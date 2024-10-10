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#<1 ... 2358235923602361 Додано: Чет 10 жов, 2024 12:47 барабашов

Ну зараз до 0.2 нема відповідальності, від 0.2 до 0.5 штраф, більше 0.5 - позбавлення прав. Депортувати хочуть тих, в кого більше 0.5, а це десь випити 3 по 50 горілки, або літр пива.

Після трубочки все рівно треба здати аналізи... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3855 З нами з: 29.07.22 Подякував: 696 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2024 12:53 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: барабашов

Ну зараз до 0.2 нема відповідальності, від 0.2 до 0.5 штраф, більше 0.5 - позбавлення прав. Депортувати хочуть тих, в кого більше 0.5, а це десь випити 3 по 50 горілки, або літр пива. Причому, наскільки знаю, щоб загриміти не обов'язково навіть їхати. Приятелі з бару можуть стуканути навіть якщо просто сів на місце водія випивши і привіт Причому, наскільки знаю, щоб загриміти не обов'язково навіть їхати. Приятелі з бару можуть стуканути навіть якщо просто сів на місце водія випивши і привіт Faceless

Модератор Повідомлень: 35391 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1457 раз. Подякували: 8045 раз. Профіль 4 8 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2024 13:10 Faceless написав: Причому, наскільки знаю, щоб загриміти не обов'язково навіть їхати. Приятелі з бару можуть стуканути навіть якщо просто сів на місце водія випивши і привіт Причому, наскільки знаю, щоб загриміти не обов'язково навіть їхати. Приятелі з бару можуть стуканути навіть якщо просто сів на місце водія випивши і привіт

Прости сидіти можна. Без ключів у замку запалювання. Тобто, наприклад, можна запаркуватися, витягнути ключі, відкрити пляшку і бухнути не встаючи з місця. Прости сидіти можна. Без ключів у замку запалювання. Тобто, наприклад, можна запаркуватися, витягнути ключі, відкрити пляшку і бухнути не встаючи з місця. Gastarbaiter Повідомлень: 3417 З нами з: 26.02.18 Подякував: 687 раз. Подякували: 561 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2024 13:46 Re: Еміграція, заробітчанство В Испании сейчас 0.5 лимит, но в след году хотят понизить до 0.2 как везде. Если превысил, то штраф и снимают балы. Тут система балов, дают 12 при получении прав, потом снимают по 2-4 за каждое нарушение, если дошел до 0, то забирают права и пересдача. Ну они восстанавливаются, вроде по 2 в год, тоесть даже если пару раз нарушил и у тебя их осталось 6, то потом просто не нарушаешь 2 года и будет обратно 10.

П.С. Правда по поводу алкоголя тут интересно, если тебя поймали, ты дунул в трубку, показало 0.7 например (не большой перебор), то тебя просто останавливают и ты стоишь пол часа. Потом дуешь еще раз. Если идет на понижение, например стало 0.5, то свободен, если наоборот на повышение, то тогда уже все, штраф. Это сделано для того чтобы ошибочно не штрафовать тех кто например вчера бухал, и на утро у него перегар. Тоесть типа как трезвый, но алкоголь где-то там по крови еще гуляет.

П.П.С. Вообще тут все испанцы пьют в обед. Особенно летом когда жара, с 14 до 17 у них сиеста, и они обязательно 1-2 бокала пива выпивают. Ну и это считается нормальным, полиция с пониманием относится ) За такое никто штрафовать не будет, и даже если тебя поймают в 17 (после сиесты) с 0.6-0.7, то сразу отпустят, типа "ну понятно, выпил литрушку пива на обед, что тут такого".



Так что всех алкашей можно в Испанию депортировать - им тут будет норм ) slonomag Повідомлень: 553 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 132 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2024 14:26 slonomag написав: В Испании сейчас 0.5 лимит, но в след году хотят понизить до 0.2 как везде. ".

....

Так что всех алкашей можно в Испанию депортировать - им тут будет норм ) В Испании сейчас 0.5 лимит, но в след году хотят понизить до 0.2 как везде. ".....Так что всех алкашей можно в Испанию депортировать - им тут будет норм )

Я зараз у Франції - то тут так само, як і в Іспанії:

"У Франції заборонено керувати автомобілем, якщо рівень алкоголю в крові перевищує або дорівнює 0,5 г/л крові або 0,25 мг/л повітря, що видихається (або 0,2 г/л крові, або 0,10 мг/л повітря, що видихається... У разі перевірки поліцейські органи мають право провести тест на алкоголь."

В цілому не уявляю, як напідпитку їздити у Франції: весь час знаки як не 30, так 50, як не 50, так 70 (30 та 50 в населених пунктах), як не 70, так 80, як на 80 так 90.

Коли їдеш - то голова повинна нагадувати комп"ютер. Без кінця за населеними пунктами перелаштовуєш круїз-контроль (тримати то не більше 70, то не більше 80 досить важко).

При чому: якщо це 90, то вказано, що тільки на найближчі 7,2 км наприклад.

Навіть трохи не зрозуміло, навіщо дозволяти розігнатися з 80 до 90 на відстань всього 7200 метрів.

(не стосується платних трас, там дозволена швидкість 130).

Швидкісний режим порушують дуже рідко: штрафи від 68 євро, радари по трасі дуже часто.

Іноді радари місцевими зафарбовані або окутані чорною плівкою: щоби не ловили!

68 євро - це при перевищені від 0 до 20 км на годину, а вище - то вже 135 євро.

У Франції сума в 68 євро досить суттєва - французький алкаш міг би купити більше 10 пляшок вина або 6 пляшок шотландського віскі (мінімальна ціна на пляшку в 0.7 літра 10,20 євро)...

Або пообідати на трьох в ресторації на центральній площі Тулузи - і це з вином (головні блюда від 13,5 євро). Я зараз у Франції - то тут так само, як і в Іспанії:"У Франції заборонено керувати автомобілем, якщо рівень алкоголю в крові перевищує або дорівнює 0,5 г/л крові або 0,25 мг/л повітря, що видихається (або 0,2 г/л крові, або 0,10 мг/л повітря, що видихається... У разі перевірки поліцейські органи мають право провести тест на алкоголь."В цілому не уявляю, як напідпитку їздити у Франції: весь час знаки як не, так 50, як не 50, так 70 (30 та 50 в населених пунктах), як не 70, так 80, як на 80 так 90.Без кінця за населеними пунктами перелаштовуєш круїз-контроль (тримати то не більше 70, то не більше 80 досить важко).При чому: якщо це 90, то вказано, що тільки на найближчі 7,2 км наприклад.Навіть трохи не зрозуміло, навіщо дозволяти розігнатися з 80 до 90 на відстань всього 7200 метрів.(не стосується платних трас, там дозволена швидкість 130).Швидкісний режим порушують дуже рідко: штрафи від 68 євро, радари по трасі дуже часто.Іноді радари місцевими зафарбовані або окутані чорною плівкою: щоби не ловили!68 євро - це при перевищені від 0 до 20 км на годину, а вище - то вже 135 євро.У Франції сума в 68 євро досить суттєва - французький алкаш міг би купити більше 10 пляшок вина або 6 пляшок шотландського віскі (мінімальна ціна на пляшку в 0.7 літра 10,20 євро)...Або пообідати на трьох в ресторації на центральній площі Тулузи - і це з вином (головні блюда від 13,5 євро). akurt

Повідомлень: 10154 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3730 раз. Подякували: 1317 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2024 14:35 Gastarbaiter написав: Faceless написав: Причому, наскільки знаю, щоб загриміти не обов'язково навіть їхати. Приятелі з бару можуть стуканути навіть якщо просто сів на місце водія випивши і привіт Причому, наскільки знаю, щоб загриміти не обов'язково навіть їхати. Приятелі з бару можуть стуканути навіть якщо просто сів на місце водія випивши і привіт

Прости сидіти можна. Без ключів у замку запалювання. Тобто, наприклад, можна запаркуватися, витягнути ключі, відкрити пляшку і бухнути не встаючи з місця. Прости сидіти можна. Без ключів у замку запалювання. Тобто, наприклад, можна запаркуватися, витягнути ключі, відкрити пляшку і бухнути не встаючи з місця.

Так сейчас лет уже 12 все авто идут с кнопкой Старт-Стоп и брелок с доступом к иммобилайзеру в кармане.

Как тогда трактовать "просто сидел и пил"?

Типа пошёл в баре поссать, перед этим кинул оценивающий взгляд на официантку, там за дверью достал прибор, сделал дело - всё пятёрка есть за попытку изнасилования, прибор то есть и он был не в трусах? Так сейчас лет уже 12 все авто идут с кнопкой Старт-Стоп и брелок с доступом к иммобилайзеру в кармане.Как тогда трактовать "просто сидел и пил"?Типа пошёл в баре поссать, перед этим кинул оценивающий взгляд на официантку, там за дверью достал прибор, сделал дело - всё пятёрка есть за попытку изнасилования, прибор то есть и он был не в трусах? барабашов Повідомлень: 4417 З нами з: 16.06.15 Подякував: 281 раз. Подякували: 348 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2024 14:45 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Faceless написав: Причому, наскільки знаю, щоб загриміти не обов'язково навіть їхати. Приятелі з бару можуть стуканути навіть якщо просто сів на місце водія випивши і привіт Причому, наскільки знаю, щоб загриміти не обов'язково навіть їхати. Приятелі з бару можуть стуканути навіть якщо просто сів на місце водія випивши і привіт

Прости сидіти можна. Без ключів у замку запалювання. Тобто, наприклад, можна запаркуватися, витягнути ключі, відкрити пляшку і бухнути не встаючи з місця. Прости сидіти можна. Без ключів у замку запалювання. Тобто, наприклад, можна запаркуватися, витягнути ключі, відкрити пляшку і бухнути не встаючи з місця. Ну знайомий так погорів, просто сівши в машину, а його здали "друзі". Правда, він сам дитя природи, може й міг би при бажанні відбитися але залишився без прав в результаті Ну знайомий так погорів, просто сівши в машину, а його здали "друзі". Правда, він сам дитя природи, може й міг би при бажанні відбитися але залишився без прав в результаті Faceless

Модератор Повідомлень: 35391 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1457 раз. Подякували: 8045 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2024 14:50 барабашов написав: Gastarbaiter написав: Faceless написав: Причому, наскільки знаю, щоб загриміти не обов'язково навіть їхати. Приятелі з бару можуть стуканути навіть якщо просто сів на місце водія випивши і привіт Причому, наскільки знаю, щоб загриміти не обов'язково навіть їхати. Приятелі з бару можуть стуканути навіть якщо просто сів на місце водія випивши і привіт

Прости сидіти можна. Без ключів у замку запалювання. Тобто, наприклад, можна запаркуватися, витягнути ключі, відкрити пляшку і бухнути не встаючи з місця. Прости сидіти можна. Без ключів у замку запалювання. Тобто, наприклад, можна запаркуватися, витягнути ключі, відкрити пляшку і бухнути не встаючи з місця.

Так сейчас лет уже 12 все авто идут с кнопкой Старт-Стоп и брелок с доступом к иммобилайзеру в кармане.

Как тогда трактовать "просто сидел и пил"?

Типа пошёл в баре поссать, перед этим кинул оценивающий взгляд на официантку, там за дверью достал прибор, сделал дело - всё пятёрка есть за попытку изнасилования, прибор то есть и он был не в трусах? Так сейчас лет уже 12 все авто идут с кнопкой Старт-Стоп и брелок с доступом к иммобилайзеру в кармане.Как тогда трактовать "просто сидел и пил"?Типа пошёл в баре поссать, перед этим кинул оценивающий взгляд на официантку, там за дверью достал прибор, сделал дело - всё пятёрка есть за попытку изнасилования, прибор то есть и он был не в трусах?

В принципе, основной критерий - это управление автомобилем. Ключи в замке (у кого он еще есть) суды зачастую трактуют как доказательство управления. С кнопкой - ну, если двигатель не заведен, то, по идее, не должно быть проблем. На велосипед пьяным лучше вообще не садиться, т.к. он без движения не устойчив, а движение - это уже штраф. В принципе, основной критерий - это управление автомобилем. Ключи в замке (у кого он еще есть) суды зачастую трактуют как доказательство управления. С кнопкой - ну, если двигатель не заведен, то, по идее, не должно быть проблем. На велосипед пьяным лучше вообще не садиться, т.к. он без движения не устойчив, а движение - это уже штраф. Gastarbaiter Повідомлень: 3417 З нами з: 26.02.18 Подякував: 687 раз. Подякували: 561 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2024 14:54 Faceless написав: Ну знайомий так погорів, просто сівши в машину, а його здали "друзі". Правда, він сам дитя природи, може й міг би при бажанні відбитися але залишився без прав в результаті Ну знайомий так погорів, просто сівши в машину, а його здали "друзі". Правда, він сам дитя природи, може й міг би при бажанні відбитися але залишився без прав в результаті

"Друзів" теж можна зрозуміти, якщо він не попередив, що не збирається керувати автомобілем. Хоча по нормальному могли б просто перевірити, що він там робить. А ще цікаво: як так поліція в секунду опинилася на місці? Чи він там сидів кілька хвилин? Чи що? "Друзів" теж можна зрозуміти, якщо він не попередив, що не збирається керувати автомобілем. Хоча по нормальному могли б просто перевірити, що він там робить. А ще цікаво: як так поліція в секунду опинилася на місці? Чи він там сидів кілька хвилин? Чи що? Gastarbaiter Повідомлень: 3417 З нами з: 26.02.18 Подякував: 687 раз. Подякували: 561 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2024 15:10 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Faceless написав: Ну знайомий так погорів, просто сівши в машину, а його здали "друзі". Правда, він сам дитя природи, може й міг би при бажанні відбитися але залишився без прав в результаті Ну знайомий так погорів, просто сівши в машину, а його здали "друзі". Правда, він сам дитя природи, може й міг би при бажанні відбитися але залишився без прав в результаті

"Друзів" теж можна зрозуміти, якщо він не попередив, що не збирається керувати автомобілем. Хоча по нормальному могли б просто перевірити, що він там робить. А ще цікаво: як так поліція в секунду опинилася на місці? Чи він там сидів кілька хвилин? Чи що? "Друзів" теж можна зрозуміти, якщо він не попередив, що не збирається керувати автомобілем. Хоча по нормальному могли б просто перевірити, що він там робить. А ще цікаво: як так поліція в секунду опинилася на місці? Чи він там сидів кілька хвилин? Чи що? Подробиць не знаю, то було більше 3 років тому Подробиць не знаю, то було більше 3 років тому Faceless

Модератор Повідомлень: 35391 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1457 раз. Подякували: 8045 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2358235923602361 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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