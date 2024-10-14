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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2363236423652366
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 22:23

Шикарний допис.
Тут вже треба розуміти: по форуму линдають жебраки, які увішані медалями - 3 золоті и 1 - з палладію у сплаві з платиною - і статусом "Мудрець" та "Наставник".
Так, цей Мудрець голий босий безробітний багато років - без родини - без дітей (наприклад, понинутих десь в Богом забутому обласному центрі) він діє за сценарієм Шарикова -
"В настоящее время кажлый имеет свое право..."
Ось це - справжня біда нашого українського суспільства... і причина війни: наявність мільйонів дебілів.
Можете ображатися - але правда.
akurt
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  #<1 ... 2363236423652366
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