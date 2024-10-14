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#<1 ... 2362236323642365 Додано: Нед 13 жов, 2024 23:48 Bolt написав: Ну шо коли чекаємо перших масових штрафів, і накладення арештів на рахунки і майно.

Цікаво коли зірве гайку?

https://m.censor.net/ua/news/3514600/u_ ... u_z_poshty Ну шо коли чекаємо перших масових штрафів, і накладення арештів на рахунки і майно.Цікаво коли зірве гайку?

Досі не зірвало й далі не зірве. Досі не зірвало й далі не зірве. Rack Повідомлень: 673 З нами з: 29.01.09 Подякував: 55 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2024 10:17 Еміграція, заробітчанство



News from USA



На цій гілці були неодноразові висловлювання про те, що доля ІТ-ників дуже погана, роботи немає, скорочення та таке інше.

Особливо радили майбутнім студентам не йти вчитися за спеціальностями цієї сфери. Мабуть краще йти вчитися за спеціальністю «Суднобудування» (на всю Україну було подано всіма абітурієнтами у всі університет 15 заяв).

Ну, події з успішною посадкою першого ступеня ракети від пана Маска показують зворотнє. Там треба було добре думати головою, щоби та частина ракети так вдало повернулася.



На додачу опублікую повідомлення нашого українця - випускника одного з українських університетів - про ситуацію на сьогодні.

Працює в штаті Каліфорнія в одній досить відомій фірмі, продуктами якої користуються багато наших ІТ-ників в Україні.



Оригінал текста на мій запит щодо ситуації з роботою та на роботі.



“Чем ближе к 1 ноября - тем больше давления на работе. В пятницу мой рабочий день начался в 7:30 утра. В 23:30 я был на последнем митинге и примерно в полночь закончил работать.



До конца года уже никаких отпусков кроме запланированных нам не дают.

Даже на 1-2 дня.”



(Кінець цитат) akurt

Повідомлень: 10161 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3736 раз. Подякували: 1317 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2362236323642365 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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