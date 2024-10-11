Ну 2000€ за те, що не міг думати головОМ - то не так багато.
Племінник, який мешкає і працює у Варшаві, повернувся сьогодні у свою улюблену Варшаву.
Із своєю дівчиною.
Звісно, він не такий лОх, як згаданий Дюрі-бачі: у цього НЕлоха його дівчина не вагітна.
Так ось: 7 днів 6 ночей в Анталії - це такий курорт на березі Середземного моря - All inclusive - 3000€ обійшлося все про все.
Єдине, що було дорогим, це таксі з аеропорта до будинка у Варшаві, де він орендує 3-к квартиру.
P.S. В розмові здалося, що почав думати, що я був правий: якщо ти багато років (5 років після закінчення університету в Україні) працюєш на одну із самих відомих в світі компаній, штаб-квартира якої в SF, то можливо варто і не чинити опір та переїхати в SF? Ну реально: ну що там в тій Варшаві? Ну що там такого особливого???