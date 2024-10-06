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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 жов, 2024 09:10
Shaman написав:
або просто їх відрахували - з гімназій відраховують без проблем. не віриться, що в Німеччині в гімназії не можна вирішити таку проблему через керівництво школи
У кума склалось враження, що адміністрації простіше виключити 1 українку ніж десяток "німців". Мусульмани, на відміну від корінних німців, дуже згуртовані і підтримують один одного. А ще в кожного із них є брати і сестри в старших класах, та і в старших класах багато німецьких дівчат починає "зустрічатись" з мусульманами, носити хустки і їх не чіпають...
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Додано: Нед 06 жов, 2024 09:34
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
або просто їх відрахували - з гімназій відраховують без проблем. не віриться, що в Німеччині в гімназії не можна вирішити таку проблему через керівництво школи
У кума склалось враження, що адміністрації простіше виключити 1 українку ніж десяток "німців". Мусульмани, на відміну від корінних німців, дуже згуртовані і підтримують один одного. А ще в кожного із них є брати і сестри в старших класах, та і в старших класах багато німецьких дівчат починає "зустрічатись" з мусульманами, носити хустки і їх не чіпають...
це або дивне виключення, або ознаки значної деградації освіти. я б не казав деградації країни, бо зростання популярності усіляких AFD. бо замість інтеграції арабів в німецькі умови, вони продавлюють свої правила поведінки, що є проблемою, як у вашому випадку.
може дійсно має сенс перевести дитину в інший заклад? це поки що перший я почув про такі проблеми в Німеччині, хоча нарікання на дорослих сирійців та турків вже чув.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 09:38
Shaman написав:
може дійсно має сенс перевести дитину в інший заклад?
Так це єдина гімназія куди взяли хресну, в інших куму не вдалося домовити.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 09:48
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
може дійсно має сенс перевести дитину в інший заклад?
Так це єдина гімназія куди взяли хресну, в інших куму не вдалося домовити.
відчуваєте, є якийсь зв'язок?
може там адміністрація теж носить хустини?
нехай ваш кум на гімназії так сильно не заморочується. є купа шкіл. ну витратить дитина ще рік на абітур - є інші шляхи до вищої освіти, а з гімназії таки все одно можуть відрахувати. я от дивлюся, як дитина має вчити німецьку, англійську та французьку у гімназії - й чи потрібно? бо надто велике навантаження.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 09:51
Shaman написав:
німецьку, англійську та французьку у гімназії
Ну німецьку і англійську вчить з 1 класу і наче норм (2-3 бали), а другу іноземну мову обрала російську і взагалі проблем нема, суцільні 1. От історія та культура взагалі їй не йдуть, отримує 5-6. Система оцінювання така, що 1 - найкраща оцінка, 6 - найгірша...
Shaman написав:
може там адміністрація теж носить хустини?
Адміністрація переважно Румунська.
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