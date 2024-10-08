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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 жов, 2024 08:55
Якісь німці взагалі нелюдяні. Прописали ходити хресній з батьками до психолога, але вже 2 сеанси зірвались:
1. Прийшов батько з нею - не прийняли, бо нема мами, мають бути обидва батьки.
2. Прийшов батько і мама ще з 2 дітьми (1.5 і 0.5 років) - не прийняли, бо з малими дітьми не приймають.
От що робити, якщо нема на кого залишити дітей? Їх не хвилює, бо в них так написано в інструкції. І найгірше, що "домовитись" ніяк не виходить.
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:20
Дюрі-бачі написав:Якісь німці взагалі нелюдяні. Прописали ходити хресній з батьками до психолога, але вже 2 сеанси зірвались:
1. Прийшов батько з нею - не прийняли, бо нема мами, мають бути обидва батьки.
2. Прийшов батько і мама ще з 2 дітьми (1.5 і 0.5 років) - не прийняли, бо з малими дітьми не приймають.
От що робити, якщо нема на кого залишити дітей? Їх не хвилює, бо в них так написано в інструкції. І найгірше, що "домовитись" ніяк не виходить.
А що буде якщо забити на того психолога? Штраф?
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Faceless
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Додано: Вів 08 жов, 2024 10:41
Faceless З гімназії точно виженуть.
Питання в тому, що на відміну від України, ніяк не можна домовитися, щоб на сеанси ходив батько. І психологу по барабану, що мама мови не знає, з ним говорити не може, в неї малі діти. В нього інструкція...
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Дюрі-бачі
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