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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2356235723582359
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 08:55

Re: Еміграція, заробітчанство

Якісь німці взагалі нелюдяні. Прописали ходити хресній з батьками до психолога, але вже 2 сеанси зірвались:
1. Прийшов батько з нею - не прийняли, бо нема мами, мають бути обидва батьки.
2. Прийшов батько і мама ще з 2 дітьми (1.5 і 0.5 років) - не прийняли, бо з малими дітьми не приймають.
От що робити, якщо нема на кого залишити дітей? Їх не хвилює, бо в них так написано в інструкції. І найгірше, що "домовитись" ніяк не виходить.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 09:20

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Якісь німці взагалі нелюдяні. Прописали ходити хресній з батьками до психолога, але вже 2 сеанси зірвались:
1. Прийшов батько з нею - не прийняли, бо нема мами, мають бути обидва батьки.
2. Прийшов батько і мама ще з 2 дітьми (1.5 і 0.5 років) - не прийняли, бо з малими дітьми не приймають.
От що робити, якщо нема на кого залишити дітей? Їх не хвилює, бо в них так написано в інструкції. І найгірше, що "домовитись" ніяк не виходить.
А що буде якщо забити на того психолога? Штраф?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:41

Faceless З гімназії точно виженуть.
Питання в тому, що на відміну від України, ніяк не можна домовитися, щоб на сеанси ходив батько. І психологу по барабану, що мама мови не знає, з ним говорити не може, в неї малі діти. В нього інструкція...
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 2356235723582359
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