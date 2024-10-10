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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2360236123622363
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 00:18

  Bolt написав:Дві с копійками і якись там Гольф наворочнний мав.

Вдень він би на годину застряг у заторі навколо Кракова. А вночі неодмінно влетів би у якусь з численних ділянок з ремонтом. Але зроблю вигляд, що повірив.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 06:41

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Дві с копійками і якись там Гольф наворочнний мав.

Вдень він би на годину застряг у заторі навколо Кракова. А вночі неодмінно влетів би у якусь з численних ділянок з ремонтом. Але зроблю вигляд, що повірив.

Може мені він теж трохи перебільшив.
Пи. Си. Коли в 19-у році їхав А4 до Бундесу там ремонтів не бачив. Може останнім часом поляки полотно роздовбали. Пам"ятаю, ше обурені коменти поляків, що вони побудували А4, а ділянкою до Жешова практично одні українці користаться-Безкоштовно!!!😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 09:15

  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Дві с копійками і якись там Гольф наворочнний мав.

Вдень він би на годину застряг у заторі навколо Кракова. А вночі неодмінно влетів би у якусь з численних ділянок з ремонтом. Але зроблю вигляд, що повірив.

Може мені він теж трохи перебільшив.
Пи. Си. Коли в 19-у році їхав А4 до Бундесу там ремонтів не бачив. Може останнім часом поляки полотно роздовбали. Пам"ятаю, ше обурені коменти поляків, що вони побудували А4, а ділянкою до Жешова практично одні українці користаться-Безкоштовно!!!😎

То якась пропаганда, більшість нових трас в Польщі побудовано за рахунок німців :D оці реально терпіли.
ПС отут можна інфо дивитись https://mapadotacji.gov.pl/
BIGor
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  #<1 ... 2360236123622363
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