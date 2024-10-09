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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2357235823592360>
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 09:20

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Якісь німці взагалі нелюдяні. Прописали ходити хресній з батьками до психолога, але вже 2 сеанси зірвались:
1. Прийшов батько з нею - не прийняли, бо нема мами, мають бути обидва батьки.
2. Прийшов батько і мама ще з 2 дітьми (1.5 і 0.5 років) - не прийняли, бо з малими дітьми не приймають.
От що робити, якщо нема на кого залишити дітей? Їх не хвилює, бо в них так написано в інструкції. І найгірше, що "домовитись" ніяк не виходить.
А що буде якщо забити на того психолога? Штраф?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:41

Faceless З гімназії точно виженуть.
Питання в тому, що на відміну від України, ніяк не можна домовитися, щоб на сеанси ходив батько. І психологу по барабану, що мама мови не знає, з ним говорити не може, в неї малі діти. В нього інструкція...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 11:29

Панове!
Ми про це вже говорили: це інші країни, інше суспільство і вони живуть за власними ПРАВИЛАМИ.
Особливо Німеччина. ПРАВИЛА/ЗАКОНИ треба виконувати.
Ніде ви не подінетеся: lex dura sed pulchra

P.S. Весь минулий тиждень мене "діставав" один наш легінь, якому треба було "порєшать" питання з його авто та митницею в Анталії.
Я пропонував - та в кінці кінців вдало (!) реалізували - на вечір п"ятниці - ЗАКОННУ схему.
Але він ніяк не міг зрозуміти, чому ж і не "порішати"... чому ж і не "домовитися"...
  Дюрі-бачі написав:В нього інструкція...

Тільки так!
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 13:47

  Дюрі-бачі написав:Якісь німці взагалі нелюдяні. Прописали ходити хресній з батьками до психолога, але вже 2 сеанси зірвались:
1. Прийшов батько з нею - не прийняли, бо нема мами, мають бути обидва батьки.
2. Прийшов батько і мама ще з 2 дітьми (1.5 і 0.5 років) - не прийняли, бо з малими дітьми не приймають.
От що робити, якщо нема на кого залишити дітей? Їх не хвилює, бо в них так написано в інструкції. І найгірше, що "домовитись" ніяк не виходить.

якщо вони мають серйозні плани на Німеччину, то краще не конфліктувати з системою, система це не любить. й знайти можливості виконати вимоги.

вже те, що їх направили до психолога показує, що дівчина почала першою. це також західна фішка - хто почав перший. патякати можна багато що, а от напад - це трохи інше. не здивуюсь, що опоненти дівчини цим користуються й зловживають, тобто просто провокують.

а знаєте що дивує у цих ваших іронічних запитах про "інструкції" - ви коли програмуєте теж так вільно ТЗ читаєте, чи дотримуєтесь того, що написано? глобально у всього цього одне підгрунтя - якщо написано, треба виконувати.

а оце - написано одне, робимо по-іншому - результати можете подивитися й в нас, й як воно в срср було, й на Раші.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 14:42

Shaman Плани були серйозні, але дедалі більше бажання кинути і поїхати в якусь Сербію чи Болгарію.
Не відомо чим ще кінчиться спор з податковою. Бо кум в якомусь списку "ризикованих клієнтів" і банки не хочуть з ним працювати. Та і на роботі в грудні закінчується контракт і кажуть, що треба оформлюватись по новій, як платник податків в Німеччині. Тому є шанс залишитися безробітним.
Кум каже, що коли попросив всі розрахунки за цей рік закрити з ним як ФОП з України, в тому числі і Різдвяні премії, то "дивилися косо"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 18:04

Re: Еміграція, заробітчанство

Что-то много людей жалуются на Германию в последнее время. И за булинг уже не в первый раз слышу, и за бюрократию. Да, в Испании тоже есть и то, и другое, но все впринципе решаемо, и даже без всяких решал:

1. Антибулинг = норм район с норм жителями. Так как все школы жестко привязаны к району, то никакой мекс или араб никогда в жизни не попадет в школу в районе где средняя цена дома/квартиры 200к+ (в Германии ценник наверное дороже, но не суть, идея в том чтобы жить в районе чуть выше среднего). А это 99% тех кто занимается булингом так как их всегда больше, они держатся толпой и походу у них на генном уровне записано если не пнешь соседа первым (не покажешь кто тут главный), то он 100% пнет тебя.

2. И бюрократия тоже есть, типа брать ситы на каждый поход в гос учреждение, на каждого члена семьи, только в указанное время и тд. Но так как в Испании никто не напрягается и дается запас по 30-60 минут на человека (при реальном времени 15-20 минут) то зачастую можно без проблем проскочить 3-4 на 2 ситы и никто тебя выгонять не будет.
Или вот мне нужен был отчет с налоговой пораньше для ипотеки (он делается в апреле - июле в рандомном порядке) - я просто написал письмо, объяснил почему мне надо пораньше, и мне без проблем сделали.

Так что такое, вроде как есть офф правила и порядки, но они так написаны с запасом, что если тебе действительно что-то надо побыстрее, то всегда можно попросить и тебе пойдут на встречу. Без всяких взяток и тд.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 08:47

  Дюрі-бачі написав:Faceless З гімназії точно виженуть.
Питання в тому, що на відміну від України, ніяк не можна домовитися, щоб на сеанси ходив батько. І психологу по барабану, що мама мови не знає, з ним говорити не може, в неї малі діти. В нього інструкція...

В тому плані німці як роботи, що пише інструкція, те і роблять. Не те що вільнолюдям, а сусідам французам тяжко зрозуміти і прийняти.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:15

Re: Еміграція, заробітчанство

🔑 У Польщі хочуть обмежити можливість короткострокової оренди житла

Міністерка фондів та регіональної політики Катажина Пелчинська-Наленч запропонувала обмежити короткострокову оренду типу Airbnb. (https://news.finance.ua/ua/u-pol-shhi-hochut-obmezhyty-mozhlyvist-korotkostrokovoi-orendy-zhytla)Вона зазначила що квартири є місцем для життя, а не способом отримання швидкого прибутку.

Через високі ціни на житло молоді люди не з'їжджають від батьків. А пропозиція на ринку квартир зменшується, оскільки квартири все частіше перетворюються на «готелі». 🏢

Зазначимо, що згідно з останніми даними, ціни на оренду житла у Польщі є найвищими в Європі.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:запропонувала обмежити короткострокову оренду типу Airbnb. (https://news.finance.ua/ua/u-pol-shhi-h ... ndy-zhytla)

Взагалі влада з'їхала з глузду: вказує що робити з приватною власністю, замість того, щоб обкласти такий вид діяльності високими податками
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:36

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Давно це було: років десять мабуть вже пройшло.
Побудувала людина будинок в селі неподалік обласного центра, вселилася, прожила місяць та вирішила продати. Здається дали 100 000$.
З тих пір живе в США.
Ось доні на днях виповнилося 15 років - отримала запрошення @на присягу@ - стане громадянкою USA.
Час даремно не витрачає на всіляку дурню типу ліцеїв та репетиторів, яких так люблять учасники форуму: перейшла у випускні класи школи ( в США - High school) та зробила дві корисні речі:
- влаштувалася на роботу в якийсь там волонтерський Центр - платять небагато - всього 1500$ на місяць, але для дівчини приємно (Примітка: точну назву Центра не вказую: приватна інформація).
- там, де працює, оформилася на курси додаткової підготовки по шкільних предметах, після закінчення школи треба ж буде десь йти в університет… Порахувала дівчина, що якщо буде отримувати щомісяця 1500$, то за рік вона може зібрати 18 000$, що теоретично може вистачити на повну оплату ціни навчання на протязі 4-х років в Florida Institute of Technology (rank 156 in Engeneering Programs).
Але щось мені підказує, що батьки будуть рекомендувати вступ до Palm Beach Atlantic University (40 780$ на рік) або до University of Miami (62 616$ на рік)…
Через рік подивимось…
akurt
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