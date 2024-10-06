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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2355235623572358
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 18:50

osafly (з маленької букви пишеться) - ну шкода тебе, ну влетів «по самі помідори», але ж сам винний: згадай, як в 2020, 2021 роках який ти був розумний на цьому форумі!
Ти ж нам всім обіцяв переплести протоку між грецьким островом Корфу та Албанією та почати нове багате життя…. З молодою албанкою… дітей завести…. Автівку купити…
А ми ж тобі в уже далеких 2020 та 2021 роках говорили розумне: «Гарні плани, але спробуй думали головОМ, а не ногОМ».
Ну не получилося в тебе, ну доля твоя така…
Родумієш, можеш прикидатися розумним на гілці про Біткоін, але нікого не обманеш; якщо fly - то тим все сказано.
Один тільки випадок в історії був: Mc’fly - і той погано закінчує життя… ну доля всіх мух така…
Ну хто ж тут доХтур? Тут докторів немає: всі люди розумні, адекватні, мають свій погляд на життя.
Мають і дітей, і квартири, і автівки.
Ну не всім то дано…. Се ля ві…
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 19:12

  akurt написав:osafly (з маленької букви пишеться) - ну шкода тебе, ну влетів «по самі помідори», але ж сам винний: згадай, як в 2020, 2021 роках який ти був розумний на цьому форумі!
Ти ж нам всім обіцяв переплести протоку між грецьким островом Корфу та Албанією та почати нове багате життя…. З молодою албанкою… дітей завести…. Автівку купити…
А ми ж тобі в уже далеких 2020 та 2021 роках говорили розумне: «Гарні плани, але спробуй думали головОМ, а не ногОМ».
Ну не получилося в тебе, ну доля твоя така…


Что ты мелешь??На форуме хранятся все сообщения с истоков создания профиля.А ну,давай звездобол-брехло,покажи где я такое писал..З Албанкою...Дітей..У тебя влажные мечты Флая перемешались??Или ты окончательно башкой поехал....
Судя по всему,тебе в 2020г была нанесена непоправимая психологическая травма..А с годами,она у тебя реально усугубилась в идиотию :lol:
Меньше нужно Бритиш Петролиум через шланг ночами отсасывать...из бензобаков на парковках
osafly
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  #<1 ... 2355235623572358
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