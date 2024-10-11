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Bolt написав:Дві с копійками і якись там Гольф наворочнний мав.
Вдень він би на годину застряг у заторі навколо Кракова. А вночі неодмінно влетів би у якусь з численних ділянок з ремонтом. Але зроблю вигляд, що повірив.
Може мені він теж трохи перебільшив. Пи. Си. Коли в 19-у році їхав А4 до Бундесу там ремонтів не бачив. Може останнім часом поляки полотно роздовбали. Пам"ятаю, ше обурені коменти поляків, що вони побудували А4, а ділянкою до Жешова практично одні українці користаться-Безкоштовно!!!😎
Bolt написав:Дві с копійками і якись там Гольф наворочнний мав.
Вдень він би на годину застряг у заторі навколо Кракова. А вночі неодмінно влетів би у якусь з численних ділянок з ремонтом. Але зроблю вигляд, що повірив.
Може мені він теж трохи перебільшив. Пи. Си. Коли в 19-у році їхав А4 до Бундесу там ремонтів не бачив. Може останнім часом поляки полотно роздовбали. Пам"ятаю, ше обурені коменти поляків, що вони побудували А4, а ділянкою до Жешова практично одні українці користаться-Безкоштовно!!!😎
То якась пропаганда, більшість нових трас в Польщі побудовано за рахунок німців оці реально терпіли. ПС отут можна інфо дивитись https://mapadotacji.gov.pl/