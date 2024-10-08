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#<1 ... 2356235723582359 Додано: Вів 08 жов, 2024 08:55 Re: Еміграція, заробітчанство Якісь німці взагалі нелюдяні. Прописали ходити хресній з батьками до психолога, але вже 2 сеанси зірвались:

1. Прийшов батько з нею - не прийняли, бо нема мами, мають бути обидва батьки.

2. Прийшов батько і мама ще з 2 дітьми (1.5 і 0.5 років) - не прийняли, бо з малими дітьми не приймають.

От що робити, якщо нема на кого залишити дітей? Їх не хвилює, бо в них так написано в інструкції. І найгірше, що "домовитись" ніяк не виходить. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3845 З нами з: 29.07.22 Подякував: 694 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2024 09:20 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Якісь німці взагалі нелюдяні. Прописали ходити хресній з батьками до психолога, але вже 2 сеанси зірвались:

1. Прийшов батько з нею - не прийняли, бо нема мами, мають бути обидва батьки.

2. Прийшов батько і мама ще з 2 дітьми (1.5 і 0.5 років) - не прийняли, бо з малими дітьми не приймають.

От що робити, якщо нема на кого залишити дітей? Їх не хвилює, бо в них так написано в інструкції. І найгірше, що "домовитись" ніяк не виходить. А що буде якщо забити на того психолога? Штраф? А що буде якщо забити на того психолога? Штраф? Faceless

Модератор Повідомлень: 35367 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1456 раз. Подякували: 8041 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2024 10:41 Faceless З гімназії точно виженуть.

Питання в тому, що на відміну від України, ніяк не можна домовитися, щоб на сеанси ходив батько. І психологу по барабану, що мама мови не знає, з ним говорити не може, в неї малі діти. В нього інструкція... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3845 З нами з: 29.07.22 Подякував: 694 раз. Подякували: 504 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2024 11:29

Ми про це вже говорили: це інші країни, інше суспільство і вони живуть за власними ПРАВИЛАМИ.

Особливо Німеччина. ПРАВИЛА/ЗАКОНИ треба виконувати.

Ніде ви не подінетеся: lex dura sed pulchra



P.S. Весь минулий тиждень мене "діставав" один наш легінь, якому треба було "порєшать" питання з його авто та митницею в Анталії.

Я пропонував - та в кінці кінців вдало (!) реалізували - на вечір п"ятниці - ЗАКОННУ схему.

Але він ніяк не міг зрозуміти, чому ж і не "порішати"... чому ж і не "домовитися"...

Дюрі-бачі написав: В нього інструкція... В нього інструкція...

Тільки так! Панове!Ми про це вже говорили: це інші країни, інше суспільство і вони живуть за власними ПРАВИЛАМИ.Особливо Німеччина. ПРАВИЛА/ЗАКОНИ треба виконувати.Ніде ви не подінетеся:Весь минулий тиждень мене "діставав" один наш легінь, якому треба було "порєшать" питання з його авто та митницею в Анталії.Я пропонував -ЗАКОННУ схему.Але він ніяк не міг зрозуміти, чому ж і не "порішати"... чому ж і не "домовитися"...Тільки так! akurt

Повідомлень: 10149 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3727 раз. Подякували: 1317 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2024 13:47 Дюрі-бачі написав: Якісь німці взагалі нелюдяні. Прописали ходити хресній з батьками до психолога, але вже 2 сеанси зірвались:

1. Прийшов батько з нею - не прийняли, бо нема мами, мають бути обидва батьки.

2. Прийшов батько і мама ще з 2 дітьми (1.5 і 0.5 років) - не прийняли, бо з малими дітьми не приймають.

От що робити, якщо нема на кого залишити дітей? Їх не хвилює, бо в них так написано в інструкції. І найгірше, що "домовитись" ніяк не виходить. Якісь німці взагалі нелюдяні. Прописали ходити хресній з батьками до психолога, але вже 2 сеанси зірвались:1. Прийшов батько з нею - не прийняли, бо нема мами, мають бути обидва батьки.2. Прийшов батько і мама ще з 2 дітьми (1.5 і 0.5 років) - не прийняли, бо з малими дітьми не приймають.От що робити, якщо нема на кого залишити дітей? Їх не хвилює, бо в них так написано в інструкції. І найгірше, що "домовитись" ніяк не виходить.

якщо вони мають серйозні плани на Німеччину, то краще не конфліктувати з системою, система це не любить. й знайти можливості виконати вимоги.



вже те, що їх направили до психолога показує, що дівчина почала першою. це також західна фішка - хто почав перший. патякати можна багато що, а от напад - це трохи інше. не здивуюсь, що опоненти дівчини цим користуються й зловживають, тобто просто провокують.



а знаєте що дивує у цих ваших іронічних запитах про "інструкції" - ви коли програмуєте теж так вільно ТЗ читаєте, чи дотримуєтесь того, що написано? глобально у всього цього одне підгрунтя - якщо написано, треба виконувати.



а оце - написано одне, робимо по-іншому - результати можете подивитися й в нас, й як воно в срср було, й на Раші. якщо вони мають серйозні плани на Німеччину, то краще не конфліктувати з системою, система це не любить. й знайти можливості виконати вимоги.вже те, що їх направили до психолога показує, що дівчина почала першою. це також західна фішка - хто почав перший. патякати можна багато що, а от напад - це трохи інше. не здивуюсь, що опоненти дівчини цим користуються й зловживають, тобто просто провокують.а знаєте що дивує у цих ваших іронічних запитах про "інструкції" - ви коли програмуєте теж так вільно ТЗ читаєте, чи дотримуєтесь того, що написано? глобально у всього цього одне підгрунтя - якщо написано, треба виконувати.а оце - написано одне, робимо по-іншому - результати можете подивитися й в нас, й як воно в срср було, й на Раші. Shaman

Повідомлень: 6972 З нами з: 29.09.19 Подякував: 666 раз. Подякували: 1486 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 жов, 2024 14:42 Shaman Плани були серйозні, але дедалі більше бажання кинути і поїхати в якусь Сербію чи Болгарію.

Не відомо чим ще кінчиться спор з податковою. Бо кум в якомусь списку "ризикованих клієнтів" і банки не хочуть з ним працювати. Та і на роботі в грудні закінчується контракт і кажуть, що треба оформлюватись по новій, як платник податків в Німеччині. Тому є шанс залишитися безробітним.

Кум каже, що коли попросив всі розрахунки за цей рік закрити з ним як ФОП з України, в тому числі і Різдвяні премії то каже, що дивилися "косо" Дюрі-бачі

Повідомлень: 3845 З нами з: 29.07.22 Подякував: 694 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2356235723582359 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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