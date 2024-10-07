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#<1 ... 2355235623572358 Додано: Нед 06 жов, 2024 21:46 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: akurt написав: Якщо ти виїхав на прожиття в Канаду, та працюєш в автосалоні, то ж в тебе небагато моментів, чим можеш пишатися,

Хіба що своїм новим авто, купленим в кредит (перший внесок 1000 С$), яке можеш мити безкоштовно щонеділі на роботі… Якщо ти виїхав на прожиття в Канаду, та працюєш в автосалоні, то ж в тебе небагато моментів, чим можеш пишатися,Хіба що своїм новим авто, купленим в кредит (перший внесок 1000 С$), яке можеш мити безкоштовно щонеділі на роботі…

Насправді я б емігрантам (особливо в таку тяжку країну як Канада) радив би різати кости і піднімати доходи. Кредит на нове авто - ну таке... Насправді я б емігрантам (особливо в таку тяжку країну як Канада) радив би різати кости і піднімати доходи. Кредит на нове авто - ну таке... Залежно від міста в Канаді - без авто ніяк. Без заощаджень на б/в не потягнеш, тому цілком можу зрозуміти, чому взяли нову.

Знайомі в Вінніпуху так само через 3-4 місяці взяли в кредит якусь величеньку кіа Залежно від міста в Канаді - без авто ніяк. Без заощаджень на б/в не потягнеш, тому цілком можу зрозуміти, чому взяли нову.Знайомі в Вінніпуху так само через 3-4 місяці взяли в кредит якусь величеньку кіа Faceless

Модератор Повідомлень: 35360 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1456 раз. Подякували: 8040 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2024 09:38 Faceless написав: Знайомі в Вінніпуху так само через 3-4 місяці взяли в кредит якусь величеньку кіа Знайомі в Вінніпуху так само через 3-4 місяці взяли в кредит якусь величеньку кіа

Ну ось: все стало на свої місця: цей хлопець купив авто десь через 1,5 роки життя в Канаді… Ну ось: все стало на свої місця: цей хлопець купив авто десь через 1,5 роки життя в Канаді… akurt

Повідомлень: 10148 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3725 раз. Подякували: 1317 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2024 10:39 Еміграція, заробітчанство



News from Germany



Із поваги до пана Дюрі-бачі - треба ж розібратися в тому питанні та підтримати план дій його родичів - переговорив з приводу складних дитячих відносин в школі із нашою колишньою українкою, а зараз громадянкою Німеччини. Яка вже 20+ років живе в Дюссельдорфі та 20+ років працює в школі.

Сама мама двох дітей: старший син вже закінчив університет в Берліні (Авіаційний факультет), молодша дочка - буде студенткою наступного року.



Так ось сказала, що в Німеччині ця проблема, піднята паном Дюрі-бачі, не тільки існує, але вийшла на новий рівень.



Це повʼязано з карколомною кількістю невідомо звідки прибулих іноземців, і не тільки українців, які заполонили Німеччину.

Сказала, що в Німеччині зараз активізується націоналізм (можливо в українському розумінні) на кшталт «Німеччина - для німців».



З цікавого:

- якщо в школі діти чорношкірі з «глибокої Африки», то вони всі як правило дуже тихі, охайні, з повагою відносяться до інших дітей та людей.

- якщо діти не зовсім з глибокої Африки, а з мусульманських країн - то помітним є те, що давно існує в мусульманському світі: зневажливе відношення не до інших іноземців, а саме до осіб жіночою статі. Мабуть важко переконати хлопця/мусульманина десь із Сенегалу або з Лівії, мусульманських краін, що те, що не існує в його країні та в його родині, існує прямо поруч - і ось в класі просто за сусідньою партою.

- на її думку зараз існує велика проблема саме / цитую (російська) «безобразного поведения украинских детей».

Повальний російський мат (!), при чому не з рота підлітків, а саме у досить малих дітей.

Тут величезна проблема виховання з боку батьків та тієї середи, яка їх цьому навчила, при чому получається обʼєктивно - в Україні.



Я також розказав ситуацію з тим хрестиком від бабусі в декольте.

Ну що ж: наша колишня українка - а нині німкеня - сказала, що вона легко уявляє цю ситуацію. Навіть сказала, що вона зробила би так само, як і хресниця пана Дюрі-бачі.

В той же час радить згадати, що школа є особливим суспільним місцем, в якому одягатися варто відповідно, не виставляючи на весь світ свою декольте, яким би красивим воно не було.



P.S. Прохання не ображатися, якщо я чимось та когось образив, реальний переказ майже дослівно реальної розмови з людиною, яка якраз йшла на роботу в школу (!) в місті Дюссельдорф та по дорозі мені це все розповідала. akurt

Повідомлень: 10148 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3725 раз. Подякували: 1317 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2024 10:54 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Це повʼязано з карколомною кількістю невідомо звідки прибулих іноземців, і не тільки українців, які заполонили Німеччину. Це повʼязано з карколомною кількістю невідомо звідки прибулих іноземців, і не тільки українців, які заполонили Німеччину.

Єдина різниця, що тут не новоприбулі емігранти, а діти емігрантів які прибули 20-30 років тому, переважно з Туреччини, але є трохи із інших країн: Лівану, Іраку, але поводять вони так само...

akurt написав: .S. Прохання не ображатися, якщо я чимось та когось образив, .S. Прохання не ображатися, якщо я чимось та когось образив,

Дивно, що когось може образити правда... Єдина різниця, що тут не новоприбулі емігранти, а діти емігрантів які прибули 20-30 років тому, переважно з Туреччини, але є трохи із інших країн: Лівану, Іраку, але поводять вони так само...Дивно, що когось може образити правда... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3842 З нами з: 29.07.22 Подякував: 694 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2024 14:34 akurt написав: Це повʼязано з карколомною кількістю невідомо звідки прибулих іноземців, і не тільки українців, які заполонили Німеччину.

Сказала, що в Німеччині зараз активізується націоналізм (можливо в українському розумінні) на кшталт «Німеччина - для німців». Це повʼязано з карколомною кількістю невідомо звідки прибулих іноземців, і не тільки українців, які заполонили Німеччину.Сказала, що в Німеччині зараз активізується націоналізм (можливо в українському розумінні) на кшталт «Німеччина - для німців». Я думаю, що вони просто пропустили той момент, коли треба відсіювати таких, що нездатні прийняти правила і адаптуватись. Найкращий час для цього -- поки прибульці ще не набрали громадянства. Тепер вже пізно, хоча й можливо.



Мабуть важко переконати хлопця/мусульманина десь із Сенегалу або з Лівії, мусульманських краін, що те, що не існує в його країні та в його родині, існує прямо поруч - і ось в класі просто за сусідньою партою. Думаю, що досить легко, як тільки усвідомити, що це потрібно. Нульову толерантність вигадали, здається, в США. Суть в тому, що за будь-яке порушення -- максимально можливе покарання. Не дивлячись на "обставини". Образливий вислів -- два додаткових урока з коректної поведінки. Щось більш вагоме, або регулярно відтворене -- бесіда з батьками і штраф, потім -- відрахування зі школи. Дитина не в школі більше трьох місяців -- штраф і тимчасова опіка. Якщо не допомагає -- позбавлення громадянства (навіть тих, хто в другому-третьому поколінні). Важко, але доведеться це робити, я так думаю.



Повальний російський мат (!), при чому не з рота підлітків, а саме у досить малих дітей. Це вже явно не до дітей претензія. Я б за таке позбавляв права на тимчасовий захист, і все. Я думаю, що вони просто пропустили той момент, коли треба відсіювати таких, що нездатні прийняти правила і адаптуватись. Найкращий час для цього -- поки прибульці ще не набрали громадянства. Тепер вже пізно, хоча й можливо.Думаю, що досить легко, як тільки усвідомити, що це потрібно. Нульову толерантність вигадали, здається, в США. Суть в тому, що за будь-яке порушення -- максимально можливе покарання. Не дивлячись на "обставини". Образливий вислів -- два додаткових урока з коректної поведінки. Щось більш вагоме, або регулярно відтворене -- бесіда з батьками і штраф, потім -- відрахування зі школи. Дитина не в школі більше трьох місяців -- штраф і тимчасова опіка. Якщо не допомагає -- позбавлення громадянства (навіть тих, хто в другому-третьому поколінні). Важко, але доведеться це робити, я так думаю.Це вже явно не до дітей претензія. Я б за таке позбавляв права на тимчасовий захист, і все. M-Audio Повідомлень: 3196 З нами з: 23.03.11 Подякував: 604 раз. Подякували: 468 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2024 14:52 M-Audio написав: Повальний російський мат (!), при чому не з рота підлітків, а саме у досить малих дітей. Це вже явно не до дітей претензія. Я б за таке позбавляв права на тимчасовий захист, і все. Це вже явно не до дітей претензія. Я б за таке позбавляв права на тимчасовий захист, і все.

Мат вже став нормою навіть у серйозних блогерів та інших відомих осіб на ЮТ, ФБ і т.д. Можна скільки завгодно присвячувати часу та зусиль на виховання дитини, але те, що закладене природою (відсутність здібності відрізняти що є добре, а що ні, стадний інстинкт), повністю перебороти неможливо. Мат вже став нормою навіть у серйозних блогерів та інших відомих осіб на ЮТ, ФБ і т.д. Можна скільки завгодно присвячувати часу та зусиль на виховання дитини, але те, що закладене природою (відсутність здібності відрізняти що є добре, а що ні, стадний інстинкт), повністю перебороти неможливо. Gastarbaiter Повідомлень: 3402 З нами з: 26.02.18 Подякував: 686 раз. Подякували: 560 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2024 17:41 M-Audio написав: Повальний російський мат (!), при чому не з рота підлітків, а саме у досить малих дітей. Це вже явно не до дітей претензія. Я б за таке позбавляв права на тимчасовий захист, і все. Це вже явно не до дітей претензія. Я б за таке позбавляв права на тимчасовий захист, і все.

а до кого претензія? ви гадаєте, що всі діти навчилися матюкатися вдома? гадаю, що ні - оточення та інет. й не виключення ситуація, коли вдома розмовляють культурно, а з однолітками - трохи вільніше.



навіть не знаю, кого назвати винним в такій ситуації.



й знову ж таки - слово f*ck в англійських фільмах використовується регулярно, немає такого табуювання. чи претензія, що "російський"? - треба українські форми використовувати. а до кого претензія? ви гадаєте, що всі діти навчилися матюкатися вдома? гадаю, що ні - оточення та інет. й не виключення ситуація, коли вдома розмовляють культурно, а з однолітками - трохи вільніше.навіть не знаю, кого назвати винним в такій ситуації.й знову ж таки - слово f*ck в англійських фільмах використовується регулярно, немає такого табуювання. чи претензія, що "російський"? - треба українські форми використовувати. Shaman

Повідомлень: 6965 З нами з: 29.09.19 Подякував: 665 раз. Подякували: 1486 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 жов, 2024 17:47 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: й знову ж таки - слово f*ck в англійських фільмах використовується регулярно, немає такого табуювання. й знову ж таки - слово f*ck в англійських фільмах використовується регулярно, немає такого табуювання.

В них як і в нас є класифікація тих же фільмів для віку глядачів. І, наприклад, музикальні композиції з матюками мають спеціальну позначку, в ютуб мьюзик це "е" перед назвою. Не табуювання, але приблизно такі ж самі цивілізовані норми, як і в будь-якому нормальному суспільстві.

А от в публічних місцях так висловлюватися - то ознака "чорних" кварталів, невихованого бидла. В них як і в нас є класифікація тих же фільмів для віку глядачів. І, наприклад, музикальні композиції з матюками мають спеціальну позначку, в ютуб мьюзик це "е" перед назвою. Не табуювання, але приблизно такі ж самі цивілізовані норми, як і в будь-якому нормальному суспільстві.А от в публічних місцях так висловлюватися - то ознака "чорних" кварталів, невихованого бидла. Faceless

Модератор Повідомлень: 35360 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1456 раз. Подякували: 8040 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2355235623572358 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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