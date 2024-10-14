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На цій гілці були неодноразові висловлювання про те, що доля ІТ-ників дуже погана, роботи немає, скорочення та таке інше. Особливо радили майбутнім студентам не йти вчитися за спеціальностями цієї сфери. Мабуть краще йти вчитися за спеціальністю «Суднобудування» (на всю Україну було подано всіма абітурієнтами у всі університет 15 заяв). Ну, події з успішною посадкою першого ступеня ракети від пана Маска показують зворотнє. Там треба було добре думати головою, щоби та частина ракети так вдало повернулася.
На додачу опублікую повідомлення нашого українця - випускника одного з українських університетів - про ситуацію на сьогодні. Працює в штаті Каліфорнія в одній досить відомій фірмі, продуктами якої користуються багато наших ІТ-ників в Україні.
Оригінал текста на мій запит щодо ситуації з роботою та на роботі.
“Чем ближе к 1 ноября - тем больше давления на работе. В пятницу мой рабочий день начался в 7:30 утра. В 23:30 я был на последнем митинге и примерно в полночь закончил работать.
До конца года уже никаких отпусков кроме запланированных нам не дают. Даже на 1-2 дня.”