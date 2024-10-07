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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 жов, 2024 21:46
BIGor написав: akurt написав:
Якщо ти виїхав на прожиття в Канаду, та працюєш в автосалоні, то ж в тебе небагато моментів, чим можеш пишатися,
Хіба що своїм новим авто, купленим в кредит (перший внесок 1000 С$), яке можеш мити безкоштовно щонеділі на роботі…
Насправді я б емігрантам (особливо в таку тяжку країну як Канада) радив би різати кости і піднімати доходи. Кредит на нове авто - ну таке...
Залежно від міста в Канаді - без авто ніяк. Без заощаджень на б/в не потягнеш, тому цілком можу зрозуміти, чому взяли нову.
Знайомі в Вінніпуху так само через 3-4 місяці взяли в кредит якусь величеньку кіа
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Додано: Пон 07 жов, 2024 09:38
Faceless написав:
Знайомі в Вінніпуху так само через 3-4 місяці взяли в кредит якусь величеньку кіа
Ну ось: все стало на свої місця: цей хлопець купив авто десь через 1,5 роки життя в Канаді…
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Додано: Пон 07 жов, 2024 10:39
Еміграція, заробітчанство
News from Germany
Із поваги до пана Дюрі-бачі - треба ж розібратися в тому питанні та підтримати план дій його родичів - переговорив з приводу складних дитячих відносин в школі із нашою колишньою українкою, а зараз громадянкою Німеччини. Яка вже 20+ років живе в Дюссельдорфі та 20+ років працює в школі.
Сама мама двох дітей: старший син вже закінчив університет в Берліні (Авіаційний факультет), молодша дочка - буде студенткою наступного року.
Так ось сказала, що в Німеччині ця проблема, піднята паном Дюрі-бачі, не тільки існує, але вийшла на новий рівень.
Це повʼязано з карколомною кількістю невідомо звідки прибулих іноземців, і не тільки українців, які заполонили Німеччину.
Сказала, що в Німеччині зараз активізується націоналізм (можливо в українському розумінні) на кшталт «Німеччина - для німців».
З цікавого:
- якщо в школі діти чорношкірі з «глибокої Африки», то вони всі як правило дуже тихі, охайні, з повагою відносяться до інших дітей та людей.
- якщо діти не зовсім з глибокої Африки, а з мусульманських країн - то помітним є те, що давно існує в мусульманському світі: зневажливе відношення не до інших іноземців, а саме до осіб жіночою статі. Мабуть важко переконати хлопця/мусульманина десь із Сенегалу або з Лівії, мусульманських краін, що те, що не існує в його країні та в його родині, існує прямо поруч - і ось в класі просто за сусідньою партою.
- на її думку зараз існує велика проблема саме / цитую (російська) «безобразного поведения украинских детей».
Повальний російський мат (!), при чому не з рота підлітків, а саме у досить малих дітей.
Тут величезна проблема виховання з боку батьків та тієї середи, яка їх цьому навчила, при чому получається обʼєктивно - в Україні.
Я також розказав ситуацію з тим хрестиком від бабусі в декольте.
Ну що ж: наша колишня українка - а нині німкеня - сказала, що вона легко уявляє цю ситуацію. Навіть сказала, що вона зробила би так само, як і хресниця пана Дюрі-бачі.
В той же час радить згадати, що школа є особливим суспільним місцем, в якому одягатися варто відповідно, не виставляючи на весь світ свою декольте, яким би красивим воно не було.
P.S. Прохання не ображатися, якщо я чимось та когось образив, реальний переказ майже дослівно реальної розмови з людиною, яка якраз йшла на роботу в школу (!) в місті Дюссельдорф та по дорозі мені це все розповідала.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 10:54
akurt написав:
Це повʼязано з карколомною кількістю невідомо звідки прибулих іноземців, і не тільки українців, які заполонили Німеччину.
Єдина різниця, що тут не новоприбулі емігранти, а діти емігрантів які прибули 20-30 років тому, переважно з Туреччини, але є трохи із інших країн: Лівану, Іраку, але поводять вони так само...
akurt написав:
.S. Прохання не ображатися, якщо я чимось та когось образив,
Дивно, що когось може образити правда...
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Додано: Пон 07 жов, 2024 14:34
akurt написав:
Це повʼязано з карколомною кількістю невідомо звідки прибулих іноземців, і не тільки українців, які заполонили Німеччину.
Сказала, що в Німеччині зараз активізується націоналізм (можливо в українському розумінні) на кшталт «Німеччина - для німців».
Я думаю, що вони просто пропустили той момент, коли треба відсіювати таких, що нездатні прийняти правила і адаптуватись. Найкращий час для цього -- поки прибульці ще не набрали громадянства. Тепер вже пізно, хоча й можливо.
Мабуть важко переконати хлопця/мусульманина десь із Сенегалу або з Лівії, мусульманських краін, що те, що не існує в його країні та в його родині, існує прямо поруч - і ось в класі просто за сусідньою партою.
Думаю, що досить легко, як тільки усвідомити, що це потрібно. Нульову толерантність вигадали, здається, в США. Суть в тому, що за будь-яке порушення -- максимально можливе покарання. Не дивлячись на "обставини". Образливий вислів -- два додаткових урока з коректної поведінки. Щось більш вагоме, або регулярно відтворене -- бесіда з батьками і штраф, потім -- відрахування зі школи. Дитина не в школі більше трьох місяців -- штраф і тимчасова опіка. Якщо не допомагає -- позбавлення громадянства (навіть тих, хто в другому-третьому поколінні). Важко, але доведеться це робити, я так думаю.
Повальний російський мат (!), при чому не з рота підлітків, а саме у досить малих дітей.
Це вже явно не до дітей претензія. Я б за таке позбавляв права на тимчасовий захист, і все.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 14:52
M-Audio написав:
Повальний російський мат (!), при чому не з рота підлітків, а саме у досить малих дітей.
Це вже явно не до дітей претензія. Я б за таке позбавляв права на тимчасовий захист, і все.
Мат вже став нормою навіть у серйозних блогерів та інших відомих осіб на ЮТ, ФБ і т.д. Можна скільки завгодно присвячувати часу та зусиль на виховання дитини, але те, що закладене природою (відсутність здібності відрізняти що є добре, а що ні, стадний інстинкт), повністю перебороти неможливо.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:41
M-Audio написав:
Повальний російський мат (!), при чому не з рота підлітків, а саме у досить малих дітей.
Це вже явно не до дітей претензія. Я б за таке позбавляв права на тимчасовий захист, і все.
а до кого претензія? ви гадаєте, що всі діти навчилися матюкатися вдома? гадаю, що ні - оточення та інет. й не виключення ситуація, коли вдома розмовляють культурно, а з однолітками - трохи вільніше.
навіть не знаю, кого назвати винним в такій ситуації.
й знову ж таки - слово f*ck в англійських фільмах використовується регулярно, немає такого табуювання. чи претензія, що "російський"? - треба українські форми використовувати.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:47
Shaman написав:
й знову ж таки - слово f*ck в англійських фільмах використовується регулярно, немає такого табуювання.
В них як і в нас є класифікація тих же фільмів для віку глядачів. І, наприклад, музикальні композиції з матюками мають спеціальну позначку, в ютуб мьюзик це "е" перед назвою. Не табуювання, але приблизно такі ж самі цивілізовані норми, як і в будь-якому нормальному суспільстві.
А от в публічних місцях так висловлюватися - то ознака "чорних" кварталів, невихованого бидла.
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Додано: Пон 07 жов, 2024 17:56
Faceless написав: Shaman написав:
й знову ж таки - слово f*ck в англійських фільмах використовується регулярно, немає такого табуювання.
В них як і в нас є класифікація тих же фільмів для віку глядачів. І, наприклад, музикальні композиції з матюками мають спеціальну позначку, в ютуб мьюзик це "е" перед назвою. Не табуювання, але приблизно такі ж самі цивілізовані норми, як і в будь-якому нормальному суспільстві.
А от в публічних місцях так висловлюватися - то ознака "чорних" кварталів, невихованого бидла.
використання нецензурної лайки в книгах й фільмах почалося відносно недавно. раніше цього просто не було, як й поділу на вік.
й от прям всі діти що в Німеччині, що в США - "данке шон" чи "сенк'ю вері мач"?
якраз яскрава сцена як всі вдають й як воно насправді
особливо коли в радянському перекладі слово "bumsen" взагалі не переклали - німцям сподобалось
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Shaman
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Додано: Пон 07 жов, 2024 19:14
Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав:
й знову ж таки - слово f*ck в англійських фільмах використовується регулярно, немає такого табуювання.
В них як і в нас є класифікація тих же фільмів для віку глядачів. І, наприклад, музикальні композиції з матюками мають спеціальну позначку, в ютуб мьюзик це "е" перед назвою. Не табуювання, але приблизно такі ж самі цивілізовані норми, як і в будь-якому нормальному суспільстві.
А от в публічних місцях так висловлюватися - то ознака "чорних" кварталів, невихованого бидла.
використання нецензурної лайки в книгах й фільмах почалося відносно недавно. раніше цього просто не було, як й поділу на вік.
й от прям всі діти що в Німеччині, що в США - "данке шон" чи "сенк'ю вері мач"?
якраз яскрава сцена як всі вдають й як воно насправді
особливо коли в радянському перекладі слово "bumsen" взагалі не переклали - німцям сподобалось
Це "відносно недавно" вже і школу закінчило і своїх дітей народило
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