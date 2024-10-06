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Shaman написав:або просто їх відрахували - з гімназій відраховують без проблем. не віриться, що в Німеччині в гімназії не можна вирішити таку проблему через керівництво школи
У кума склалось враження, що адміністрації простіше виключити 1 українку ніж десяток "німців". Мусульмани, на відміну від корінних німців, дуже згуртовані і підтримують один одного. А ще в кожного із них є брати і сестри в старших класах, та і в старших класах багато німецьких дівчат починає "зустрічатись" з мусульманами, носити хустки і їх не чіпають...
Shaman написав:або просто їх відрахували - з гімназій відраховують без проблем. не віриться, що в Німеччині в гімназії не можна вирішити таку проблему через керівництво школи
У кума склалось враження, що адміністрації простіше виключити 1 українку ніж десяток "німців". Мусульмани, на відміну від корінних німців, дуже згуртовані і підтримують один одного. А ще в кожного із них є брати і сестри в старших класах, та і в старших класах багато німецьких дівчат починає "зустрічатись" з мусульманами, носити хустки і їх не чіпають...
це або дивне виключення, або ознаки значної деградації освіти. я б не казав деградації країни, бо зростання популярності усіляких AFD. бо замість інтеграції арабів в німецькі умови, вони продавлюють свої правила поведінки, що є проблемою, як у вашому випадку.
може дійсно має сенс перевести дитину в інший заклад? це поки що перший я почув про такі проблеми в Німеччині, хоча нарікання на дорослих сирійців та турків вже чув.
Shaman написав:може дійсно має сенс перевести дитину в інший заклад?
Так це єдина гімназія куди взяли хресну, в інших куму не вдалося домовити.
відчуваєте, є якийсь зв'язок? може там адміністрація теж носить хустини?
нехай ваш кум на гімназії так сильно не заморочується. є купа шкіл. ну витратить дитина ще рік на абітур - є інші шляхи до вищої освіти, а з гімназії таки все одно можуть відрахувати. я от дивлюся, як дитина має вчити німецьку, англійську та французьку у гімназії - й чи потрібно? бо надто велике навантаження.
Shaman написав:німецьку, англійську та французьку у гімназії
Ну німецьку і англійську вчить з 1 класу і наче норм (2-3 бали), а другу іноземну мову обрала російську і взагалі проблем нема, суцільні 1, як і з математики та природознавства. От історія та культура взагалі їй не йдуть, отримує 5-6. Система оцінювання така, що 1 - найкраща оцінка, 6 - найгірша...
Shaman написав:може там адміністрація теж носить хустини?
Адміністрація переважно Румунська.
Shaman написав:або є деякі нюанси, про які Дюрі-Бачі не каже. наприклад, що дівчинка до них інакше, ніж "чорно.опі", не звертається. ну, гадаю це жарт. а ситуація трохи див
ХЗ, вона зараз майже не спілкується із однокласниками. Хоча от поки ногу не зламала, то записалась в гурток фехтування і там дуже швидко подружилась із дівчатами. На самому старті намагалася влитись в компанію, але її відкинули як "бридке каченя". В Україні вона якраз і була одна із лідерок тих "банд" дівчат, що булили інших.
Пане Дюрі-бачу, легке враження, не ображайтеся, що проблема не в десятках школярів, а саме в цій дівчині. Всі ми вчилися в школі, все переживали конфлікти, але щоби дівчина палицями била хлопців… ну не знаю.
Хоча проблема булінгу існує. Щойно говорив з нашою українкою, яка працює у французькій школі вихователем. Так ось завтра зранку о 8-00 її клас школи в повному складі сідають в автобус та організовано везуть в Тулузу на «День психологічного виховання», Саме з цього приводу. Повертаються аж о 16-00. Окремо вчителі/ихователі та діти.
Вчителям вихователям розказують, як в класі вираховувати провокаторів з неадекватною та підлою поведінкою (навіть в туалетах «з-під тішка») такі діти можуть ображати жертву. В кле в на 26 учнів один «кольоровий», в сказала вихователька «адекватний».
Так що проблема існує, до мене в школі теж без кінця приставав один психічно-хворий. До сутичок. Ну приблизно так, як один психічно хворий, який хотів зробити з трьох копійок три рублі, а не вийшло ні…. В смислі нічого не вийшло - прогорів / буцім-то я змушував його купувати на все зароблене да все життя / на всі 600$ - майже щодня липне на цьому форумі, наче я психотерапевт, або по неділях роздаю убогим пʼятаки.
Цікаво, що років через 20 зустрічалися та були друзями. Ніколи б не подумав, що він стане непоганим моряком.
akurt написав:Так ось завтра зранку о 8-00 її клас школи в повному складі сідають в автобус та організовано везуть в Тулузу на «День психологічного виховання», Саме з цього приводу. Повертаються аж о 16-00. Окремо вчителі/ихователі та діти.
Ну коли араби доколупались до єврейки, то німці влаштували день "антисемітизм недопустимий"... Видно в них якийсь пунктик з цього поводу, як в США щодо негрів.
akurt написав:Пане Дюрі-бачу, легке враження, не ображайтеся, що проблема не в десятках школярів, а саме в цій дівчині. Всі ми вчилися в школі, все переживали конфлікти, але щоби дівчина палицями била хлопців… ну не знаю.
Звісно і адміністрація так каже: "В нас 1/3 класу арабів, не треба йти проти їх правил, треба правила приймати". P.S. вияснив за що хресна тріснула того "турка" по голові: доколупався до хреста в неї на шиї (дерев'яний аксесуар ще з народження, передається в їх родині ще від прабабусі...), хотів його зірвати.
Кажуть, що зараз її вже бояться і обходять боком як "irre hexe", бо за те, що "дівчина побила хлопця" потім булять свої ж в компанії...
Я зараз їхав за кермом і все це розказував тій виховательці. Вона сказала, що справа психології дітей важка, але в неі на 25 учнів є дві дівчини, яких би вона мріяла привʼязати ланцюгами до дерева… це по секрету сказала. Отака справа… наша українка так сказала. Завтра з 8-00 з дітьми і поїде на психологічний тренаж разом із своїми дітьми.. Так що проблема така існує і ось я «з перших рук» розказую як то є у Франції.
P.S. Зараз в Тулузі їхали по мікрорайону, де ніби-то живе арабське населення, хлопці років 12-13 бігають по вулиці. То французи в моєму авто сказали, що би я їхав більш обережно, все може бути, бо вони всі дуже дружні, всі згуртовані в до цього треба звикати і пристосовуватися (!). Далі проїжджав стадіон - вивантажувалися з автівок хлопці - спортсмени так раси і нації були різні. І білі, і чорні, і коричньові, і жовті… Пристосувалися спортсмени.
У всій тій історії з хрестиком від бабусі в декольте є приємна можливість в будь-який момент повернутися в рідний Ужгород. Та не мати клопоту.
Якщо ти виїхав на прожиття в Канаду, та працюєш в автосалоні, то ж в тебе небагато моментів, чим можеш пишатися, Хіба що своїм новим авто, купленим в кредит (перший внесок 1000 С$), яке можеш мити безкоштовно щонеділі на роботі… Дрібничка. А приємно…
Востаннє редагувалось akurt в Нед 06 жов, 2024 18:46, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:Якщо ти виїхав на прожиття в Канаду, та працюєш в автосалоні, то ж в тебе небагато моментів, чим можеш пишатися, Хіба що своїм новим авто, купленим в кредит (перший внесок 1000 С$), яке можеш мити безкоштовно щонеділі на роботі…
Насправді я б емігрантам (особливо в таку тяжку країну як Канада) радив би різати кости і піднімати доходи. Кредит на нове авто - ну таке...