RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2353235423552356
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:57

  BIGor написав:Але кондиціонер в квартирі - дуже велика рідкість.

Бо воно тут нафіг не треба. Тільки на мансардних поверхах у середньому 2 тижні на рік. Як обігрівач у Африці.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3399
З нами з: 26.02.18
Подякував: 686 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 16:18

  rjkz написав:
На самом деле, в США есть такая фишка, что под все подряд можно подвязать свою кредитку и получатель будет сам списывать деньги.
Такое.
Танунах.

Ключове, якщо я правильно зрозумів - це лиш опція, а не обов'язок? Ніякий постачальник послуг не може схиляти людину до лиш одного методу, і зобов'язаний забезпечити право самостійної оплати клієнтом послуги? Якщо так, тоді просто ні під що на світі не підв'язувати дозвіл на автосписання. Бо це якийсь базар, хто хоче, той і риється у гаманці. Все платити тільки особисто. Що б там не розказували "дЕфективні манагери", що то "для вашої зручності, щоб ви не тратили врем'я на самостійні оплати". Я потрачу, дякую, ідіть в пень.

  Дюрі-бачі написав:В продовження теми освіти:
Хресна (7 клас) в гімназії в Берліні відчуває себе "чужою":
1. Розмовна мова дітей дуже відрізняється від літературної, вона майже не розуміє їх, а вони спеціально знущаються і дразнять.
2. На уроках математики і природознавства вона на 2 голови розумніша за інших і виграла якусь там шкільну олімпіаду, чому вони дуже заздрять, а от на уроках мистецтва та історії вона взагалі двійочниця і нічого не знає.
3. Булінг там взагалі на недопустимому рівні: в результаті спроби відібрати портфель дійшло до драки де хлопець зламав їй ногу, але сам залишився без передніх зубів.
І найдивніше, що його батьки хочуть судитися з гімназією...
Хоча гімназія одразу запропонувала оплатити лікування ноги хресній і підписати "мирову угоду".

Спочатку був подумав, що сам булінг недопустимий. А так - це дно довбане.

А по олімпіадам - слабі, дурні люди. Загниває Германія.
won
 
Повідомлень: 22
З нами з: 15.05.24
Подякував: 46 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 17:12

Re: Еміграція, заробітчанство

  won написав:Загниває Германія.

Весь "цивілізований" світ загниває. Але там запас міцності величезний, на десятки років.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3830
З нами з: 29.07.22
Подякував: 692 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 18:11

  Дюрі-бачі написав:
  won написав:Загниває Германія.

Весь "цивілізований" світ загниває. Але там запас міцності величезний, на десятки років.

поки що "загниваючий захід" догнали тільки два "азіатські тигри": Японія і Пд.Корея
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36638
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 2353235423552356
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4290)
05.10.2024 18:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.