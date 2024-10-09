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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2357235823592360
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:49

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:запропонувала обмежити короткострокову оренду типу Airbnb. (https://news.finance.ua/ua/u-pol-shhi-h ... ndy-zhytla)

Взагалі влада з'їхала з глузду: вказує що робити з приватною власністю, замість того, щоб обкласти такий вид діяльності високими податками
Хіба не те саме в Туреччині наприклад. І в Нью-Йорку теж, rjkz писав.
Нічого нового насправді.
З оподаткуванням є складнощі з адміністрування
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:52

  Faceless написав:🔑 У Польщі хочуть обмежити можливість короткострокової оренди житла

Міністерка фондів та регіональної політики Катажина Пелчинська-Наленч запропонувала обмежити короткострокову оренду типу Airbnb. (https://news.finance.ua/ua/u-pol-shhi-hochut-obmezhyty-mozhlyvist-korotkostrokovoi-orendy-zhytla)Вона зазначила що квартири є місцем для життя, а не способом отримання швидкого прибутку.

Через високі ціни на житло молоді люди не з'їжджають від батьків. А пропозиція на ринку квартир зменшується, оскільки квартири все частіше перетворюються на «готелі». 🏢

Зазначимо, що згідно з останніми даними, ціни на оренду житла у Польщі є найвищими в Європі.

Ну скоріше всього вони це не зможуть пропихнути в Сеймі, але в Польщі уряд що минулий, що теперішній - ліваки. Недавно хотіли ввести додаткові податки для квартирних спекулів (фліперів) - не вистачило голосів. Бо в Сеймі половина людей сидить на доходах з нерухомості. :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:57

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:запропонувала обмежити короткострокову оренду типу Airbnb. (https://news.finance.ua/ua/u-pol-shhi-h ... ndy-zhytla)

Взагалі влада з'їхала з глузду: вказує що робити з приватною власністю, замість того, щоб обкласти такий вид діяльності високими податками

Така ситуація вже в декількох країнах світу: обмеження в здачі в оренду житлових приміщень.
Майже одночасно все почалося в Іспанії та в Туреччині, зараз вже здається і в Греції...
Нагдаю, що початок заклала Канада, яка заборонила на 2 роки продаж нерухомості іноземцям (не стосується українців, які прибули за програмою CUAET).

Дійсно можна таку думку висловлювати: "Взагалі влада з'їхала з глузду..."
Але на практиці там є здоровий глузд:
- якщо почитати умови роботи сервісу Airbnb (як правило наші люди не читали і не читають), то там зазначено, що цей сервіс - звичайний посередник - аналогом може служити приліплене оголошення на стовбурі вулиці - та ніяк не відповідає за сплату чи не сплату податків в країні розташування нерухомості під оренду. То справа власника. А що робить власник - правильно: нічого НЕ платить. Фіскальним органам це НЕ подобається.
- здача в оренду в сучасних омовах карколомної міграції населення призводить до зростання ціни оренди і одночасно - нульовому збільшенню сплачених від того бізнесу податків. Наприклад, в Туреччині заборонили фактично (прийняли новий Закон) короткострокову оренду - і цікаво чому. А ось чому: Податкова поліція провела дослідження, проаналізувала всі сайти здачі в оренду житла і вийшла на орієнтовну цифру в 50 мільярдів турецких лір (більше за 1,5 мільярда доларів) отриманих орендодавцями тільки за рік (!). З того було сплачено податків 1 500 000 000х0=0 доларів.
Нуль реально. Це викликало невдоволення власників готелів, які сумлінно сплачували податки.
А конкуренти - НЕ платили.
- здавалося б яка справа державі - чому це вона "вказує що робити з приватною власністю"?
А є справа. І не одна... Наприклад, в більшості випадків орендарі живуть фактично НЕЛЕГАЛЬНО без реєстрації адреси проживання. Тобто невідомо хто мешкає невідомо де і займається невідомо чим.
А одна з головних задач держави яка? А ось яка: "Збереження суверенітету та охорона держави та суспільства; Забезпечення безпеки, гідного рівня життя громадян та підтримки для вразливих груп громадян".
Ну ось. Так що дивуватися немає чому...
akurt
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  #<1 ... 2357235823592360
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