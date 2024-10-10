барабашов
Ну зараз до 0.2 нема відповідальності, від 0.2 до 0.5 штраф, більше 0.5 - позбавлення прав. Депортувати хочуть тих, в кого більше 0.5, а це десь випити 3 по 50 горілки, або літр пива.
Після трубочки все рівно треба здати аналізи...
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Додано: Чет 10 жов, 2024 12:47
барабашов
Ну зараз до 0.2 нема відповідальності, від 0.2 до 0.5 штраф, більше 0.5 - позбавлення прав. Депортувати хочуть тих, в кого більше 0.5, а це десь випити 3 по 50 горілки, або літр пива.
Після трубочки все рівно треба здати аналізи...
Додано: Чет 10 жов, 2024 12:53
Re: Еміграція, заробітчанство
Причому, наскільки знаю, щоб загриміти не обов'язково навіть їхати. Приятелі з бару можуть стуканути навіть якщо просто сів на місце водія випивши і привіт
Додано: Чет 10 жов, 2024 13:10
Прости сидіти можна. Без ключів у замку запалювання. Тобто, наприклад, можна запаркуватися, витягнути ключі, відкрити пляшку і бухнути не встаючи з місця.
Додано: Чет 10 жов, 2024 13:46
Re: Еміграція, заробітчанство
В Испании сейчас 0.5 лимит, но в след году хотят понизить до 0.2 как везде. Если превысил, то штраф и снимают балы. Тут система балов, дают 12 при получении прав, потом снимают по 2-4 за каждое нарушение, если дошел до 0, то забирают права и пересдача. Ну они восстанавливаются, вроде по 2 в год, тоесть даже если пару раз нарушил и у тебя их осталось 6, то потом просто не нарушаешь 2 года и будет обратно 10.
П.С. Правда по поводу алкоголя тут интересно, если тебя поймали, ты дунул в трубку, показало 0.7 например (не большой перебор), то тебя просто останавливают и ты стоишь пол часа. Потом дуешь еще раз. Если идет на понижение, например стало 0.5, то свободен, если наоборот на повышение, то тогда уже все, штраф. Это сделано для того чтобы ошибочно не штрафовать тех кто например вчера бухал, и на утро у него перегар. Тоесть типа как трезвый, но алкоголь где-то там по крови еще гуляет.
П.П.С. Вообще тут все испанцы пьют в обед. Особенно летом когда жара, с 14 до 17 у них сиеста, и они обязательно 1-2 бокала пива выпивают. Ну и это считается нормальным, полиция с пониманием относится ) За такое никто штрафовать не будет, и даже если тебя поймают в 17 (после сиесты) с 0.6-0.7, то сразу отпустят, типа "ну понятно, выпил литрушку пива на обед, что тут такого".
Так что всех алкашей можно в Испанию депортировать - им тут будет норм )
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