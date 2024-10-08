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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 жов, 2024 08:55
Якісь німці взагалі нелюдяні. Прописали ходити хресній з батьками до психолога, але вже 2 сеанси зірвались:
1. Прийшов батько з нею - не прийняли, бо нема мами, мають бути обидва батьки.
2. Прийшов батько і мама ще з 2 дітьми (1.5 і 0.5 років) - не прийняли, бо з малими дітьми не приймають.
От що робити, якщо нема на кого залишити дітей? Їх не хвилює, бо в них так написано в інструкції. І найгірше, що "домовитись" ніяк не виходить.
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:20
Дюрі-бачі написав:Якісь німці взагалі нелюдяні. Прописали ходити хресній з батьками до психолога, але вже 2 сеанси зірвались:
1. Прийшов батько з нею - не прийняли, бо нема мами, мають бути обидва батьки.
2. Прийшов батько і мама ще з 2 дітьми (1.5 і 0.5 років) - не прийняли, бо з малими дітьми не приймають.
От що робити, якщо нема на кого залишити дітей? Їх не хвилює, бо в них так написано в інструкції. І найгірше, що "домовитись" ніяк не виходить.
А що буде якщо забити на того психолога? Штраф?
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Faceless
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Додано: Вів 08 жов, 2024 10:41
Faceless З гімназії точно виженуть.
Питання в тому, що на відміну від України, ніяк не можна домовитися, щоб на сеанси ходив батько. І психологу по барабану, що мама мови не знає, з ним говорити не може, в неї малі діти. В нього інструкція...
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 08 жов, 2024 11:29
Панове!
Ми про це вже говорили: це інші країни, інше суспільство і вони живуть за власними ПРАВИЛАМИ.
Особливо Німеччина. ПРАВИЛА/ЗАКОНИ треба виконувати.
Ніде ви не подінетеся: lex dura sed pulchraP.S.
Весь минулий тиждень мене "діставав" один наш легінь, якому треба було "порєшать"
питання з його авто та митницею в Анталії.
Я пропонував - та в кінці кінців вдало (!) реалізували - на вечір п"ятниці -
ЗАКОННУ схему.
Але він ніяк не міг зрозуміти, чому ж і не "порішати
"... чому ж і не "домовитися
"...
Дюрі-бачі написав:
В нього інструкція...
Тільки так!
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akurt
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:47
Дюрі-бачі написав:
Якісь німці взагалі нелюдяні. Прописали ходити хресній з батьками до психолога, але вже 2 сеанси зірвались:
1. Прийшов батько з нею - не прийняли, бо нема мами, мають бути обидва батьки.
2. Прийшов батько і мама ще з 2 дітьми (1.5 і 0.5 років) - не прийняли, бо з малими дітьми не приймають.
От що робити, якщо нема на кого залишити дітей? Їх не хвилює, бо в них так написано в інструкції. І найгірше, що "домовитись" ніяк не виходить.
якщо вони мають серйозні плани на Німеччину, то краще не конфліктувати з системою, система це не любить. й знайти можливості виконати вимоги.
вже те, що їх направили до психолога показує, що дівчина почала першою. це також західна фішка - хто почав перший. патякати можна багато що, а от напад - це трохи інше. не здивуюсь, що опоненти дівчини цим користуються й зловживають, тобто просто провокують.
а знаєте що дивує у цих ваших іронічних запитах про "інструкції" - ви коли програмуєте теж так вільно ТЗ читаєте, чи дотримуєтесь того, що написано? глобально у всього цього одне підгрунтя - якщо написано, треба виконувати.
а оце - написано одне, робимо по-іншому - результати можете подивитися й в нас, й як воно в срср було, й на Раші.
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Shaman
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Додано: Вів 08 жов, 2024 14:42
Shaman Плани були серйозні, але дедалі більше бажання кинути і поїхати в якусь Сербію чи Болгарію.
Не відомо чим ще кінчиться спор з податковою. Бо кум в якомусь списку "ризикованих клієнтів" і банки не хочуть з ним працювати. Та і на роботі в грудні закінчується контракт і кажуть, що треба оформлюватись по новій, як платник податків в Німеччині. Тому є шанс залишитися безробітним.
Кум каже, що коли попросив всі розрахунки за цей рік закрити з ним як ФОП з України, в тому числі і Різдвяні премії то каже, що дивилися "косо"
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Дюрі-бачі
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