Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:07
Попався хлопець… Ну не перший він, але в наш час - бач як воно все складно…
akurt
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Додано: Суб 12 жов, 2024 19:13
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
а за розбещення неповнолітніх?
так наче в Німеччині ж з 14 років вже можна сексом займатись, на відміну від 16 років в Україні, а от шлюб тільки з 18 років.
з 14 чи з 16ти років- не важливо. Займайся сексом у 14-16 років з таким самим підлітком. Але тут справа у іншому. Йому 26 і його секс із неповнолітньою це вже стаття
Rack
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Додано: Суб 12 жов, 2024 20:42
Rack написав:
з 14 чи з 16ти років- не важливо. Займайся сексом у 14-16 років з таким самим підлітком. Але тут справа у іншому. Йому 26 і його секс із неповнолітньою це вже стаття
Схоже, що так. Гугл каже, що в Німеччині з 14-17 річними можна займатись до 20 років. З 21 року тільки з 18+
Дюрі-бачі
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Додано: Суб 12 жов, 2024 20:45
flyman
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Додано: Суб 12 жов, 2024 21:00
Ну шо коли чекаємо перших масових штрафів, і накладення арештів на рахунки і майно.
Цікаво коли зірве гайку?
https://m.censor.net/ua/news/3514600/u_ ... u_z_poshty
Bolt
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Додано: Суб 12 жов, 2024 21:02
Хороший курник. А житло де?
Faceless
Модератор
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