-о поверховий будинок (куплено в кредит в січні 2021 року): 620€;
- виплата за авто КІА Коna електричний - 280€;
- виплата за солярку, яка використовується в системі опалення будинка - 100€ (тут безвідсотковий кредит).
Разом виплати за кредитами на місяць 1000€.

Раніше писав, що комуналка 200€, харчі 800€, податок на будинок 720/12= 60€.
Ось такі вони, витрати у Франції…

P.S. Цікаво про цифру «620».
Оренда квартири у цьому регіоні стартує від 440€, я орендую 3-к квартиру за 650€.
Погодьтеся жити в своєму за 620€ значно краще…
Тим більше, що на сьогодні ринкова ціна їх будинка, купленого при стартовій ціні в 175 000€, за 140 000 €, зараз складає не менше за 280 000€.

як відростити такий самий дзьобик як у чоловіка?
мова точно треба
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 15:00

Ну так треба старатися….
Он почитайте сьогодні Українська правда там дзьобики масово такі, що мішки з грошима викидають через вікна….
Французам ніколи таке не насниться навіть якщо будуть пити відро Арманьяку 15-ти річної витримки…

Жінка та працює в школі. Була зарплатня в минулому році на руки 750€, зараз 1200… 1250€. Це чистими.
Режим роботи не для всіх підходить: 1,5 години 4 рази на день з перервами кожен раз на 1,5 години. Тобто такий «пошматований день».
Школа цікаво влаштована у Франції:
- діти в школі з 8-30 до 18-00. Привозять або батьки, або аж 2 різних автобуси забирають з домівок.
- все безкоштовно. Коли я розказую, що в Україні платять по 5000€ за ліцей та ще за репетиторів - то не вірять, просять повторити такі фрази, можливо переклад не є вірним.
- так ось через 1,5 години у дітей перерва на забави та ігри - у дворі - на 25 учнів 2 «вихователя» слідкують за дітьми щоби нічого не сталося. Ці ж вихователі зранку отримують дітей з рук в руки і ввечері віддають батькам.
- вихователі мають право на пільговий обід в їдальні школи (платять 3,5€ за обід). Це дешево, бо зазвичай в кафе/ресторані обід подадуть за 15€. Найдешевша кава в автоматі 1€.
За обіди дітей батьки теж платять по 3,5€. Обід сказали реально вартує більше, всі інше доплачує мерія.

Ну ось ніби-то і робота не важка, але день такий «пошматований» на частини. Субота та неділя вихідні.
Спеціально спитав: немає ніяких випадків, щоби українська дівчина била когось палицями або ковадлом по голові.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 15:56

  Gastarbaiter написав:
  Дюрі-бачі написав:Каже, що в них там "арабська" мафія кошмарить корінних німців вже роками.

Эх немцы, такую страну просрали!

І не тільки німці. Спробуйте тих німців відрізнити від тих і теперішніх кацапів:
Ах, какая была держава!
Ах, какие в ней люди были!
Как торжественно-величаво
Звуки гимна над миром плыли!
Ах, как были открыты лица,
Как наполнены светом взгляды!
Как красива была столица!
Как величественны парады!
Проходя триумфальным маршем,
Безупречно красивым строем,
Молодежь присягала старшим,
Закаленным в боях героям -
Не деляги и прохиндеи
Попадали у нас в кумиры...
Ибо в людях жила - идея!
Жажда быть в авангарде мира!
Что же было такого злого
В том, что мы понимали твердо,
Что "товарищ" - не просто слово,
И звучит это слово гордо?
В том, что были одним народом,
Крепко спаянным общей верой,
Что достоинства - не доходом,
А иной измеряли мерой?
В том, что пошлости на потребу
Не топили в грязи искусство?
Что мальчишек манило небо?
Что у девушек были чувства?
Ах, насколько все нынче гаже,
Хуже, ниже и даже реже:
Пусть мелодия гимна - та же,
Но порыв и идея - где же?
И всего нестерпимей горе
В невозможности примирений
Не с утратою территорий,
Но с потерею поколений!
Как ни пыжатся эти рожи,
Разве место при них надежде?
Ах, как все это непохоже
На страну, что мы знали прежде!
Что была молода, крылата,
Силы множила год за годом,
Где народ уважал солдата
И гордился солдат народом.
Ту, где светлыми были дали,
Ту, где были чисты просторы...
А какое кино снимали
Наши лучшие режиссеры!
А какие звенели песни!
Как от них расправлялись плечи!
Как под них мы шагали вместе
Ранним утром заре навстречу!
Эти песни - о главном в жизни:
О свободе, мечте, полете,
О любви к дорогой отчизне,
О труде, что всегда в почете,
И о девушках, что цветами
Расцветают под солнцем мая,
И о ждущей нас дома маме,
И о с детства знакомом крае,
И о чести, и об отваге,
И о верном, надежном друге...
И алели над нами флаги
С черной свастикой в белом круге.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 21:16

  Бетон написав:як відростити такий самий дзьобик як у чоловіка?
мова точно треба

Мені теж так здалося, що для названих сум орендної плати в місцевості вказана зарплатня перевищує середню, тобто або непересічні навички, або знання мови і везіння.
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