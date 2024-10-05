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#<1 ... 2353235423552356 Додано: Суб 05 жов, 2024 13:57 BIGor написав: Але кондиціонер в квартирі - дуже велика рідкість. Але кондиціонер в квартирі - дуже велика рідкість.

Бо воно тут нафіг не треба. Тільки на мансардних поверхах у середньому 2 тижні на рік. Як обігрівач у Африці. Бо воно тут нафіг не треба. Тільки на мансардних поверхах у середньому 2 тижні на рік. Як обігрівач у Африці. Gastarbaiter Повідомлень: 3399 З нами з: 26.02.18 Подякував: 686 раз. Подякували: 560 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2024 16:18 rjkz написав:

На самом деле, в США есть такая фишка, что под все подряд можно подвязать свою кредитку и получатель будет сам списывать деньги.

Такое.

Танунах. На самом деле, в США есть такая фишка, что под все подряд можно подвязать свою кредитку и получатель будет сам списывать деньги.Такое.Танунах.

Ключове, якщо я правильно зрозумів - це лиш опція, а не обов'язок? Ніякий постачальник послуг не може схиляти людину до лиш одного методу, і зобов'язаний забезпечити право самостійної оплати клієнтом послуги? Якщо так, тоді просто ні під що на світі не підв'язувати дозвіл на автосписання. Бо це якийсь базар, хто хоче, той і риється у гаманці. Все платити тільки особисто. Що б там не розказували "дЕфективні манагери", що то "для вашої зручності, щоб ви не тратили врем'я на самостійні оплати". Я потрачу, дякую, ідіть в пень.



Дюрі-бачі написав: В продовження теми освіти:

Хресна (7 клас) в гімназії в Берліні відчуває себе "чужою":

1. Розмовна мова дітей дуже відрізняється від літературної, вона майже не розуміє їх, а вони спеціально знущаються і дразнять.

2. На уроках математики і природознавства вона на 2 голови розумніша за інших і виграла якусь там шкільну олімпіаду, чому вони дуже заздрять, а от на уроках мистецтва та історії вона взагалі двійочниця і нічого не знає.

3. Булінг там взагалі на недопустимому рівні: в результаті спроби відібрати портфель дійшло до драки де хлопець зламав їй ногу, але сам залишився без передніх зубів.

І найдивніше, що його батьки хочуть судитися з гімназією...

Хоча гімназія одразу запропонувала оплатити лікування ноги хресній і підписати "мирову угоду". В продовження теми освіти:Хресна (7 клас) в гімназії в Берліні відчуває себе "чужою":1. Розмовна мова дітей дуже відрізняється від літературної, вона майже не розуміє їх, а вони спеціально знущаються і дразнять.2. На уроках математики і природознавства вона на 2 голови розумніша за інших і виграла якусь там шкільну олімпіаду, чому вони дуже заздрять, а от на уроках мистецтва та історії вона взагалі двійочниця і нічого не знає.3. Булінг там взагалі на недопустимому рівні: в результаті спроби відібрати портфель дійшло до драки де хлопець зламав їй ногу, але сам залишився без передніх зубів.І найдивніше, що його батьки хочуть судитися з гімназією...Хоча гімназія одразу запропонувала оплатити лікування ноги хресній і підписати "мирову угоду".

Спочатку був подумав, що сам булінг недопустимий. А так - це дно довбане.



А по олімпіадам - слабі, дурні люди. Загниває Германія. Ключове, якщо я правильно зрозумів - це лиш опція, а не обов'язок? Ніякий постачальник послуг не може схиляти людину до лиш одного методу, і зобов'язаний забезпечити право самостійної оплати клієнтом послуги? Якщо так, тоді просто ні під що на світі не підв'язувати дозвіл на автосписання. Бо це якийсь базар, хто хоче, той і риється у гаманці. Все платити тільки особисто. Що б там не розказували "дЕфективні манагери", що то "для вашої зручності, щоб ви не тратили врем'я на самостійні оплати". Я потрачу, дякую, ідіть в пень.Спочатку був подумав, що сам булінг недопустимий. А так - це дно довбане.А по олімпіадам - слабі, дурні люди. Загниває Германія. won Повідомлень: 22 З нами з: 15.05.24 Подякував: 46 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2024 17:12 Re: Еміграція, заробітчанство won написав: Загниває Германія. Загниває Германія.

Весь "цивілізований" світ загниває. Але там запас міцності величезний, на десятки років. Весь "цивілізований" світ загниває. Але там запас міцності величезний, на десятки років. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3830 З нами з: 29.07.22 Подякував: 692 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 жов, 2024 18:11 Дюрі-бачі написав: won написав: Загниває Германія. Загниває Германія.

Весь "цивілізований" світ загниває. Але там запас міцності величезний, на десятки років. Весь "цивілізований" світ загниває. Але там запас міцності величезний, на десятки років.

поки що "загниваючий захід" догнали тільки два "азіатські тигри": Японія і Пд.Корея поки що "загниваючий захід" догнали тільки два "азіатські тигри": Японія і Пд.Корея flyman

Повідомлень: 36638 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2793 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2353235423552356 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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