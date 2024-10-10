У нас по сути всего 3 скоростных режима:
В городе 50, перед пешеходным переходом 30.
За городом 80.
Автомагистраль 120.
Собственно все. Там что следить за скоростью не сложно. Ты всегда знаешь свой лимит.
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Додано: Чет 10 жов, 2024 15:58
Re: Еміграція, заробітчанство
У нас по сути всего 3 скоростных режима:
В городе 50, перед пешеходным переходом 30.
За городом 80.
Автомагистраль 120.
Собственно все. Там что следить за скоростью не сложно. Ты всегда знаешь свой лимит.
Додано: Чет 10 жов, 2024 18:06
- зона "30"
- зона "40"
- 50 на обычных дорогах в городе
- на некоторых участках знаки разрешают только 40
- на некоторых участках знаки разрешают 60
- на некоторых участках знаки разрешают 70
- на некоторых участках знаки разрешают 80
- за городом 90
- на дороге экспресс 120
- на автостраде 140
- если ты валишь на БМВ или Ауди - не ниже 200
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