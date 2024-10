Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2359236023612362 Додано: Чет 10 жов, 2024 15:58 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: В цілому не уявляю, як напідпитку їздити у Франції: весь час знаки як не 30, так 50, як не 50, так 70 (30 та 50 в населених пунктах), як не 70, так 80, як на 80 так 90. В цілому не уявляю, як напідпитку їздити у Франції: весь час знаки як не 30, так 50, як не 50, так 70 (30 та 50 в населених пунктах), як не 70, так 80, як на 80 так 90.

У нас по сути всего 3 скоростных режима:

В городе 50, перед пешеходным переходом 30.

За городом 80.

Автомагистраль 120.

У нас по сути всего 3 скоростных режима:

В городе 50, перед пешеходным переходом 30.

За городом 80.

Автомагистраль 120.

Собственно все. Там что следить за скоростью не сложно. Ты всегда знаешь свой лимит.

В городе 50, перед пешеходным переходом 30.

За городом 80.

Автомагистраль 120.

- зона "30"

- зона "40"

- 50 на обычных дорогах в городе

- на некоторых участках знаки разрешают только 40

- на некоторых участках знаки разрешают 60

- на некоторых участках знаки разрешают 70

- на некоторых участках знаки разрешают 80

- за городом 90

- на дороге экспресс 120

- на автостраде 140

- если ты валишь на БМВ или Ауди - не ниже 200

- зона "30"

- зона "40"

- 50 на обычных дорогах в городе

- на некоторых участках знаки разрешают только 40

- на некоторых участках знаки разрешают 60

- на некоторых участках знаки разрешают 70

- на некоторых участках знаки разрешают 80

- за городом 90

- на дороге экспресс 120

- на автостраде 140

- зона "30"

- зона "40"

- 50 на обычных дорогах в городе

- на некоторых участках знаки разрешают только 40

- на некоторых участках знаки разрешают 60

- на некоторых участках знаки разрешают 70

- на некоторых участках знаки разрешают 80

- за городом 90

- на дороге экспресс 120

- на автостраде 140

- если ты валишь на БМВ или Ауди - не ниже 200

В городе 50, перед пешеходным переходом 30.

За городом 80.

Автомагистраль 120.

- зона "30"

- зона "40"

- 50 на обычных дорогах в городе

- на некоторых участках знаки разрешают только 40

- на некоторых участках знаки разрешают 60

- на некоторых участках знаки разрешают 70

- на некоторых участках знаки разрешают 80

- за городом 90

- на дороге экспресс 120

- на автостраде 140

- если ты валишь на БМВ или Ауди - не ниже 200

- зона "30"

- зона "40"

- 50 на обычных дорогах в городе

- на некоторых участках знаки разрешают только 40

- на некоторых участках знаки разрешают 60

- на некоторых участках знаки разрешают 70

- на некоторых участках знаки разрешают 80

- за городом 90

- на дороге экспресс 120

- на автостраде 140

2 часа от Корчовой до Вроца, по А4. Чавак сделал.😎

2 часа от Корчовой до Вроца, по А4. Чавак сделал.😎 2 часа от Корчовой до Вроца, по А4. Чавак сделал.😎 Bolt Повідомлень: 3181 З нами з: 09.11.17 Подякував: 18 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2024 21:03 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: 2 часа от Корчовой до Вроца, по А4. Чавак сделал.😎 2 часа от Корчовой до Вроца, по А4. Чавак сделал.😎



На богато...) На богато...) BeneFuckTor Повідомлень: 184 З нами з: 21.11.19 Подякував: 226 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2024 21:37

Так що не дивуюся...



Еміграція, заробітчанство



News from USA

Інформація про ціну оренди житла в США.

Я би не оприлюднював, але в квітні я був саме цих місцях та в цих локаціях та бачив своїми очіма.

Чисто для орієнтиру цін для рієлторів з Києва.



Hi!

I hope this message finds you well! I’m excited to share that The Aster Apartments in Mauldin, SC, currently has some fantastic opportunities for you.

Located conveniently off North Main Street, we offer spacious one, two, and three-bedroom apartments, perfect for any lifestyle. Our homes feature modern amenities, including:

Stainless steel appliances

Granite countertops

Quartz islands

Ample storage

Open-concept designs

Current Specials: If you move in by November 15th, you’ll receive ONE MONTH FREE!



Pricing:

One-bedroom apartments starting at $1,200

Two-bedroom apartments starting at $1,500

Three-bedroom apartments starting at $1,900



Докладно тут: http://www.asteronmain.com

Ну, колись приятель на ВАЗ-2106, купленому за гроші батьків, за 40 хвилин доїжджав із Запоріжжя до Дніпра.
Так що не дивуюся...

Додано: Чет 10 жов, 2024 21:37

260 км/год? Синку, це фантастика.

260 км/год? Синку, це фантастика. 260 км/год? Синку, це фантастика. Gastarbaiter Повідомлень: 3419 З нами з: 26.02.18 Подякував: 687 раз. Подякували: 562 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2024 21:44 Gastarbaiter написав: Bolt написав: 2 часа от Корчовой до Вроца, по А4. Чавак сделал.😎 2 часа от Корчовой до Вроца, по А4. Чавак сделал.😎

260 км/год? Синку, це фантастика. 260 км/год? Синку, це фантастика.

Ну чого фантастика: вчора мені скинули фото автівки, яка прибула з України (серія ВТ) в Анталію.

Номери прості - як турецький помаранч - з 4-х цифр перші три - то нулі. Та й четверта майже така.

Чорного кольору. Марку я на знаю, але на капоті золотом - якийсь герб.

Збіглося пів-Анталії дивися на біженця з України.

Ну чого фантастика: вчора мені скинули фото автівки, яка прибула з України (серія ВТ) в Анталію.

Номери прості - як турецький помаранч - з 4-х цифр перші три - то нулі. Та й четверта майже така.

Чорного кольору. Марку я на знаю, але на капоті золотом - якийсь герб.

Збіглося пів-Анталії дивися на біженця з України.

Так що особисто я - вірю...

Повідомлень: 10159 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3732 раз. Подякували: 1317 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2024 21:56 akurt написав: При чому: якщо це 90, то вказано, що тільки на найближчі 7,2 км наприклад.

Додано: Чет 10 жов, 2024 22:02

Дві с копійками і якись там Гольф наворочнний мав.

260 км/год? Синку, це фантастика. 260 км/год? Синку, це фантастика.

Дві с копійками і якись там Гольф наворочнний мав. Дві с копійками і якись там Гольф наворочнний мав. Bolt Повідомлень: 3181 З нами з: 09.11.17 Подякував: 18 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 жов, 2024 22:31 Ну оці то 30, то 40, то 50, то 70, то відразу 80, то навіть 90 - але всього на 7 200 000 міліметрів - і відразу 70 або 50 і 30... реально напрягають... Втомлюєшся... Двигун в 184 кінські сили - гібрид - дуже невдоволений.

Завтра їду походити по середньовічній фортеці у Франції - то проклав маршрут довший, але щоби були магістралі...



Пане flyman'e - реально не очікував - якось прогавив, що у Вас вже 44 золоті, срібні та платинові медалі - і статус "Наставник" та "Мудрець" - ваш ровер, куплений у 2018 у циганів за 40 доларів біля метро "Лісова" - ще живий? Працює? Вдається доїхати до ШРТ?

Треба ланцюг змащувати. akurt

