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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2355235623572358
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 21:46

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  akurt написав:Якщо ти виїхав на прожиття в Канаду, та працюєш в автосалоні, то ж в тебе небагато моментів, чим можеш пишатися,
Хіба що своїм новим авто, купленим в кредит (перший внесок 1000 С$), яке можеш мити безкоштовно щонеділі на роботі…

Насправді я б емігрантам (особливо в таку тяжку країну як Канада) радив би різати кости і піднімати доходи. Кредит на нове авто - ну таке...
Залежно від міста в Канаді - без авто ніяк. Без заощаджень на б/в не потягнеш, тому цілком можу зрозуміти, чому взяли нову.
Знайомі в Вінніпуху так само через 3-4 місяці взяли в кредит якусь величеньку кіа
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 09:38

  Faceless написав:Знайомі в Вінніпуху так само через 3-4 місяці взяли в кредит якусь величеньку кіа

Ну ось: все стало на свої місця: цей хлопець купив авто десь через 1,5 роки життя в Канаді…
akurt
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  #<1 ... 2355235623572358
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