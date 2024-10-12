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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:07
Попався хлопець… Ну не перший він, але в наш час - бач як воно все складно…
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Додано: Суб 12 жов, 2024 19:13
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
а за розбещення неповнолітніх?
так наче в Німеччині ж з 14 років вже можна сексом займатись, на відміну від 16 років в Україні, а от шлюб тільки з 18 років.
з 14 чи з 16ти років- не важливо. Займайся сексом у 14-16 років з таким самим підлітком. Але тут справа у іншому. Йому 26 і його секс із неповнолітньою це вже стаття
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