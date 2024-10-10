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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2359236023612362
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 15:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:В цілому не уявляю, як напідпитку їздити у Франції: весь час знаки як не 30, так 50, як не 50, так 70 (30 та 50 в населених пунктах), як не 70, так 80, як на 80 так 90.

У нас по сути всего 3 скоростных режима:
В городе 50, перед пешеходным переходом 30.
За городом 80.
Автомагистраль 120.
Собственно все. Там что следить за скоростью не сложно. Ты всегда знаешь свой лимит.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 18:06

  slonomag написав:У нас по сути всего 3 скоростных режима:
В городе 50, перед пешеходным переходом 30.
За городом 80.
Автомагистраль 120.
Собственно все. Там что следить за скоростью не сложно. Ты всегда знаешь свой лимит.

- зона "30"
- зона "40"
- 50 на обычных дорогах в городе
- на некоторых участках знаки разрешают только 40
- на некоторых участках знаки разрешают 60
- на некоторых участках знаки разрешают 70
- на некоторых участках знаки разрешают 80
- за городом 90
- на дороге экспресс 120
- на автостраде 140
- если ты валишь на БМВ или Ауди - не ниже 200
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 20:55

  Gastarbaiter написав:
  slonomag написав:У нас по сути всего 3 скоростных режима:
В городе 50, перед пешеходным переходом 30.
За городом 80.
Автомагистраль 120.
Собственно все. Там что следить за скоростью не сложно. Ты всегда знаешь свой лимит.

- зона "30"
- зона "40"
- 50 на обычных дорогах в городе
- на некоторых участках знаки разрешают только 40
- на некоторых участках знаки разрешают 60
- на некоторых участках знаки разрешают 70
- на некоторых участках знаки разрешают 80
- за городом 90
- на дороге экспресс 120
- на автостраде 140
- если ты валишь на БМВ или Ауди - не ниже 200

2 часа от Корчовой до Вроца, по А4. Чавак сделал.😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 21:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:2 часа от Корчовой до Вроца, по А4. Чавак сделал.😎


На богато...)
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 21:37

Ну, колись приятель на ВАЗ-2106, купленому за гроші батьків, за 40 хвилин доїжджав із Запоріжжя до Дніпра.
Так що не дивуюся...

Еміграція, заробітчанство

News from USA
Інформація про ціну оренди житла в США.
Я би не оприлюднював, але в квітні я був саме цих місцях та в цих локаціях та бачив своїми очіма.
Чисто для орієнтиру цін для рієлторів з Києва.

Hi!
I hope this message finds you well! I’m excited to share that The Aster Apartments in Mauldin, SC, currently has some fantastic opportunities for you.
Located conveniently off North Main Street, we offer spacious one, two, and three-bedroom apartments, perfect for any lifestyle. Our homes feature modern amenities, including:
Stainless steel appliances
Granite countertops
Quartz islands
Ample storage
Open-concept designs
Current Specials: If you move in by November 15th, you’ll receive ONE MONTH FREE!

Pricing:
One-bedroom apartments starting at $1,200
Two-bedroom apartments starting at $1,500
Three-bedroom apartments starting at $1,900

Докладно тут: http://www.asteronmain.com
Для масштабу цін: виклик сантехніка на квартиру: 200 доларів.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 10 жов, 2024 22:26, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 21:37

  Bolt написав:2 часа от Корчовой до Вроца, по А4. Чавак сделал.😎

260 км/год? Синку, це фантастика.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 21:44

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:2 часа от Корчовой до Вроца, по А4. Чавак сделал.😎

260 км/год? Синку, це фантастика.

Ну чого фантастика: вчора мені скинули фото автівки, яка прибула з України (серія ВТ) в Анталію.
Номери прості - як турецький помаранч - з 4-х цифр перші три - то нулі. Та й четверта майже така.
Чорного кольору. Марку я на знаю, але на капоті золотом - якийсь герб.
Збіглося пів-Анталії дивися на біженця з України.
Так що особисто я - вірю...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 21:56

  akurt написав:При чому: якщо це 90, то вказано, що тільки на найближчі 7,2 км наприклад.
Навіть трохи не зрозуміло, навіщо дозволяти розігнатися з 80 до 90 на відстань всього 7200 метрів.
7 кіломатрів то досить багато, і зайві 10 км/год досить добре. Я в Європі зустрічав ділянки до кілометра довжиною, із підвищеною швидкістю. Ото вже дійсно сенсу не має, але ж воно є. А бачив і навпаки, правда в одній країні - в Болгарії, перед кожним перехрестям знак "60" за містом (там 90 чи 100 обмеження, не пам'ятаю вже). Якщо все це намагатись виконувати, ніяких нервів не вистачить. Та ніхтно і не виконував, наскільки я міг бачити.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 22:02

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:2 часа от Корчовой до Вроца, по А4. Чавак сделал.😎

260 км/год? Синку, це фантастика.

Дві с копійками і якись там Гольф наворочнний мав.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 22:31

Ну оці то 30, то 40, то 50, то 70, то відразу 80, то навіть 90 - але всього на 7 200 000 міліметрів - і відразу 70 або 50 і 30... реально напрягають... Втомлюєшся... Двигун в 184 кінські сили - гібрид - дуже невдоволений.
Завтра їду походити по середньовічній фортеці у Франції - то проклав маршрут довший, але щоби були магістралі...

Пане flyman'e - реально не очікував - якось прогавив, що у Вас вже 44 золоті, срібні та платинові медалі - і статус "Наставник" та "Мудрець" - ваш ровер, куплений у 2018 у циганів за 40 доларів біля метро "Лісова" - ще живий? Працює? Вдається доїхати до ШРТ?
Треба ланцюг змащувати.
akurt
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  #<1 ... 2359236023612362
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