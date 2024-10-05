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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2353235423552356
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 13:57

  BIGor написав:Але кондиціонер в квартирі - дуже велика рідкість.

Бо воно тут нафіг не треба. Тільки на мансардних поверхах у середньому 2 тижні на рік. Як обігрівач у Африці.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 16:18

  rjkz написав:
На самом деле, в США есть такая фишка, что под все подряд можно подвязать свою кредитку и получатель будет сам списывать деньги.
Такое.
Танунах.

Ключове, якщо я правильно зрозумів - це лиш опція, а не обов'язок? Ніякий постачальник послуг не може схиляти людину до лиш одного методу, і зобов'язаний забезпечити право самостійної оплати клієнтом послуги? Якщо так, тоді просто ні під що на світі не підв'язувати дозвіл на автосписання. Бо це якийсь базар, хто хоче, той і риється у гаманці. Все платити тільки особисто. Що б там не розказували "дЕфективні манагери", що то "для вашої зручності, щоб ви не тратили врем'я на самостійні оплати". Я потрачу, дякую, ідіть в пень.

  Дюрі-бачі написав:В продовження теми освіти:
Хресна (7 клас) в гімназії в Берліні відчуває себе "чужою":
1. Розмовна мова дітей дуже відрізняється від літературної, вона майже не розуміє їх, а вони спеціально знущаються і дразнять.
2. На уроках математики і природознавства вона на 2 голови розумніша за інших і виграла якусь там шкільну олімпіаду, чому вони дуже заздрять, а от на уроках мистецтва та історії вона взагалі двійочниця і нічого не знає.
3. Булінг там взагалі на недопустимому рівні: в результаті спроби відібрати портфель дійшло до драки де хлопець зламав їй ногу, але сам залишився без передніх зубів.
І найдивніше, що його батьки хочуть судитися з гімназією...
Хоча гімназія одразу запропонувала оплатити лікування ноги хресній і підписати "мирову угоду".

Спочатку був подумав, що сам булінг недопустимий. А так - це дно довбане.

А по олімпіадам - слабі, дурні люди. Загниває Германія.
won
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 17:12

Re: Еміграція, заробітчанство

  won написав:Загниває Германія.

Весь "цивілізований" світ загниває. Але там запас міцності величезний, на десятки років.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 18:11

  Дюрі-бачі написав:
  won написав:Загниває Германія.

Весь "цивілізований" світ загниває. Але там запас міцності величезний, на десятки років.

поки що "загниваючий захід" догнали тільки два "азіатські тигри": Японія і Пд.Корея
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 21:51

  Дюрі-бачі написав:В продовження теми освіти:
Хресна (7 клас) в гімназії в Берліні відчуває себе "чужою":
3. Булінг там взагалі на недопустимому рівні: в результаті спроби відібрати портфель дійшло до драки де хлопець зламав їй ногу, але сам залишився без передніх зубів.


Покажите крестнице это видео с приемом,пусть действует жестче с му-даками,которые обижают девочек и тем более...ломают им ноги...ну,это вообще пзц..

osafly
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 22:03

  won написав:
  rjkz написав:
На самом деле, в США есть такая фишка, что под все подряд можно подвязать свою кредитку и получатель будет сам списывать деньги.

Ключове, якщо я правильно зрозумів - це лиш опція, а не обов'язок? Ніякий постачальник послуг не може схиляти людину до лиш одного методу, і зобов'язаний забезпечити право самостійної оплати клієнтом послуги?
Думаю, що це насправді так і є: або давай кредитку, і ми підв'яжемо туди автоматичні списання, або йди далі і не заважай працювати. Поширена практика, коли підписатись на щось та налаштувати оплату - це в пару кліків на сайті (до речі, воно може й зовсім нічого не писати про те, що це буде регулярний платіж, а не однократний, бо так само вводиться номер карти і CVV), а от скасувати підписку -- то "надійшліть заяву на скасування через certified mail поштою, і ми її розглянемо впродовж чотирьох тижнів".
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 22:06

M-Audio А підв'язати віртуальну дебетку не варіант?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 22:11

  Дюрі-бачі написав:M-Audio А підв'язати віртуальну дебетку не варіант?
Варіант, хоча там це складніше, ніж у нас. "Просто так" якусь дебетку в банку, певно, не отримати, але є відповідні сервіси. Тільки хто ж з пересічних про це знає?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 22:21

  osafly написав:
  Дюрі-бачі написав:В продовження теми освіти:
Хресна (7 клас) в гімназії в Берліні відчуває себе "чужою":
3. Булінг там взагалі на недопустимому рівні: в результаті спроби відібрати портфель дійшло до драки де хлопець зламав їй ногу, але сам залишився без передніх зубів.

Покажите крестнице это видео с приемом,пусть действует жестче с му-даками,которые обижают девочек и тем более...ломают им ноги...ну,это вообще пзц..

маю надію, що це жарт. це мають діяти батьки, дотиснувши керівництво школи, щоб вони або вплинули на батьків тих молодиків, або просто їх відрахували - з гімназій відраховують без проблем. не віриться, що в Німеччині в гімназії не можна вирішити таку проблему через керівництво школи - з їх то любов'ю до правил. що дитину ображають на підставі гендеру та таке інше - використовувати їх можливості.

або є деякі нюанси, про які Дюрі-Бачі не каже. наприклад, що дівчинка до них інакше, ніж "чорно.опі", не звертається. ну, гадаю це жарт. а ситуація трохи дивна.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 22:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  M-Audio написав:і ми підв'яжемо туди автоматичні списання


ХЗ, як де, але в польщі є якась установа не памятаю, пишеш туди скаргу, не знаю чи повернуть тобі гроші, але того хто списував потягають по поліції і суду, і правий він чи не правий то всеодно витратить на це діло від 2к.

+ наприклад інг, вже 3рази мені присилав повідомлення що зробили окремо вкладку де пишуться твої підписки щоб їх скасувати. Звичайно що постійно туди не заходитимеш, та й помітити що мінус 60зл на карті не так легко.
BeneFuckTor
 
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