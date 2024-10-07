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#<1 ... 2355235623572358 Додано: Нед 06 жов, 2024 21:46 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: akurt написав: Якщо ти виїхав на прожиття в Канаду, та працюєш в автосалоні, то ж в тебе небагато моментів, чим можеш пишатися,

Хіба що своїм новим авто, купленим в кредит (перший внесок 1000 С$), яке можеш мити безкоштовно щонеділі на роботі… Якщо ти виїхав на прожиття в Канаду, та працюєш в автосалоні, то ж в тебе небагато моментів, чим можеш пишатися,Хіба що своїм новим авто, купленим в кредит (перший внесок 1000 С$), яке можеш мити безкоштовно щонеділі на роботі…

Насправді я б емігрантам (особливо в таку тяжку країну як Канада) радив би різати кости і піднімати доходи. Кредит на нове авто - ну таке... Насправді я б емігрантам (особливо в таку тяжку країну як Канада) радив би різати кости і піднімати доходи. Кредит на нове авто - ну таке... Залежно від міста в Канаді - без авто ніяк. Без заощаджень на б/в не потягнеш, тому цілком можу зрозуміти, чому взяли нову.

Знайомі в Вінніпуху так само через 3-4 місяці взяли в кредит якусь величеньку кіа Залежно від міста в Канаді - без авто ніяк. Без заощаджень на б/в не потягнеш, тому цілком можу зрозуміти, чому взяли нову.Знайомі в Вінніпуху так само через 3-4 місяці взяли в кредит якусь величеньку кіа Faceless

Модератор Повідомлень: 35355 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1456 раз. Подякували: 8039 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2024 09:38 Faceless написав: Знайомі в Вінніпуху так само через 3-4 місяці взяли в кредит якусь величеньку кіа Знайомі в Вінніпуху так само через 3-4 місяці взяли в кредит якусь величеньку кіа

Ну ось: все стало на свої місця: цей хлопець купив авто десь через 1,5 роки життя в Канаді… Ну ось: все стало на свої місця: цей хлопець купив авто десь через 1,5 роки життя в Канаді… akurt

Повідомлень: 10148 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3725 раз. Подякували: 1316 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2024 10:39 Еміграція, заробітчанство



News from Germany



Із поваги до пана Дюрі-бачі - треба ж розібратися в тому питанні та підтримати план дій його родичів - переговорив з приводу складних дитячих відносин в школі із нашою колишньою українкою, а зараз громадянкою Німеччини. Яка вже 20+ років живе в Дюссельдорфі та 20+ років працює в школі.

Сама мама двох дітей: старший син вже закінчив університет в Берліні (Авіаційний факультет), молодша дочка - буде студенткою наступного року.



Так ось сказала, що в Німеччині ця проблема, піднята паном Дюрі-бачі, не тільки існує, але вийшла на новий рівень.



Це повʼязано з карколомною кількістю невідомо звідки прибулих іноземців, і не тільки українців, які заполонили Німеччину.

Сказала, що в Німеччині зараз активізується націоналізм (можливо в українському розумінні) на кшталт «Німеччина - для німців».



З цікавого:

- якщо в школі діти чорношкірі з «глибокої Африки», то вони всі як правило дуже тихі, охайні, з повагою відносяться до інших дітей та людей.

- якщо діти не зовсім з глибокої Африки, а з мусульманських країн - то помітним є те, що давно існує в мусульманському світі: зневажливе відношення не до інших іноземців, а саме до осіб жіночою статі. Мабуть важко переконати хлопця/мусульманина десь із Сенегалу або з Лівії, мусульманських краін, що те, що не існує в його країні та в його родині, існує прямо поруч - і ось в класі просто за сусідньою партою.

- на її думку зараз існує велика проблема саме / цитую (російська) «безобразного поведения украинских детей».

Повальний російський мат (!), при чому не з рота підлітків, а саме у досить малих дітей.

Тут величезна проблема виховання з боку батьків та тієї середи, яка їх цьому навчила, при чому получається обʼєктивно - в Україні.



Я також розказав ситуацію з тим хрестиком від бабусі в декольте.

Ну що ж: наша колишня українка - а нині німкеня - сказала, що вона легко уявляє цю ситуацію. Навіть сказала, що вона зробила би так само, як і хресниця пана Дюрі-бачі.

В той же час радить згадати, що школа є особливим суспільним місцем, в якому одягатися варто відповідно, не виставляючи на весь світ свою декольте, яким би красивим воно не було.



P.S. Прохання не ображатися, якщо я чимось та когось образив, реальний переказ майже дослівно реальної розмови з людиною, яка якраз йшла на роботу в школу (!) в місті Дюссельдорф та по дорозі мені це все розповідала. akurt

Повідомлень: 10148 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3725 раз. Подякували: 1316 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2024 10:54 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Це повʼязано з карколомною кількістю невідомо звідки прибулих іноземців, і не тільки українців, які заполонили Німеччину. Це повʼязано з карколомною кількістю невідомо звідки прибулих іноземців, і не тільки українців, які заполонили Німеччину.

Єдина різниця, що тут не новоприбулі емігранти, а діти емігрантів які прибули 20-30 років тому, переважно з Туреччини, але є трохи із інших країн: Лівану, Іраку, але поводять вони так само...

akurt написав: .S. Прохання не ображатися, якщо я чимось та когось образив, .S. Прохання не ображатися, якщо я чимось та когось образив,

Дивно, що когось може образити правда... Єдина різниця, що тут не новоприбулі емігранти, а діти емігрантів які прибули 20-30 років тому, переважно з Туреччини, але є трохи із інших країн: Лівану, Іраку, але поводять вони так само...Дивно, що когось може образити правда... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3842 З нами з: 29.07.22 Подякував: 694 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2355235623572358 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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