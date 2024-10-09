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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2357235823592360 Додано: Сер 09 жов, 2024 12:49 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Faceless написав: запропонувала обмежити короткострокову оренду типу Airbnb. ( запропонувала обмежити короткострокову оренду типу Airbnb. ( https://news.finance.ua/ua/u-pol-shhi-h ... ndy-zhytla

Взагалі влада з'їхала з глузду: вказує що робити з приватною власністю, замість того, щоб обкласти такий вид діяльності високими податками Взагалі влада з'їхала з глузду: вказує що робити з приватною власністю, замість того, щоб обкласти такий вид діяльності високими податками Хіба не те саме в Туреччині наприклад. І в Нью-Йорку теж, rjkz писав.

Нічого нового насправді.

З оподаткуванням є складнощі з адміністрування Хіба не те саме в Туреччині наприклад. І в Нью-Йорку теж, rjkz писав.Нічого нового насправді.З оподаткуванням є складнощі з адміністрування Faceless

Модератор Повідомлень: 35383 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1457 раз. Подякували: 8043 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 жов, 2024 12:52 Faceless написав: 🔑 У Польщі хочуть обмежити можливість короткострокової оренди житла



Міністерка фондів та регіональної політики Катажина Пелчинська-Наленч запропонувала обмежити короткострокову оренду типу Airbnb. (



Через високі ціни на житло молоді люди не з'їжджають від батьків. А пропозиція на ринку квартир зменшується, оскільки квартири все частіше перетворюються на «готелі». 🏢



Зазначимо, що згідно з останніми даними, ціни на оренду житла у Польщі є найвищими в Європі. 🔑 У Польщі хочуть обмежити можливість короткострокової оренди житлаМіністерка фондів та регіональної політики Катажина Пелчинська-Наленч запропонувала обмежити короткострокову оренду типу Airbnb. ( https://news.finance.ua/ua/u-pol-shhi-hochut-obmezhyty-mozhlyvist-korotkostrokovoi-orendy-zhytla )Вона зазначила що квартири є місцем для життя, а не способом отримання швидкого прибутку.Через високі ціни на житло молоді люди не з'їжджають від батьків. А пропозиція на ринку квартир зменшується, оскільки квартири все частіше перетворюються на «готелі». 🏢Зазначимо, що згідно з останніми даними, ціни на оренду житла у Польщі є найвищими в Європі.

Ну скоріше всього вони це не зможуть пропихнути в Сеймі, але в Польщі уряд що минулий, що теперішній - ліваки. Недавно хотіли ввести додаткові податки для квартирних спекулів (фліперів) - не вистачило голосів. Бо в Сеймі половина людей сидить на доходах з нерухомості. Ну скоріше всього вони це не зможуть пропихнути в Сеймі, але в Польщі уряд що минулий, що теперішній - ліваки. Недавно хотіли ввести додаткові податки для квартирних спекулів (фліперів) - не вистачило голосів. Бо в Сеймі половина людей сидить на доходах з нерухомості. BIGor

Повідомлень: 9428 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1370 раз. Подякували: 1774 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 жов, 2024 12:57 Дюрі-бачі написав: Faceless написав: запропонувала обмежити короткострокову оренду типу Airbnb. ( запропонувала обмежити короткострокову оренду типу Airbnb. ( https://news.finance.ua/ua/u-pol-shhi-h ... ndy-zhytla

Взагалі влада з'їхала з глузду: вказує що робити з приватною власністю, замість того, щоб обкласти такий вид діяльності високими податками Взагалі влада з'їхала з глузду: вказує що робити з приватною власністю, замість того, щоб обкласти такий вид діяльності високими податками

Така ситуація вже в декількох країнах світу: обмеження в здачі в оренду житлових приміщень.

Майже одночасно все почалося в Іспанії та в Туреччині, зараз вже здається і в Греції...

Нагдаю, що початок заклала Канада, яка заборонила на 2 роки продаж нерухомості іноземцям (не стосується українців, які прибули за програмою CUAET).



Дійсно можна таку думку висловлювати: "Взагалі влада з'їхала з глузду..."

Але на практиці там є здоровий глузд:

- якщо почитати умови роботи сервісу Airbnb (як правило наші люди не читали і не читають), то там зазначено, що цей сервіс - звичайний посередник - аналогом може служити приліплене оголошення на стовбурі вулиці - та ніяк не відповідає за сплату чи не сплату податків в країні розташування нерухомості під оренду. То справа власника. А що робить власник - правильно: нічого НЕ платить. Фіскальним органам це НЕ подобається.

- здача в оренду в сучасних омовах карколомної міграції населення призводить до зростання ціни оренди і одночасно - нульовому збільшенню сплачених від того бізнесу податків. Наприклад, в Туреччині заборонили фактично (прийняли новий Закон) короткострокову оренду - і цікаво чому. А ось чому: Податкова поліція провела дослідження, проаналізувала всі сайти здачі в оренду житла і вийшла на орієнтовну цифру в 50 мільярдів турецких лір (більше за 1,5 мільярда доларів) отриманих орендодавцями тільки за рік (!). З того було сплачено податків 1 500 000 000х0=0 доларів.

Нуль реально. Це викликало невдоволення власників готелів, які сумлінно сплачували податки.

А конкуренти - НЕ платили.

- здавалося б яка справа державі - чому це вона "вказує що робити з приватною власністю"?

А є справа. І не одна... Наприклад, в більшості випадків орендарі живуть фактично НЕЛЕГАЛЬНО без реєстрації адреси проживання. Тобто невідомо хто мешкає невідомо де і займається невідомо чим.

А одна з головних задач держави яка? А ось яка: "Збереження суверенітету та охорона держави та суспільства; Забезпечення безпеки, гідного рівня життя громадян та підтримки для вразливих груп громадян".

Ну ось. Так що дивуватися немає чому... Така ситуація вже в декількох країнах світу: обмеження в здачі в оренду житлових приміщень.Майже одночасно все почалося в Іспанії та в Туреччині, зараз вже здається і в Греції...Нагдаю, що початок заклала Канада, яка заборонила на 2 роки продаж нерухомості іноземцям (не стосується українців, які прибули за програмою CUAET).Дійсно можна таку думку висловлювати: "Взагалі влада з'їхала з глузду..."Але на практиці там є здоровий глузд:- якщо почитати умови роботи сервісу Airbnb (як правило наші люди не читали і не читають), то там зазначено, що цей сервіс - звичайний посередник - аналогом може служити приліплене оголошення на стовбурі вулиці - та ніякТо справа власника. А що робить власник - правильно: нічого НЕ платить. Фіскальним органам це НЕ подобається.- здача в оренду в сучасних омовах карколомної міграції населення призводить до зростання ціни оренди і одночасно - нульовому збільшенню сплачених від того бізнесу податків. Наприклад, в Туреччині заборонили фактично (прийняли новий Закон) короткострокову оренду - і цікаво чому. А ось чому: Податкова поліція провела дослідження, проаналізувала всі сайти здачі в оренду житла і вийшла на орієнтовну цифру в 50 мільярдів турецких лір (більше за 1,5 мільярда доларів) отриманих орендодавцями тільки за рік (!). З того було сплачено податків 1 500 000 000х0=Нуль реально. Це викликало невдоволення власників готелів, які сумлінно сплачували податки.А конкуренти - НЕ платили.- здавалося б яка справа державі - чому це вона "вказує що робити з приватною власністю"?А є справа. І не одна... Наприклад, в більшості випадків орендарі живуть фактично НЕЛЕГАЛЬНО без реєстрації адреси проживання. Тобто невідомо хто мешкає невідомо де і займається невідомо чим.А одна з головних задач держави яка? А ось яка: "Збереження суверенітету та охорона держави та суспільства; Забезпечення безпеки, гідного рівня життя громадян та підтримки для вразливих груп громадян".Ну ось. Так що дивуватися немає чому... akurt

Повідомлень: 10152 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3729 раз. Подякували: 1317 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 жов, 2024 14:06 Дюрі-бачі написав: Faceless написав: запропонувала обмежити короткострокову оренду типу Airbnb. ( запропонувала обмежити короткострокову оренду типу Airbnb. ( https://news.finance.ua/ua/u-pol-shhi-h ... ndy-zhytla

Взагалі влада з'їхала з глузду: вказує що робити з приватною власністю, замість того, щоб обкласти такий вид діяльності високими податками Взагалі влада з'їхала з глузду: вказує що робити з приватною власністю, замість того, щоб обкласти такий вид діяльності високими податками

Так вони саме це і пропонують. От тільки ефект буде сумнівний, бо від підвищення цін постраждає туристичний потік і, відповідно, молодь, яка обслуговує туристів. Так вони саме це і пропонують. От тільки ефект буде сумнівний, бо від підвищення цін постраждає туристичний потік і, відповідно, молодь, яка обслуговує туристів. Gastarbaiter Повідомлень: 3410 З нами з: 26.02.18 Подякував: 686 раз. Подякували: 560 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 жов, 2024 14:11 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: - якщо почитати умови роботи сервісу Airbnb (як правило наші люди не читали і не читають), то там зазначено, що цей сервіс - звичайний посередник - аналогом може служити приліплене оголошення на стовбурі вулиці - та ніяк не відповідає за сплату чи не сплату податків в країні розташування нерухомості під оренду. То справа власника. А що робить власник - правильно: нічого НЕ платить. Фіскальним органам це НЕ подобається. - якщо почитати умови роботи сервісу Airbnb (як правило наші люди не читали і не читають), то там зазначено, що цей сервіс - звичайний посередник - аналогом може служити приліплене оголошення на стовбурі вулиці - та ніяк не відповідає за сплату чи не сплату податків в країні розташування нерухомості під оренду. То справа власника. А що робить власник - правильно: нічого НЕ платить. Фіскальним органам це НЕ подобається.

Ех. В усьому світі влада якась відстала від життя: то з Uber борються, то з Airbnb, то з криптою. Замість того, щоб перекласти на них те ж адміністрування податків... Ех. В усьому світі влада якась відстала від життя: то з Uber борються, то з Airbnb, то з криптою. Замість того, щоб перекласти на них те ж адміністрування податків... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3848 З нами з: 29.07.22 Подякував: 694 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2357235823592360 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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