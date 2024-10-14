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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2362236323642365
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 23:48

  Bolt написав:Ну шо коли чекаємо перших масових штрафів, і накладення арештів на рахунки і майно.
Цікаво коли зірве гайку?
https://m.censor.net/ua/news/3514600/u_ ... u_z_poshty

Досі не зірвало й далі не зірве.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 10:17

Еміграція, заробітчанство

News from USA

На цій гілці були неодноразові висловлювання про те, що доля ІТ-ників дуже погана, роботи немає, скорочення та таке інше.
Особливо радили майбутнім студентам не йти вчитися за спеціальностями цієї сфери. Мабуть краще йти вчитися за спеціальністю «Суднобудування» (на всю Україну було подано всіма абітурієнтами у всі університет 15 заяв).
Ну, події з успішною посадкою першого ступеня ракети від пана Маска показують зворотнє. Там треба було добре думати головою, щоби та частина ракети так вдало повернулася.

На додачу опублікую повідомлення нашого українця - випускника одного з українських університетів - про ситуацію на сьогодні.
Працює в штаті Каліфорнія в одній досить відомій фірмі, продуктами якої користуються багато наших ІТ-ників в Україні.

Оригінал текста на мій запит щодо ситуації з роботою та на роботі.

“Чем ближе к 1 ноября - тем больше давления на работе. В пятницу мой рабочий день начался в 7:30 утра. В 23:30 я был на последнем митинге и примерно в полночь закончил работать.

До конца года уже никаких отпусков кроме запланированных нам не дают.
Даже на 1-2 дня.”

(Кінець цитат)
akurt
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