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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 жов, 2024 09:10
Shaman написав:
або просто їх відрахували - з гімназій відраховують без проблем. не віриться, що в Німеччині в гімназії не можна вирішити таку проблему через керівництво школи
У кума склалось враження, що адміністрації простіше виключити 1 українку ніж десяток "німців". Мусульмани, на відміну від корінних німців, дуже згуртовані і підтримують один одного. А ще в кожного із них є брати і сестри в старших класах, та і в старших класах багато німецьких дівчат починає "зустрічатись" з мусульманами, носити хустки і їх не чіпають...
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 06 жов, 2024 09:34
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
або просто їх відрахували - з гімназій відраховують без проблем. не віриться, що в Німеччині в гімназії не можна вирішити таку проблему через керівництво школи
У кума склалось враження, що адміністрації простіше виключити 1 українку ніж десяток "німців". Мусульмани, на відміну від корінних німців, дуже згуртовані і підтримують один одного. А ще в кожного із них є брати і сестри в старших класах, та і в старших класах багато німецьких дівчат починає "зустрічатись" з мусульманами, носити хустки і їх не чіпають...
це або дивне виключення, або ознаки значної деградації освіти. я б не казав деградації країни, бо зростання популярності усіляких AFD. бо замість інтеграції арабів в німецькі умови, вони продавлюють свої правила поведінки, що є проблемою, як у вашому випадку.
може дійсно має сенс перевести дитину в інший заклад? це поки що перший я почув про такі проблеми в Німеччині, хоча нарікання на дорослих сирійців та турків вже чув.
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Shaman
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Додано: Нед 06 жов, 2024 09:38
Shaman написав:
може дійсно має сенс перевести дитину в інший заклад?
Так це єдина гімназія куди взяли хресну, в інших куму не вдалося домовити.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 06 жов, 2024 09:48
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
може дійсно має сенс перевести дитину в інший заклад?
Так це єдина гімназія куди взяли хресну, в інших куму не вдалося домовити.
відчуваєте, є якийсь зв'язок?
може там адміністрація теж носить хустини?
нехай ваш кум на гімназії так сильно не заморочується. є купа шкіл. ну витратить дитина ще рік на абітур - є інші шляхи до вищої освіти, а з гімназії таки все одно можуть відрахувати. я от дивлюся, як дитина має вчити німецьку, англійську та французьку у гімназії - й чи потрібно? бо надто велике навантаження.
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Shaman
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Додано: Нед 06 жов, 2024 09:51
Shaman написав:
німецьку, англійську та французьку у гімназії
Ну німецьку і англійську вчить з 1 класу і наче норм (2-3 бали), а другу іноземну мову обрала російську і взагалі проблем нема, суцільні 1, як і з математики та природознавства. От історія та культура взагалі їй не йдуть, отримує 5-6. Система оцінювання така, що 1 - найкраща оцінка, 6 - найгірша...
Shaman написав:
може там адміністрація теж носить хустини?
Адміністрація переважно Румунська.
Shaman написав:
або є деякі нюанси, про які Дюрі-Бачі не каже. наприклад, що дівчинка до них інакше, ніж "чорно.опі", не звертається. ну, гадаю це жарт. а ситуація трохи див
ХЗ, вона зараз майже не спілкується із однокласниками. Хоча от поки ногу не зламала, то записалась в гурток фехтування і там дуже швидко подружилась із дівчатами. На самому старті намагалася влитись в компанію, але її відкинули як "бридке каченя".
В Україні вона якраз і була одна із лідерок тих "банд" дівчат, що булили інших.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 06 жов, 2024 12:48
Пане Дюрі-бачу, легке враження, не ображайтеся, що проблема не в десятках школярів, а саме в цій дівчині.
Всі ми вчилися в школі, все переживали конфлікти, але щоби дівчина палицями била хлопців… ну не знаю.
Хоча проблема булінгу існує.
Щойно говорив з нашою українкою, яка працює у французькій школі вихователем.
Так ось завтра зранку о 8-00 її клас школи в повному складі сідають в автобус та організовано везуть в Тулузу на «День психологічного виховання»,
Саме з цього приводу.
Повертаються аж о 16-00.
Окремо вчителі/ихователі та діти.
Вчителям вихователям розказують, як в класі вираховувати провокаторів з неадекватною та підлою поведінкою (навіть в туалетах «з-під тішка») такі діти можуть ображати жертву.
В кле в на 26 учнів один «кольоровий», в сказала вихователька «адекватний».
Так що проблема існує, до мене в школі теж без кінця приставав один психічно-хворий. До сутичок.
Ну приблизно так, як один психічно хворий, який хотів зробити з трьох копійок три рублі, а не вийшло ні…. В смислі нічого не вийшло - прогорів / буцім-то я змушував його купувати на все зароблене да все життя / на всі 600$ - майже щодня липне на цьому форумі, наче я психотерапевт, або по неділях роздаю убогим пʼятаки.
Цікаво, що років через 20 зустрічалися та були друзями. Ніколи б не подумав, що він стане непоганим моряком.
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akurt
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Додано: Нед 06 жов, 2024 13:02
akurt написав:
Так ось завтра зранку о 8-00 її клас школи в повному складі сідають в автобус та організовано везуть в Тулузу на «День психологічного виховання»,
Саме з цього приводу.
Повертаються аж о 16-00.
Окремо вчителі/ихователі та діти.
Ну коли араби доколупались до єврейки, то німці влаштували день "антисемітизм недопустимий"...
akurt написав:
Пане Дюрі-бачу, легке враження, не ображайтеся, що проблема не в десятках школярів, а саме в цій дівчині.
Всі ми вчилися в школі, все переживали конфлікти, але щоби дівчина палицями била хлопців… ну не знаю.
Звісно і адміністрація так каже: "В нас 1/3 класу арабів, не треба йти проти їх правил, треба правила приймати"
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Дюрі-бачі
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