Бо воно тут нафіг не треба. Тільки на мансардних поверхах у середньому 2 тижні на рік. Як обігрівач у Африці.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 13:57
Додано: Суб 05 жов, 2024 16:18
Ключове, якщо я правильно зрозумів - це лиш опція, а не обов'язок? Ніякий постачальник послуг не може схиляти людину до лиш одного методу, і зобов'язаний забезпечити право самостійної оплати клієнтом послуги? Якщо так, тоді просто ні під що на світі не підв'язувати дозвіл на автосписання. Бо це якийсь базар, хто хоче, той і риється у гаманці. Все платити тільки особисто. Що б там не розказували "дЕфективні манагери", що то "для вашої зручності, щоб ви не тратили врем'я на самостійні оплати". Я потрачу, дякую, ідіть в пень.
Спочатку був подумав, що сам булінг недопустимий. А так - це дно довбане.
А по олімпіадам - слабі, дурні люди. Загниває Германія.
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