Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2360236123622363 Додано: П'ят 11 жов, 2024 00:18 Bolt написав: Дві с копійками і якись там Гольф наворочнний мав. Дві с копійками і якись там Гольф наворочнний мав.

Вдень він би на годину застряг у заторі навколо Кракова. А вночі неодмінно влетів би у якусь з численних ділянок з ремонтом. Але зроблю вигляд, що повірив. Вдень він би на годину застряг у заторі навколо Кракова. А вночі неодмінно влетів би у якусь з численних ділянок з ремонтом. Але зроблю вигляд, що повірив. Gastarbaiter Повідомлень: 3420 З нами з: 26.02.18 Подякував: 687 раз. Подякували: 562 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2024 06:41 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Дві с копійками і якись там Гольф наворочнний мав. Дві с копійками і якись там Гольф наворочнний мав.

Вдень він би на годину застряг у заторі навколо Кракова. А вночі неодмінно влетів би у якусь з численних ділянок з ремонтом. Але зроблю вигляд, що повірив. Вдень він би на годину застряг у заторі навколо Кракова. А вночі неодмінно влетів би у якусь з численних ділянок з ремонтом. Але зроблю вигляд, що повірив.

Може мені він теж трохи перебільшив.

Пи. Си. Коли в 19-у році їхав А4 до Бундесу там ремонтів не бачив. Може останнім часом поляки полотно роздовбали. Пам"ятаю, ше обурені коменти поляків, що вони побудували А4, а ділянкою до Жешова практично одні українці користаться-Безкоштовно!!!😎 Може мені він теж трохи перебільшив.Пи. Си. Коли в 19-у році їхав А4 до Бундесу там ремонтів не бачив. Може останнім часом поляки полотно роздовбали. Пам"ятаю, ше обурені коменти поляків, що вони побудували А4, а ділянкою до Жешова практично одні українці користаться-Безкоштовно!!!😎 Bolt Повідомлень: 3183 З нами з: 09.11.17 Подякував: 18 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2024 09:15 Bolt написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав: Дві с копійками і якись там Гольф наворочнний мав. Дві с копійками і якись там Гольф наворочнний мав.

Вдень він би на годину застряг у заторі навколо Кракова. А вночі неодмінно влетів би у якусь з численних ділянок з ремонтом. Але зроблю вигляд, що повірив. Вдень він би на годину застряг у заторі навколо Кракова. А вночі неодмінно влетів би у якусь з численних ділянок з ремонтом. Але зроблю вигляд, що повірив.

Може мені він теж трохи перебільшив.

Пи. Си. Коли в 19-у році їхав А4 до Бундесу там ремонтів не бачив. Може останнім часом поляки полотно роздовбали. Пам"ятаю, ше обурені коменти поляків, що вони побудували А4, а ділянкою до Жешова практично одні українці користаться-Безкоштовно!!!😎 Може мені він теж трохи перебільшив.Пи. Си. Коли в 19-у році їхав А4 до Бундесу там ремонтів не бачив. Може останнім часом поляки полотно роздовбали. Пам"ятаю, ше, а ділянкою до Жешова практично одні українці користаться-Безкоштовно!!!😎

То якась пропаганда, більшість нових трас в Польщі побудовано за рахунок німців оці реально терпіли.

ПС отут можна інфо дивитись https://mapadotacji.gov.pl/ То якась пропаганда, більшість нових трас в Польщі побудовано за рахунок німцівоці реально терпіли.ПС отут можна інфо дивитись BIGor

Повідомлень: 9447 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1371 раз. Подякували: 1774 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:54 Не далекий той час, коли не треба буде дивитися на знаки і підбирати швидкість. Просто на рівні авто в електроніці буде обмеження для даного проміжку дороги. Люди будуть жити безпечно, але дуже скучно The_Rebel

Повідомлень: 442 З нами з: 01.06.19 Подякував: 25 раз. Подякували: 108 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:54 Re: Еміграція, заробітчанство

Деталей історії не знаю, але в загальних рисах:

Хлопцю зараз десь 26 років, виїхав 24 лютого, поки ще пускали. Зараз в Німеччині, працює.

Його наречена теж Українка. Їй 16-17 років. Учиться в школі. Вагітна. Її батьки дозвіл на шлюб дали.

В консульстві України не хотіли одружувати, бо не оновив дані в ТЦК

Він поперся в якусь фірму, яка подала запит на одруження в німецьки ЗАГС. А там викликали поліцію і хочуть його посадити... Дізнався від сусідки, що її сина хочуть посадити в Німеччині за шлюб.Деталей історії не знаю, але в загальних рисах: Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 11 жов, 2024 14:00, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3865 З нами з: 29.07.22 Подякував: 698 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:00 Дюрі-бачі написав: Дізнався від сусідки, що її сина хочуть посадити в Німеччині за шлюб.

Деталей історії не знаю, але в загальних рисах:

Хлопцю зараз десь 26 років, виїхав 24 лютого, поки ще пускали.

Його наречена теж Українка. Вагітна. Їй 16-17 років. Її батьки дозвіл на шлюб дали.

В консульстві України не хотіли одружувати, бо не оновив дані в ТЦК

Він поперся в якусь фірму, яка подала запит на одруження в німецьки ЗАГС. А там викликали поліцію і хочуть його посадити... Дізнався від сусідки, що її сина хочуть посадити в Німеччині за шлюб.Деталей історії не знаю, але в загальних рисах:

Треба було в Голандію їхати... Треба було в Голандію їхати... Shaman

Повідомлень: 6997 З нами з: 29.09.19 Подякував: 669 раз. Подякували: 1491 раз. Профіль 2 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2360236123622363 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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