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На цій гілці були неодноразові висловлювання про те, що доля ІТ-ників дуже погана, роботи немає, скорочення та таке інше.
Ну, події з успішною посадкою першого ступеня ракети від пана Маска показують зворотнє. Там треба було добре думати головою, щоби та частина ракети так вдало повернулася.
На додачу опублікую повідомлення нашого українця - випускника одного з українських університетів - про ситуацію на сьогодні. Працює в штаті Каліфорнія в одній досить відомій фірмі, продуктами якої користуються багато наших ІТ-ників в Україні.
Оригінал текста отримано сьогодні на мій запит щодо ситуації з роботою та на роботі.
“Чем ближе к 1 ноября - тем больше давления на работе. В пятницу мой рабочий день начался в 7:30 утра. В 23:30 я был на последнем митинге и примерно в полночь закончил работать.
До конца года уже никаких отпусков кроме запланированных нам не дают. Даже на 1-2 дня.”
Цими вихідними побував в Іспанії - якщо точніше, то в місті Сан-Себастьян - це курортне місто на березі Біскайської затоки, розташоване в гористій Країні Басків в Іспанії.
Цього разу я заїхав в Іспанію (я не перший раз в Іспанії) на своєму авто української реєстрації з території Франції. Мої враження: - бензин А-95 - дешевше орієнтовно на 0,10...0,20 євро за літр. Наприклад на першій ліпшій АЗС в Іспанія і можу заправитися за 1,70 яро за 1 літр, на тій же трасі у Франції бензин може бути і по 1,99 євро. Правда, якщо від’їхати від кордону вглиб території Франції подалі - то можна залити А98 за 1,95 євро за 1 літр. Економія несуттєва - але приємно. - парковки в місті Сан Себастьян виявилися дорожчими – наприклад, за підземний паркінг в центрі міста я заплатив 8,90 євро - такі високої плати у Франції за декілька годин в мене не було. Зазвичай у Франції на вулиці оплата орієнтовно 0,70 євро за 1 годину, а в підземному паркінгу найбільше я платив 6,90 євро. - кафе та безкінечні закусочні (тут їх називають "Бар") - значно дешевші, ніж у Франції. Був здивований тим, що фактично ви не зможете відвідати нахвалену "Баскську" кухню - у всіх барах та рестораціях подають як на Гамбургер, так Такос, як на Такос, то просто бутерброд - булка. Але і ціни відповідні: 3...4...5 євро. У Франції ви за такі гроші нічого не купите поїсти. - вибір в ресторанах ніяк не вразив - ми ледве знайшли ресторацію з чимось "цікавим". https://maps.app.goo.gl/KHG2LEaXGc93fayT7 Шукали ресторан, де подають каструлю відварених у пиві мідій - не знайшли. Ледве знайшли пристойний ресторан, де замовили "Кальмар у чорному соусі" (13,5 євро) та "Риба (Тріска) в Баскському соусі" (15,50 євро). Два таких блюда готували досить довго (офіціантка навіть приходила вибачалася) - разом було заплачено 34,5 євро, що за французьким вимірюванням дешево. Здивувало, що за два пива в рахунок включили всього 5,90 євро. Досить дешева ціна! Офіціантам чайові НЕ платять. - тістечка в кондитерській були від 2 євро - дешевше, ніж у Франції (3-4 євро). - жінка мацала якісь там кофти в бутиках - то ціни нижче, ніж у Франції. Наприклад, така кофтинка, яка в Тулузі може коштувати 45 євро, тут знайшли за 35 євро. - здивувала "вільна поведінка туристів" - велика кількість сиділа на кам’яних сходах помпезного собору 12-16 сторіччя з банками пива або бокалами вина. - в Іспанії не продають стіки HEITS для електронних цигарок: заборонено.
Найбільше здивували пляжі: пісочок, класне море/океан та неймовірна кількість людей на пляжі та в морі. Купаються та загоряють: сонце потужне, температура комфортна: +25. Але... хм... Я НЕ побачив ні прісного душа, ні кабінок для переодягання, ні - вибачаюсь - туалетів. Можливо, погано дивився. Але і не знайшов, і не побачив…До речі: ні шезлонгів, ні парасольок. Я настільки звик до цих зручностей в Анталії та ще й до привітної класної гальки, що... Ну не знаю... Ну і припаркуватися поблизу пляжу неможливо... (В Анталії всі паркувальні місця на пляжах є безкоштовними без обмежень часу).
Ну два "прикола": - по центру міста по вулиця йшов кремезний дядько з бородою - імпозантної зовнішності - я би подумав, що це художник або скульптор - дуже довго та дуже голосно говорив українською мовою в смартфон та дуже багато вставляв російською мат. Ех... щирий українець... - коли я виїхав з підземного паркінгу та почав рухатися по одній з центральних вулиць, раптом почув "Слава Україні!" - я відповів "Героям слава!" - вікно водія було відкрито - і в мене авто з українськими номерами серії "ВС". Озирнувся - троє молодиків років 30...35... Ех...
НЕ зустрічаю на трасах Франції авто української реєстрації. Але на трасі, яка веде з Іспанії у Францію (в Іспанії дозволена швидкість 120, у Франції - 130) одне авто - до речі не нове та не швидке (їхало не більше за 90 км за годину) - зустрів та посигналив... Далі я пішов 130...
Ще враження: здалося, що в Іспанії більш охайніше на вулицях. Можливо тому таке враження, що це - дуже відомий курорт... Офіціанти говорять англійською. Є меню англійською. В супермаркетах або продуктових магазинах не був - про ціни на харчі сказати нічого не можу.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 14 жов, 2024 15:30, всього редагувалось 1 раз.
Чому нашим подобається в Іспанії? Цими вихідними побував в Іспанії - якщо точніше, то в місті Сан-Себастьян - це курортне місто на березі Біскайської затоки, розташоване в гористій Країні Басків в Іспанії. Він відомий завдяки своїм пляжам Ла-Конча та Ондаретта, мальовничим набережним та ресторанам, де працюють винахідливі кухарі. У Старому місті (або Парте-В'єха) можна пройтися мощеними вуличками, відвідати елітні магазини, розслабитися в жвавих барах, скуштувати традиційні закуски пінчос і вишукані вина. Цього разу я заїхав в Іспанію (я не перший раз в Іспанії) на своєму авто української реєстрації з території Франції. Мої враження: - бензин А-95 - дешевше орієнтовно на 0,10...0,20 євро за літр. Наприклад на першій ліпшій АЗС в Іспанія і можу заправитися за 1,70 яро за 1 літр, на тій же трасі у Франції бензин може бути і по 1,99 євро. Правда, якщо від’їхати від кордону подалі - то можна залити А98 за 1,95 євро за 1 літр. Економія несуттєва - але приємно. - парковки в місті Сан Себастьян виявилися дорожчими – наприклад, за підземний паркінг в центрі міста я заплатив 8,90 євро - такі високої плати у Франції в мене не було. Зазвичай на вулиці оплата орієнтовно 0,70 євро за 1 годину, а в підземному паркінгу найбільше я платив 6,90 євро. - кафе та безкінечні закусочні (тут їх називають "Бар" - значно дешевші, ніж у Франції. Був здивований тим, що фактично ви не зможете відвідати нахвалену "Баскську" кухню - у всіх барах та рестораціях подають як на Гамбургер, так Такос, як на такої то просто бутерброд - булка. Але і ціни відповідні: 3...4...5 євро. У Франції ви за такі гроші нічого не купите поїсти. - вибір в ресторанах ніяк не вразив - ми ледве знайшли ресторацію з чимось цікавим. Шукали ресторан, де подають каструлю відварених у пиві мідій - не знайшли. Ледве знайшли пристойний ресторан, де замовили "Вісьминіг у чорному соусі" та Риба в Баскському соусі". Два таких блюда готували досить довго (офіціантка навіть приходила вибачалася) - разом ціна була 31,5 євро, що за французьким вимірюванням дешево. Здивувало, що за два пива в рахунок включили всього 2 євро. Небачено дешева ціна! - тістечка в кондитерській були від 2 євро - дешевше, ніж у Франції (3-4 євро). - жінка мацала якісь там кофти в бутиках - то ціни нижче, ніж у Франції. Наприклад, така кофтинка, яка в Тулузі може коштувати 45 євро, тут знайшли за 35 євро. - здивувала "вільна " поведінка туристів - велика кількість сиділа на кам’яних сходах помпезного собору 12-16 сторіччя з банками пива або бокалами вина. - в Іспанії не продають стіки HEITS для електронних цигарок: заборонено. Найбільше здивували пляжі: пісочок, класне море/океан та неймовірна кількість людей на пляжі та в морі. Купаються та загоряють: сонце потужне, температура комфортна: +25. Але... хм... Я НЕ побачив ні прісного душа, ні кабінок для переодягання, ні - вибачаюсь - туалетів. Можливо, погано дивився. Але і не знайшов, і не побачив…До речі: ні шезлонгів, ні парасольок. Я настільки звик до цих зручностей в Анталії та ще й до привітної класної гальки, що... Ну не знаю... Ну і припаркуватися поблизу пляжу неможливо... (В Анталії всі Паркувальні місця на пляжах є безкоштовними без обмежень часу).
Ну два "прикола": - по центру міста по вулиця йшов кремезний дядько з бородою - імпозантної зовнішності - я би подумав, що це художник або скульптор - дуже довго та дуже голосно говорив українською мовою в смартфон та дуже багато вставляв російською мат. Ех... щирий українець... - коли я виїхав з підземного паркінгу та почав рухатися по одній з центральних вулиць, раптом почув "Слава Україні!" - я відповів "Героям слава!" - вікно водія було відкрито і в мене авто з українськими номерами серії "ВС". Озирнувся - троє молодиків років 30...35... Ех...
НЕ зустрічаю на трасах Франції авто української реєстрації. Але на трасі, яка веде з Іспанії у Францію (в Іспанії дозволена швидкість 120, у Франції - 130) одне авто - до речі не нове та не швидке (їхало не більше за 90 км за годину) - зустрів та посигналив...
Ще враження: здалося, що в Іспанії більш охайніше на вулицях. Можливо тому таке враження, що це - дуже відомий курорт... В супермаркетах або продуктових магазинах не був - про ціни на харчі сказати нічого не можу.
1. Бензин 1.5 реально. Ну или 1.7 на "дорогих заправках" но тогда всегда есть карта с 8-10% возвратом на след покупку. 2. Парковки 1.5-2евро в час. Или 18-25/день в зависимости от локации. На месяц 60-70евро, тоесть если приехал на неделю+, то выгоднее месячный абонемент взять. Бесплатных парковок считай что нет - можно 1.5 часа кружить по району в поисках бесплатного места. 3. Кафе (таперия их тут называют) это не про еду. Бутер + пиво. Так что если видите слово taperia, то нечего туда идти. 4. Блюда по 15евро это не совсем ресторан. Точнее как, это ресторан, там будет вкусно, но экзотику (фирмые блюда) там не найти. Это надо идти уже в класс повыше где 1 блюдо будет стоить около 30евро. Ну и обычно запись за неделю, так с улицы практически невозможно попасть. 5. Цены на шмотки разные. От всяких lefties/H&M за 10-20евро, до брендов чьи названия я даже не знаю с ценником в сотни евро за 1 вещь. Но преобладает конечно лоукост, испанцы как-то не сильно паряться за шмотки - перебегать пару недель в январе в шлепках норм вариант так как "сколько там той зимы" ) 6. Да тут пиво на улице попить не проблема. Так чтобы прям тупо сидели и бухали водку на лавочке я не видел, но гулять с банкой пива тебе никто не запретит. 7. Народу до сих пор дофига на пляжах. Тут сезон не кончается в 0, так как даже в декабре приезжают северяне, которым и 18 градусов в море норм. Ну и просто туристы шарахаются круглый год, круизные лайнеры стабильно заходят каждые выходные с 3000-5000 человек. 8. Обустройство пляжей и правда печалька. Туалеты обычно есть (по закону вроде должны быть каждые 500м), зонтики/шезлонги при кафе стоят (платные или при условии заказа чего-то в кафе), а вот кабинки для переодевания впринципе не приняты. Может потому что тут 70% женщин без купальников ходит (летом) и не сильно паряться переодеванием при посторонних. Ну трусы конечно приходится уже в машине переодевать... 9. По поводу чистоты улиц - зависит от локации и контингента. В туристической локации может быть чище, а где-то в ипенях где одни мексы/пакистанцы живут, может быть и грязнее раз в 10 чем в той же Украине. Причем это все в пределах 1го города (для сравнения беру Аликанте так как успел погулять в нем во всех районах).
На цій гілці були неодноразові висловлювання про те, що доля ІТ-ників дуже погана, роботи немає, скорочення та таке інше.
Ну, події з успішною посадкою першого ступеня ракети від пана Маска показують зворотнє. Там треба було добре думати головою, щоби та частина ракети так вдало повернулася.
На додачу опублікую повідомлення нашого українця - випускника одного з українських університетів - про ситуацію на сьогодні. Працює в штаті Каліфорнія в одній досить відомій фірмі, продуктами якої користуються багато наших ІТ-ників в Україні.
Оригінал текста отримано сьогодні на мій запит щодо ситуації з роботою та на роботі.
“Чем ближе к 1 ноября - тем больше давления на работе. В пятницу мой рабочий день начался в 7:30 утра. В 23:30 я был на последнем митинге и примерно в полночь закончил работать.
До конца года уже никаких отпусков кроме запланированных нам не дают. Даже на 1-2 дня.”
(Кінець цитат)
$500K в рік зразу після університету самі себе не зароблять
flyman написав:$500K в рік зразу після університету самі себе не зароблять
Оце ж, пане флаймане, так і буде все життя жебрацький напрямок думок, бо обманюєте, та неуважно читаєте, що я пишу та які факти надаю. В жодному моєму дописі НЕ було написано, що випускник отримує "$500K в рік зразу після університету".
Якщо об"єктивно розібратися, то з"ясується, що Стів Джобс продав свій Volkswagen за 1500 доларів, а Стів Возняк – калькулятор Hewlett-Packard за 500 доларів. Ці гроші стали їхнім стартовим капіталом для створення компанії. Тобто, якщо якщо би ви мудро продали все надбання свого життя: ровер, куплений в 2018 році у циганів за 40 доларів, калькулятор, куплений на Аліекспресс за 1 долар, всі 33 кавалірки, якими оточили Кийов, та плюс всі 10 000 примірників тритомної науково-економічної праці "Інфляція в тих 197 країнах світу, де я ніколи в житті не був та ніколи в житті вже не буду" - та гори можна було б зверунти, а не тільки оженитися у ві сні на 15-ти річній дівчині з Філіппін.
akurt написав:“Чем ближе к 1 ноября - тем больше давления на работе. В пятницу мой рабочий день начался в 7:30 утра. В 23:30 я был на последнем митинге и примерно в полночь закончил работать.
До конца года уже никаких отпусков кроме запланированных нам не дают. Даже на 1-2 дня.”
Це ознака дуже поганої ІТ фірми. Я б звільнявся і пох на зп.
Там же зрозумілою мовою написано: продуктами якої користуються багато ІТ-ників з України. Тобто Ви хочете залишити багато ІТ-ників з України без роботи? На тему "Я б звільнився" - Вас ніхто - всі 7,951 міл"ярди мешканців планети Земля - не брав на роботу. Тобто звільнитися можете прямо зараз. Наслідків не буде. Сміливо і класно: