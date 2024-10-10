Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Дві с копійками і якись там Гольф наворочнний мав.
Вдень він би на годину застряг у заторі навколо Кракова. А вночі неодмінно влетів би у якусь з численних ділянок з ремонтом. Але зроблю вигляд, що повірив.
Може мені він теж трохи перебільшив.
Пи. Си. Коли в 19-у році їхав А4 до Бундесу там ремонтів не бачив. Може останнім часом поляки полотно роздовбали. Пам"ятаю, ше обурені коменти поляків, що вони побудували А4, а ділянкою до Жешова практично одні українці користаться-Безкоштовно!!!😎