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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2359236023612362
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 15:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:В цілому не уявляю, як напідпитку їздити у Франції: весь час знаки як не 30, так 50, як не 50, так 70 (30 та 50 в населених пунктах), як не 70, так 80, як на 80 так 90.

У нас по сути всего 3 скоростных режима:
В городе 50, перед пешеходным переходом 30.
За городом 80.
Автомагистраль 120.
Собственно все. Там что следить за скоростью не сложно. Ты всегда знаешь свой лимит.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 18:06

  slonomag написав:У нас по сути всего 3 скоростных режима:
В городе 50, перед пешеходным переходом 30.
За городом 80.
Автомагистраль 120.
Собственно все. Там что следить за скоростью не сложно. Ты всегда знаешь свой лимит.

- зона "30"
- зона "40"
- 50 на обычных дорогах в городе
- на некоторых участках знаки разрешают только 40
- на некоторых участках знаки разрешают 60
- на некоторых участках знаки разрешают 70
- на некоторых участках знаки разрешают 80
- за городом 90
- на дороге экспресс 120
- на автостраде 140
- если ты валишь на БМВ или Ауди - не ниже 200
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Резюме (1)
10.10.2024 16:26
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