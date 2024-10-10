Додано: Сер 09 жов, 2024 12:57

Дюрі-бачі написав: Faceless написав: запропонувала обмежити короткострокову оренду типу Airbnb. ( запропонувала обмежити короткострокову оренду типу Airbnb. ( https://news.finance.ua/ua/u-pol-shhi-h ... ndy-zhytla

Взагалі влада з'їхала з глузду: вказує що робити з приватною власністю, замість того, щоб обкласти такий вид діяльності високими податками Взагалі влада з'їхала з глузду: вказує що робити з приватною власністю, замість того, щоб обкласти такий вид діяльності високими податками

не відповідає за сплату чи не сплату податків в країні розташування нерухомості під оренду.

Така ситуація вже в декількох країнах світу: обмеження в здачі в оренду житлових приміщень.Майже одночасно все почалося в Іспанії та в Туреччині, зараз вже здається і в Греції...Нагдаю, що початок заклала Канада, яка заборонила на 2 роки продаж нерухомості іноземцям (не стосується українців, які прибули за програмою CUAET).Дійсно можна таку думку висловлювати: "Взагалі влада з'їхала з глузду..."Але на практиці там є здоровий глузд:- якщо почитати умови роботи сервісу Airbnb (як правило наші люди не читали і не читають), то там зазначено, що цей сервіс - звичайний посередник - аналогом може служити приліплене оголошення на стовбурі вулиці - та ніякТо справа власника. А що робить власник - правильно: нічого НЕ платить. Фіскальним органам це НЕ подобається.- здача в оренду в сучасних омовах карколомної міграції населення призводить до зростання ціни оренди і одночасно - нульовому збільшенню сплачених від того бізнесу податків. Наприклад, в Туреччині заборонили фактично (прийняли новий Закон) короткострокову оренду - і цікаво чому. А ось чому: Податкова поліція провела дослідження, проаналізувала всі сайти здачі в оренду житла і вийшла на орієнтовну цифру в 50 мільярдів турецких лір (більше за 1,5 мільярда доларів) отриманих орендодавцями тільки за рік (!). З того було сплачено податків 1 500 000 000х0=Нуль реально. Це викликало невдоволення власників готелів, які сумлінно сплачували податки.А конкуренти - НЕ платили.- здавалося б яка справа державі - чому це вона "вказує що робити з приватною власністю"?А є справа. І не одна... Наприклад, в більшості випадків орендарі живуть фактично НЕЛЕГАЛЬНО без реєстрації адреси проживання. Тобто невідомо хто мешкає невідомо де і займається невідомо чим.А одна з головних задач держави яка? А ось яка: "Збереження суверенітету та охорона держави та суспільства; Забезпечення безпеки, гідного рівня життя громадян та підтримки для вразливих груп громадян".Ну ось. Так що дивуватися немає чому...