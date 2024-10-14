Шикарний допис.
Тут вже треба розуміти: по форуму линдають жебраки, які увішані медалями - 3 золоті и 1 - з палладію у сплаві з платиною - і статусом "Мудрець" та "Наставник".
Так, цей Мудрець голий босий безробітний багато років - без родини - без дітей (наприклад, понинутих десь в Богом забутому обласному центрі) він діє за сценарієм Шарикова -
"В настоящее время кажлый имеет свое право..."
Ось це - справжня біда нашого українського суспільства... і причина війни: наявність мільйонів дебілів.
Можете ображатися - але правда.