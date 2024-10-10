барабашов
Ну зараз до 0.2 нема відповідальності, від 0.2 до 0.5 штраф, більше 0.5 - позбавлення прав. Депортувати хочуть тих, в кого більше 0.5, а це десь випити 3 по 50 горілки, або літр пива.
Після трубочки все рівно треба здати аналізи...
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Додано: Чет 10 жов, 2024 12:47
барабашов
Ну зараз до 0.2 нема відповідальності, від 0.2 до 0.5 штраф, більше 0.5 - позбавлення прав. Депортувати хочуть тих, в кого більше 0.5, а це десь випити 3 по 50 горілки, або літр пива.
Після трубочки все рівно треба здати аналізи...
Додано: Чет 10 жов, 2024 12:53
Re: Еміграція, заробітчанство
Причому, наскільки знаю, щоб загриміти не обов'язково навіть їхати. Приятелі з бару можуть стуканути навіть якщо просто сів на місце водія випивши і привіт
Додано: Чет 10 жов, 2024 13:10
Прости сидіти можна. Без ключів у замку запалювання. Тобто, наприклад, можна запаркуватися, витягнути ключі, відкрити пляшку і бухнути не встаючи з місця.
Додано: Чет 10 жов, 2024 13:46
Re: Еміграція, заробітчанство
В Испании сейчас 0.5 лимит, но в след году хотят понизить до 0.2 как везде. Если превысил, то штраф и снимают балы. Тут система балов, дают 12 при получении прав, потом снимают по 2-4 за каждое нарушение, если дошел до 0, то забирают права и пересдача. Ну они восстанавливаются, вроде по 2 в год, тоесть даже если пару раз нарушил и у тебя их осталось 6, то потом просто не нарушаешь 2 года и будет обратно 10.
П.С. Правда по поводу алкоголя тут интересно, если тебя поймали, ты дунул в трубку, показало 0.7 например (не большой перебор), то тебя просто останавливают и ты стоишь пол часа. Потом дуешь еще раз. Если идет на понижение, например стало 0.5, то свободен, если наоборот на повышение, то тогда уже все, штраф. Это сделано для того чтобы ошибочно не штрафовать тех кто например вчера бухал, и на утро у него перегар. Тоесть типа как трезвый, но алкоголь где-то там по крови еще гуляет.
П.П.С. Вообще тут все испанцы пьют в обед. Особенно летом когда жара, с 14 до 17 у них сиеста, и они обязательно 1-2 бокала пива выпивают. Ну и это считается нормальным, полиция с пониманием относится ) За такое никто штрафовать не будет, и даже если тебя поймают в 17 (после сиесты) с 0.6-0.7, то сразу отпустят, типа "ну понятно, выпил литрушку пива на обед, что тут такого".
Так что всех алкашей можно в Испанию депортировать - им тут будет норм )
Додано: Чет 10 жов, 2024 14:26
Я зараз у Франції - то тут так само, як і в Іспанії:
"У Франції заборонено керувати автомобілем, якщо рівень алкоголю в крові перевищує або дорівнює 0,5 г/л крові або 0,25 мг/л повітря, що видихається (або 0,2 г/л крові, або 0,10 мг/л повітря, що видихається... У разі перевірки поліцейські органи мають право провести тест на алкоголь."
В цілому не уявляю, як напідпитку їздити у Франції: весь час знаки як не 30, так 50, як не 50, так 70 (30 та 50 в населених пунктах), як не 70, так 80, як на 80 так 90.
Коли їдеш - то голова повинна нагадувати комп"ютер. Без кінця за населеними пунктами перелаштовуєш круїз-контроль (тримати то не більше 70, то не більше 80 досить важко).
При чому: якщо це 90, то вказано, що тільки на найближчі 7,2 км наприклад.
Навіть трохи не зрозуміло, навіщо дозволяти розігнатися з 80 до 90 на відстань всього 7200 метрів.
(не стосується платних трас, там дозволена швидкість 130).
Швидкісний режим порушують дуже рідко: штрафи від 68 євро, радари по трасі дуже часто.
Іноді радари місцевими зафарбовані або окутані чорною плівкою: щоби не ловили!
68 євро - це при перевищені від 0 до 20 км на годину, а вище - то вже 135 євро.
У Франції сума в 68 євро досить суттєва - французький алкаш міг би купити більше 10 пляшок вина або 6 пляшок шотландського віскі (мінімальна ціна на пляшку в 0.7 літра 10,20 євро)...
Або пообідати на трьох в ресторації на центральній площі Тулузи - і це з вином (головні блюда від 13,5 євро).
Додано: Чет 10 жов, 2024 14:35
Так сейчас лет уже 12 все авто идут с кнопкой Старт-Стоп и брелок с доступом к иммобилайзеру в кармане.
Как тогда трактовать "просто сидел и пил"?
Типа пошёл в баре поссать, перед этим кинул оценивающий взгляд на официантку, там за дверью достал прибор, сделал дело - всё пятёрка есть за попытку изнасилования, прибор то есть и он был не в трусах?
Додано: Чет 10 жов, 2024 14:45
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну знайомий так погорів, просто сівши в машину, а його здали "друзі". Правда, він сам дитя природи, може й міг би при бажанні відбитися але залишився без прав в результаті
Додано: Чет 10 жов, 2024 14:50
В принципе, основной критерий - это управление автомобилем. Ключи в замке (у кого он еще есть) суды зачастую трактуют как доказательство управления. С кнопкой - ну, если двигатель не заведен, то, по идее, не должно быть проблем. На велосипед пьяным лучше вообще не садиться, т.к. он без движения не устойчив, а движение - это уже штраф.
Додано: Чет 10 жов, 2024 14:54
"Друзів" теж можна зрозуміти, якщо він не попередив, що не збирається керувати автомобілем. Хоча по нормальному могли б просто перевірити, що він там робить. А ще цікаво: як так поліція в секунду опинилася на місці? Чи він там сидів кілька хвилин? Чи що?
Додано: Чет 10 жов, 2024 15:10
Re: Еміграція, заробітчанство
Подробиць не знаю, то було більше 3 років тому
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