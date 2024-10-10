У нас по сути всего 3 скоростных режима:
В городе 50, перед пешеходным переходом 30.
За городом 80.
Автомагистраль 120.
Собственно все. Там что следить за скоростью не сложно. Ты всегда знаешь свой лимит.
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Додано: Чет 10 жов, 2024 15:58
Re: Еміграція, заробітчанство
У нас по сути всего 3 скоростных режима:
В городе 50, перед пешеходным переходом 30.
За городом 80.
Автомагистраль 120.
Собственно все. Там что следить за скоростью не сложно. Ты всегда знаешь свой лимит.
Додано: Чет 10 жов, 2024 18:06
- зона "30"
- зона "40"
- 50 на обычных дорогах в городе
- на некоторых участках знаки разрешают только 40
- на некоторых участках знаки разрешают 60
- на некоторых участках знаки разрешают 70
- на некоторых участках знаки разрешают 80
- за городом 90
- на дороге экспресс 120
- на автостраде 140
- если ты валишь на БМВ или Ауди - не ниже 200
Додано: Чет 10 жов, 2024 20:55
2 часа от Корчовой до Вроца, по А4. Чавак сделал.😎
Додано: Чет 10 жов, 2024 21:03
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 10 жов, 2024 21:37
Ну, колись приятель на ВАЗ-2106, купленому за гроші батьків, за 40 хвилин доїжджав із Запоріжжя до Дніпра.
Так що не дивуюся...
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Інформація про ціну оренди житла в США.
Я би не оприлюднював, але в квітні я був саме цих місцях та в цих локаціях та бачив своїми очіма.
Чисто для орієнтиру цін для рієлторів з Києва.
Hi!
I hope this message finds you well! I’m excited to share that The Aster Apartments in Mauldin, SC, currently has some fantastic opportunities for you.
Located conveniently off North Main Street, we offer spacious one, two, and three-bedroom apartments, perfect for any lifestyle. Our homes feature modern amenities, including:
Stainless steel appliances
Granite countertops
Quartz islands
Ample storage
Open-concept designs
Current Specials: If you move in by November 15th, you’ll receive ONE MONTH FREE!
Pricing:
One-bedroom apartments starting at $1,200
Two-bedroom apartments starting at $1,500
Three-bedroom apartments starting at $1,900
Докладно тут:
Для масштабу цін: виклик сантехніка на квартиру: 200 доларів.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 10 жов, 2024 22:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 жов, 2024 21:37
Додано: Чет 10 жов, 2024 21:44
Ну чого фантастика: вчора мені скинули фото автівки, яка прибула з України (серія ВТ) в Анталію.
Номери прості - як турецький помаранч - з 4-х цифр перші три - то нулі. Та й четверта майже така.
Чорного кольору. Марку я на знаю, але на капоті золотом - якийсь герб.
Збіглося пів-Анталії дивися на біженця з України.
Так що особисто я - вірю...
Додано: Чет 10 жов, 2024 21:56
7 кіломатрів то досить багато, і зайві 10 км/год досить добре. Я в Європі зустрічав ділянки до кілометра довжиною, із підвищеною швидкістю. Ото вже дійсно сенсу не має, але ж воно є. А бачив і навпаки, правда в одній країні - в Болгарії, перед кожним перехрестям знак "60" за містом (там 90 чи 100 обмеження, не пам'ятаю вже). Якщо все це намагатись виконувати, ніяких нервів не вистачить. Та ніхтно і не виконував, наскільки я міг бачити.
Додано: Чет 10 жов, 2024 22:02
Додано: Чет 10 жов, 2024 22:31
Ну оці то 30, то 40, то 50, то 70, то відразу 80, то навіть 90 - але всього на 7 200 000 міліметрів - і відразу 70 або 50 і 30... реально напрягають... Втомлюєшся... Двигун в 184 кінські сили - гібрид - дуже невдоволений.
Завтра їду походити по середньовічній фортеці у Франції - то проклав маршрут довший, але щоби були магістралі...
Пане flyman'e - реально не очікував - якось прогавив, що у Вас вже 44 золоті, срібні та платинові медалі - і статус "Наставник" та "Мудрець" - ваш ровер, куплений у 2018 у циганів за 40 доларів біля метро "Лісова" - ще живий? Працює? Вдається доїхати до ШРТ?
Треба ланцюг змащувати.
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