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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2353235423552356
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:57

  BIGor написав:Але кондиціонер в квартирі - дуже велика рідкість.

Бо воно тут нафіг не треба. Тільки на мансардних поверхах у середньому 2 тижні на рік. Як обігрівач у Африці.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 16:18

  rjkz написав:
На самом деле, в США есть такая фишка, что под все подряд можно подвязать свою кредитку и получатель будет сам списывать деньги.
Такое.
Танунах.

Ключове, якщо я правильно зрозумів - це лиш опція, а не обов'язок? Ніякий постачальник послуг не може схиляти людину до лиш одного методу, і зобов'язаний забезпечити право самостійної оплати клієнтом послуги? Якщо так, тоді просто ні під що на світі не підв'язувати дозвіл на автосписання. Бо це якийсь базар, хто хоче, той і риється у гаманці. Все платити тільки особисто. Що б там не розказували "дЕфективні манагери", що то "для вашої зручності, щоб ви не тратили врем'я на самостійні оплати". Я потрачу, дякую, ідіть в пень.

  Дюрі-бачі написав:В продовження теми освіти:
Хресна (7 клас) в гімназії в Берліні відчуває себе "чужою":
1. Розмовна мова дітей дуже відрізняється від літературної, вона майже не розуміє їх, а вони спеціально знущаються і дразнять.
2. На уроках математики і природознавства вона на 2 голови розумніша за інших і виграла якусь там шкільну олімпіаду, чому вони дуже заздрять, а от на уроках мистецтва та історії вона взагалі двійочниця і нічого не знає.
3. Булінг там взагалі на недопустимому рівні: в результаті спроби відібрати портфель дійшло до драки де хлопець зламав їй ногу, але сам залишився без передніх зубів.
І найдивніше, що його батьки хочуть судитися з гімназією...
Хоча гімназія одразу запропонувала оплатити лікування ноги хресній і підписати "мирову угоду".

Спочатку був подумав, що сам булінг недопустимий. А так - це дно довбане.

А по олімпіадам - слабі, дурні люди. Загниває Германія.
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