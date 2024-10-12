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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2361236223632364
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:07

Попався хлопець… Ну не перший він, але в наш час - бач як воно все складно…
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 19:13

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:а за розбещення неповнолітніх?
так наче в Німеччині ж з 14 років вже можна сексом займатись, на відміну від 16 років в Україні, а от шлюб тільки з 18 років.

з 14 чи з 16ти років- не важливо. Займайся сексом у 14-16 років з таким самим підлітком. Але тут справа у іншому. Йому 26 і його секс із неповнолітньою це вже стаття
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 20:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  Rack написав:з 14 чи з 16ти років- не важливо. Займайся сексом у 14-16 років з таким самим підлітком. Але тут справа у іншому. Йому 26 і його секс із неповнолітньою це вже стаття

Схоже, що так. Гугл каже, що в Німеччині з 14-17 річними можна займатись до 20 років. З 21 року тільки з 18+
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 20:45

Re: Еміграція, заробітчанство

житло біля моря за $100 на місяць
https://www.youtube.com/shorts/PhR9B2FU6io
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:00

Ну шо коли чекаємо перших масових штрафів, і накладення арештів на рахунки і майно.
Цікаво коли зірве гайку?
https://m.censor.net/ua/news/3514600/u_ ... u_z_poshty
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:02

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:житло біля моря за $100 на місяць
https://www.youtube.com/shorts/PhR9B2FU6io
Хороший курник. А житло де?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 22:08

  Faceless написав:
flyman написав:житло біля моря за $100 на місяць
https://www.youtube.com/shorts/PhR9B2FU6io
Хороший курник. А житло де?

Житло в ЖК КРЖН з концептуального г-но блоку з модними МЗК.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 22:13

  flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:житло біля моря за $100 на місяць
https://www.youtube.com/shorts/PhR9B2FU6io
Хороший курник. А житло де?

Житло в ЖК КРЖН з концептуального г-но блоку з модними МЗК.

А що рахується категорією «МЗК» , коли купляється підвал? Завжди цікавило..
питання як до людини «в тємі».. 😀
Hotab
 
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