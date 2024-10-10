У нас по сути всего 3 скоростных режима:
В городе 50, перед пешеходным переходом 30.
За городом 80.
Автомагистраль 120.
Собственно все. Там что следить за скоростью не сложно. Ты всегда знаешь свой лимит.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 жов, 2024 15:58
Re: Еміграція, заробітчанство
У нас по сути всего 3 скоростных режима:
В городе 50, перед пешеходным переходом 30.
За городом 80.
Автомагистраль 120.
Собственно все. Там что следить за скоростью не сложно. Ты всегда знаешь свой лимит.
|