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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2360236123622363
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 00:18

  Bolt написав:Дві с копійками і якись там Гольф наворочнний мав.

Вдень він би на годину застряг у заторі навколо Кракова. А вночі неодмінно влетів би у якусь з численних ділянок з ремонтом. Але зроблю вигляд, що повірив.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 06:41

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Дві с копійками і якись там Гольф наворочнний мав.

Вдень він би на годину застряг у заторі навколо Кракова. А вночі неодмінно влетів би у якусь з численних ділянок з ремонтом. Але зроблю вигляд, що повірив.

Може мені він теж трохи перебільшив.
Пи. Си. Коли в 19-у році їхав А4 до Бундесу там ремонтів не бачив. Може останнім часом поляки полотно роздовбали. Пам"ятаю, ше обурені коменти поляків, що вони побудували А4, а ділянкою до Жешова практично одні українці користаться-Безкоштовно!!!😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 09:15

  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Дві с копійками і якись там Гольф наворочнний мав.

Вдень він би на годину застряг у заторі навколо Кракова. А вночі неодмінно влетів би у якусь з численних ділянок з ремонтом. Але зроблю вигляд, що повірив.

Може мені він теж трохи перебільшив.
Пи. Си. Коли в 19-у році їхав А4 до Бундесу там ремонтів не бачив. Може останнім часом поляки полотно роздовбали. Пам"ятаю, ше обурені коменти поляків, що вони побудували А4, а ділянкою до Жешова практично одні українці користаться-Безкоштовно!!!😎

То якась пропаганда, більшість нових трас в Польщі побудовано за рахунок німців :D оці реально терпіли.
ПС отут можна інфо дивитись https://mapadotacji.gov.pl/
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:54

Не далекий той час, коли не треба буде дивитися на знаки і підбирати швидкість. Просто на рівні авто в електроніці буде обмеження для даного проміжку дороги. Люди будуть жити безпечно, але дуже скучно
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 13:54

Re: Еміграція, заробітчанство

Дізнався від сусідки, що її сина хочуть посадити в Німеччині за шлюб.
Деталей історії не знаю, але в загальних рисах:
  • Хлопцю зараз десь 26 років, виїхав 24 лютого, поки ще пускали. Зараз в Німеччині, працює.
  • Його наречена теж Українка. Їй 16-17 років. Учиться в школі. Вагітна. Її батьки дозвіл на шлюб дали.
  • В консульстві України не хотіли одружувати, бо не оновив дані в ТЦК
  • Він поперся в якусь фірму, яка подала запит на одруження в німецьки ЗАГС. А там викликали поліцію і хочуть його посадити...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 11 жов, 2024 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:00

  Дюрі-бачі написав:Дізнався від сусідки, що її сина хочуть посадити в Німеччині за шлюб.
Деталей історії не знаю, але в загальних рисах:
  • Хлопцю зараз десь 26 років, виїхав 24 лютого, поки ще пускали.
  • Його наречена теж Українка. Вагітна. Їй 16-17 років. Її батьки дозвіл на шлюб дали.
  • В консульстві України не хотіли одружувати, бо не оновив дані в ТЦК
  • Він поперся в якусь фірму, яка подала запит на одруження в німецьки ЗАГС. А там викликали поліцію і хочуть його посадити...

Треба було в Голандію їхати... :)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:37

  Дюрі-бачі написав:Дізнався від сусідки, що її сина хочуть посадити в Німеччині за шлюб.
Деталей історії не знаю, але в загальних рисах:
  • Хлопцю зараз десь 26 років, виїхав 24 лютого, поки ще пускали. Зараз в Німеччині, працює.
  • Його наречена теж Українка. Їй 16-17 років. Учиться в школі. Вагітна. Її батьки дозвіл на шлюб дали.
  • В консульстві України не хотіли одружувати, бо не оновив дані в ТЦК
  • Він поперся в якусь фірму, яка подала запит на одруження в німецьки ЗАГС. А там викликали поліцію і хочуть його посадити...

Ну напевно чоловіка хочуть посадити не за шлюб, а за розбещення неповнолітніх?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:40

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:а за розбещення неповнолітніх?
так наче в Німеччині ж з 14 років вже можна сексом займатись, на відміну від 16 років в Україні, а от шлюб тільки з 18 років.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:51

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:а за розбещення неповнолітніх?
так наче в Німеччині ж з 14 років вже можна сексом займатись, на відміну від 16 років в Україні, а от шлюб тільки з 18 років.

Значить тому чоловіку не треба паритись взагалі.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 15:53

BIGor Ну його мама тепер позичила 2000Є і поїхала в Німеччину "спасати сина з тюрми"
Дюрі-бачі
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