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#<1 ... 2354235523562357 Додано: Нед 06 жов, 2024 09:10 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: або просто їх відрахували - з гімназій відраховують без проблем. не віриться, що в Німеччині в гімназії не можна вирішити таку проблему через керівництво школи або просто їх відрахували - з гімназій відраховують без проблем. не віриться, що в Німеччині в гімназії не можна вирішити таку проблему через керівництво школи

У кума склалось враження, що адміністрації простіше виключити 1 українку ніж десяток "німців". Мусульмани, на відміну від корінних німців, дуже згуртовані і підтримують один одного. А ще в кожного із них є брати і сестри в старших класах, та і в старших класах багато німецьких дівчат починає "зустрічатись" з мусульманами, носити хустки і їх не чіпають... У кума склалось враження, що адміністрації простіше виключити 1 українку ніж десяток "німців". Мусульмани, на відміну від корінних німців, дуже згуртовані і підтримують один одного. А ще в кожного із них є брати і сестри в старших класах, та і в старших класах багато німецьких дівчат починає "зустрічатись" з мусульманами, носити хустки і їх не чіпають... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3835 З нами з: 29.07.22 Подякував: 692 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2024 09:34 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: або просто їх відрахували - з гімназій відраховують без проблем. не віриться, що в Німеччині в гімназії не можна вирішити таку проблему через керівництво школи або просто їх відрахували - з гімназій відраховують без проблем. не віриться, що в Німеччині в гімназії не можна вирішити таку проблему через керівництво школи

У кума склалось враження, що адміністрації простіше виключити 1 українку ніж десяток "німців". Мусульмани, на відміну від корінних німців, дуже згуртовані і підтримують один одного. А ще в кожного із них є брати і сестри в старших класах, та і в старших класах багато німецьких дівчат починає "зустрічатись" з мусульманами, носити хустки і їх не чіпають... У кума склалось враження, що адміністрації простіше виключити 1 українку ніж десяток "німців". Мусульмани, на відміну від корінних німців, дуже згуртовані і підтримують один одного. А ще в кожного із них є брати і сестри в старших класах, та і в старших класах багато німецьких дівчат починає "зустрічатись" з мусульманами, носити хустки і їх не чіпають...

це або дивне виключення, або ознаки значної деградації освіти. я б не казав деградації країни, бо зростання популярності усіляких AFD. бо замість інтеграції арабів в німецькі умови, вони продавлюють свої правила поведінки, що є проблемою, як у вашому випадку.



може дійсно має сенс перевести дитину в інший заклад? це поки що перший я почув про такі проблеми в Німеччині, хоча нарікання на дорослих сирійців та турків вже чув. це або дивне виключення, або ознаки значної деградації освіти. я б не казав деградації країни, бо зростання популярності усіляких AFD. бо замість інтеграції арабів в німецькі умови, вони продавлюють свої правила поведінки, що є проблемою, як у вашому випадку.може дійсно має сенс перевести дитину в інший заклад? це поки що перший я почув про такі проблеми в Німеччині, хоча нарікання на дорослих сирійців та турків вже чув. Shaman

Повідомлень: 6963 З нами з: 29.09.19 Подякував: 664 раз. Подякували: 1487 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2024 09:38 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: може дійсно має сенс перевести дитину в інший заклад? може дійсно має сенс перевести дитину в інший заклад?

Так це єдина гімназія куди взяли хресну, в інших куму не вдалося домовити. Так це єдина гімназія куди взяли хресну, в інших куму не вдалося домовити. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3835 З нами з: 29.07.22 Подякував: 692 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2024 09:48 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: може дійсно має сенс перевести дитину в інший заклад? може дійсно має сенс перевести дитину в інший заклад?

Так це єдина гімназія куди взяли хресну, в інших куму не вдалося домовити. Так це єдина гімназія куди взяли хресну, в інших куму не вдалося домовити.

відчуваєте, є якийсь зв'язок? може там адміністрація теж носить хустини?



нехай ваш кум на гімназії так сильно не заморочується. є купа шкіл. ну витратить дитина ще рік на абітур - є інші шляхи до вищої освіти, а з гімназії таки все одно можуть відрахувати. я от дивлюся, як дитина має вчити німецьку, англійську та французьку у гімназії - й чи потрібно? бо надто велике навантаження. відчуваєте, є якийсь зв'язок?може там адміністрація теж носить хустини?нехай ваш кум на гімназії так сильно не заморочується. є купа шкіл. ну витратить дитина ще рік на абітур - є інші шляхи до вищої освіти, а з гімназії таки все одно можуть відрахувати. я от дивлюся, як дитина має вчити німецьку, англійську та французьку у гімназії - й чи потрібно? бо надто велике навантаження. Shaman

Повідомлень: 6963 З нами з: 29.09.19 Подякував: 664 раз. Подякували: 1487 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2024 09:51 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: німецьку, англійську та французьку у гімназії німецьку, англійську та французьку у гімназії

Ну німецьку і англійську вчить з 1 класу і наче норм (2-3 бали), а другу іноземну мову обрала російську і взагалі проблем нема, суцільні 1. От історія та культура взагалі їй не йдуть, отримує 5-6. Система оцінювання така, що 1 - найкраща оцінка, 6 - найгірша...

Shaman написав: може там адміністрація теж носить хустини? може там адміністрація теж носить хустини?

Адміністрація переважно Румунська. Ну німецьку і англійську вчить з 1 класу і наче норм (2-3 бали), а другу іноземну мову обрала російську і взагалі проблем нема, суцільні 1. От історія та культура взагалі їй не йдуть, отримує 5-6. Система оцінювання така, що 1 - найкраща оцінка, 6 - найгірша...Адміністрація переважно Румунська. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3835 З нами з: 29.07.22 Подякував: 692 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2354235523562357 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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