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#<1 ... 2355235623572358> Додано: Нед 06 жов, 2024 09:10 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: або просто їх відрахували - з гімназій відраховують без проблем. не віриться, що в Німеччині в гімназії не можна вирішити таку проблему через керівництво школи або просто їх відрахували - з гімназій відраховують без проблем. не віриться, що в Німеччині в гімназії не можна вирішити таку проблему через керівництво школи

У кума склалось враження, що адміністрації простіше виключити 1 українку ніж десяток "німців". Мусульмани, на відміну від корінних німців, дуже згуртовані і підтримують один одного. А ще в кожного із них є брати і сестри в старших класах, та і в старших класах багато німецьких дівчат починає "зустрічатись" з мусульманами, носити хустки і їх не чіпають... У кума склалось враження, що адміністрації простіше виключити 1 українку ніж десяток "німців". Мусульмани, на відміну від корінних німців, дуже згуртовані і підтримують один одного. А ще в кожного із них є брати і сестри в старших класах, та і в старших класах багато німецьких дівчат починає "зустрічатись" з мусульманами, носити хустки і їх не чіпають... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3841 З нами з: 29.07.22 Подякував: 693 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2024 09:34 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: або просто їх відрахували - з гімназій відраховують без проблем. не віриться, що в Німеччині в гімназії не можна вирішити таку проблему через керівництво школи або просто їх відрахували - з гімназій відраховують без проблем. не віриться, що в Німеччині в гімназії не можна вирішити таку проблему через керівництво школи

У кума склалось враження, що адміністрації простіше виключити 1 українку ніж десяток "німців". Мусульмани, на відміну від корінних німців, дуже згуртовані і підтримують один одного. А ще в кожного із них є брати і сестри в старших класах, та і в старших класах багато німецьких дівчат починає "зустрічатись" з мусульманами, носити хустки і їх не чіпають... У кума склалось враження, що адміністрації простіше виключити 1 українку ніж десяток "німців". Мусульмани, на відміну від корінних німців, дуже згуртовані і підтримують один одного. А ще в кожного із них є брати і сестри в старших класах, та і в старших класах багато німецьких дівчат починає "зустрічатись" з мусульманами, носити хустки і їх не чіпають...

це або дивне виключення, або ознаки значної деградації освіти. я б не казав деградації країни, бо зростання популярності усіляких AFD. бо замість інтеграції арабів в німецькі умови, вони продавлюють свої правила поведінки, що є проблемою, як у вашому випадку.



може дійсно має сенс перевести дитину в інший заклад? це поки що перший я почув про такі проблеми в Німеччині, хоча нарікання на дорослих сирійців та турків вже чув. це або дивне виключення, або ознаки значної деградації освіти. я б не казав деградації країни, бо зростання популярності усіляких AFD. бо замість інтеграції арабів в німецькі умови, вони продавлюють свої правила поведінки, що є проблемою, як у вашому випадку.може дійсно має сенс перевести дитину в інший заклад? це поки що перший я почув про такі проблеми в Німеччині, хоча нарікання на дорослих сирійців та турків вже чув. Shaman

Повідомлень: 6963 З нами з: 29.09.19 Подякував: 664 раз. Подякували: 1487 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2024 09:38 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: може дійсно має сенс перевести дитину в інший заклад? може дійсно має сенс перевести дитину в інший заклад?

Так це єдина гімназія куди взяли хресну, в інших куму не вдалося домовити. Так це єдина гімназія куди взяли хресну, в інших куму не вдалося домовити. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3841 З нами з: 29.07.22 Подякував: 693 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2024 09:48 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: може дійсно має сенс перевести дитину в інший заклад? може дійсно має сенс перевести дитину в інший заклад?

Так це єдина гімназія куди взяли хресну, в інших куму не вдалося домовити. Так це єдина гімназія куди взяли хресну, в інших куму не вдалося домовити.

відчуваєте, є якийсь зв'язок? може там адміністрація теж носить хустини?



нехай ваш кум на гімназії так сильно не заморочується. є купа шкіл. ну витратить дитина ще рік на абітур - є інші шляхи до вищої освіти, а з гімназії таки все одно можуть відрахувати. я от дивлюся, як дитина має вчити німецьку, англійську та французьку у гімназії - й чи потрібно? бо надто велике навантаження. відчуваєте, є якийсь зв'язок?може там адміністрація теж носить хустини?нехай ваш кум на гімназії так сильно не заморочується. є купа шкіл. ну витратить дитина ще рік на абітур - є інші шляхи до вищої освіти, а з гімназії таки все одно можуть відрахувати. я от дивлюся, як дитина має вчити німецьку, англійську та французьку у гімназії - й чи потрібно? бо надто велике навантаження. Shaman

Повідомлень: 6963 З нами з: 29.09.19 Подякував: 664 раз. Подякували: 1487 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2024 09:51 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: німецьку, англійську та французьку у гімназії німецьку, англійську та французьку у гімназії

Ну німецьку і англійську вчить з 1 класу і наче норм (2-3 бали), а другу іноземну мову обрала російську і взагалі проблем нема, суцільні 1, як і з математики та природознавства. От історія та культура взагалі їй не йдуть, отримує 5-6. Система оцінювання така, що 1 - найкраща оцінка, 6 - найгірша...

Shaman написав: може там адміністрація теж носить хустини? може там адміністрація теж носить хустини?

Адміністрація переважно Румунська.



Shaman написав: або є деякі нюанси, про які Дюрі-Бачі не каже. наприклад, що дівчинка до них інакше, ніж "чорно.опі", не звертається. ну, гадаю це жарт. а ситуація трохи див або є деякі нюанси, про які Дюрі-Бачі не каже. наприклад, що дівчинка до них інакше, ніж "чорно.опі", не звертається. ну, гадаю це жарт. а ситуація трохи див

ХЗ, вона зараз майже не спілкується із однокласниками. Хоча от поки ногу не зламала, то записалась в гурток фехтування і там дуже швидко подружилась із дівчатами. На самому старті намагалася влитись в компанію, але її відкинули як "бридке каченя".

В Україні вона якраз і була одна із лідерок тих "банд" дівчат, що булили інших. Ну німецьку і англійську вчить з 1 класу і наче норм (2-3 бали), а другу іноземну мову обрала російську і взагалі проблем нема, суцільні 1, як і з математики та природознавства. От історія та культура взагалі їй не йдуть, отримує 5-6. Система оцінювання така, що 1 - найкраща оцінка, 6 - найгірша...Адміністрація переважно Румунська.ХЗ, вона зараз майже не спілкується із однокласниками. Хоча от поки ногу не зламала, то записалась в гурток фехтування і там дуже швидко подружилась із дівчатами. На самому старті намагалася влитись в компанію, але її відкинули як "бридке каченя".В Україні вона якраз і була одна із лідерок тих "банд" дівчат, що булили інших. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3841 З нами з: 29.07.22 Подякував: 693 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2024 12:48 Пане Дюрі-бачу, легке враження, не ображайтеся, що проблема не в десятках школярів, а саме в цій дівчині.

Всі ми вчилися в школі, все переживали конфлікти, але щоби дівчина палицями била хлопців… ну не знаю.



Хоча проблема булінгу існує.

Щойно говорив з нашою українкою, яка працює у французькій школі вихователем.

Так ось завтра зранку о 8-00 її клас школи в повному складі сідають в автобус та організовано везуть в Тулузу на «День психологічного виховання»,

Саме з цього приводу.

Повертаються аж о 16-00.

Окремо вчителі/ихователі та діти.



Вчителям вихователям розказують, як в класі вираховувати провокаторів з неадекватною та підлою поведінкою (навіть в туалетах «з-під тішка») такі діти можуть ображати жертву.

В кле в на 26 учнів один «кольоровий», в сказала вихователька «адекватний».



Так що проблема існує, до мене в школі теж без кінця приставав один психічно-хворий. До сутичок.

Ну приблизно так, як один психічно хворий, який хотів зробити з трьох копійок три рублі, а не вийшло ні…. В смислі нічого не вийшло - прогорів / буцім-то я змушував його купувати на все зароблене да все життя / на всі 600$ - майже щодня липне на цьому форумі, наче я психотерапевт, або по неділях роздаю убогим пʼятаки.



Цікаво, що років через 20 зустрічалися та були друзями. Ніколи б не подумав, що він стане непоганим моряком. akurt

Повідомлень: 10146 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3725 раз. Подякували: 1315 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2024 13:02 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Так ось завтра зранку о 8-00 її клас школи в повному складі сідають в автобус та організовано везуть в Тулузу на «День психологічного виховання»,

Саме з цього приводу.

Повертаються аж о 16-00.

Окремо вчителі/ихователі та діти. Так ось завтра зранку о 8-00 її клас школи в повному складі сідають в автобус та організовано везуть в Тулузу на «День психологічного виховання»,Саме з цього приводу.Повертаються аж о 16-00.Окремо вчителі/ихователі та діти.

Ну коли араби доколупались до єврейки, то німці влаштували день "антисемітизм недопустимий"... Видно в них якийсь пунктик з цього поводу, як в США щодо негрів.

akurt написав: Пане Дюрі-бачу, легке враження, не ображайтеся, що проблема не в десятках школярів, а саме в цій дівчині.

Всі ми вчилися в школі, все переживали конфлікти, але щоби дівчина палицями била хлопців… ну не знаю. Пане Дюрі-бачу, легке враження, не ображайтеся, що проблема не в десятках школярів, а саме в цій дівчині.Всі ми вчилися в школі, все переживали конфлікти, але щоби дівчина палицями била хлопців… ну не знаю.

Звісно і адміністрація так каже: "В нас 1/3 класу арабів, не треба йти проти їх правил, треба правила приймати".

P.S. вияснив за що хресна тріснула того "турка" по голові: доколупався до хреста в неї на шиї (дерев'яний аксесуар ще з народження, передається в їх родині ще від прабабусі...), хотів його зірвати.



Кажуть, що зараз її вже бояться і обходять боком як "irre hexe", бо за те, що "дівчина побила хлопця" потім булять свої ж в компанії... Ну коли араби доколупались до єврейки, то німці влаштували день "антисемітизм недопустимий"... Видно в них якийсь пунктик з цього поводу, як в США щодо негрів.Звісно і адміністрація так каже: "В нас 1/3 класу арабів, не треба йти проти їх правил, треба правила приймати".P.S. вияснив за що хресна тріснула того "турка" по голові: доколупався до хреста в неї на шиї (дерев'яний аксесуар ще з народження, передається в їх родині ще від прабабусі...), хотів його зірвати.Кажуть, що зараз її вже бояться і обходять боком як "irre hexe", бо за те, що "дівчина побила хлопця" потім булять свої ж в компанії... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3841 З нами з: 29.07.22 Подякував: 693 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2024 13:29 Я зараз їхав за кермом і все це розказував тій виховательці.

Вона сказала, що справа психології дітей важка, але в неі на 25 учнів є дві дівчини, яких би вона мріяла привʼязати ланцюгами до дерева… це по секрету сказала.

Отака справа… наша українка так сказала.

Завтра з 8-00 з дітьми і поїде на психологічний тренаж разом із своїми дітьми..

Так що проблема така існує і ось я «з перших рук» розказую як то є у Франції.



P.S. Зараз в Тулузі їхали по мікрорайону, де ніби-то живе арабське населення, хлопці років 12-13 бігають по вулиці. То французи в моєму авто сказали, що би я їхав більш обережно, все може бути, бо вони всі дуже дружні, всі згуртовані в до цього треба звикати і пристосовуватися (!).

Далі проїжджав стадіон - вивантажувалися з автівок хлопці - спортсмени так раси і нації були різні. І білі, і чорні, і коричньові, і жовті…

Пристосувалися спортсмени. akurt

Повідомлень: 10146 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3725 раз. Подякували: 1315 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2024 18:39



New’s from Canada



У всій тій історії з хрестиком від бабусі в декольте є приємна можливість в будь-який момент повернутися в рідний Ужгород. Та не мати клопоту.



Якщо ти виїхав на прожиття в Канаду, та працюєш в автосалоні, то ж в тебе небагато моментів, чим можеш пишатися,

Хіба що своїм новим авто, купленим в кредит (перший внесок 1000 С$), яке можеш мити безкоштовно щонеділі на роботі…



Дрібничка. А приємно… Еміграція, заробітчанствоNew’s from CanadaУ всій тій історії з хрестиком від бабусі в декольте є приємна можливість в будь-який момент повернутися в рідний Ужгород. Та не мати клопоту.Якщо ти виїхав на прожиття в Канаду, та працюєш в автосалоні, то ж в тебе небагато моментів, чим можеш пишатися,Хіба що своїм новим авто, купленим в кредит (перший внесок 1000 С$), яке можеш мити безкоштовно щонеділі на роботі…Дрібничка. А приємно… Востаннє редагувалось akurt в Нед 06 жов, 2024 18:46, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 10146 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3725 раз. Подякували: 1315 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 жов, 2024 21:24 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Якщо ти виїхав на прожиття в Канаду, та працюєш в автосалоні, то ж в тебе небагато моментів, чим можеш пишатися,

Хіба що своїм новим авто, купленим в кредит (перший внесок 1000 С$), яке можеш мити безкоштовно щонеділі на роботі… Якщо ти виїхав на прожиття в Канаду, та працюєш в автосалоні, то ж в тебе небагато моментів, чим можеш пишатися,Хіба що своїм новим авто, купленим в кредит (перший внесок 1000 С$), яке можеш мити безкоштовно щонеділі на роботі…

Насправді я б емігрантам (особливо в таку тяжку країну як Канада) радив би різати кости і піднімати доходи. Кредит на нове авто - ну таке... Насправді я б емігрантам (особливо в таку тяжку країну як Канада) радив би різати кости і піднімати доходи. Кредит на нове авто - ну таке... BIGor

Повідомлень: 9412 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1368 раз. Подякували: 1774 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2355235623572358> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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