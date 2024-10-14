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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2363236423652366
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 22:23

Шикарний допис.
Тут вже треба розуміти: по форуму линдають жебраки, які увішані медалями - 3 золоті и 1 - з палладію у сплаві з платиною - і статусом "Мудрець" та "Наставник".
Так, цей Мудрець голий босий безробітний багато років - без родини - без дітей (наприклад, понинутих десь в Богом забутому обласному центрі) він діє за сценарієм Шарикова -
"В настоящее время кажлый имеет свое право..."
Ось це - справжня біда нашого українського суспільства... і причина війни: наявність мільйонів дебілів.
Можете ображатися - але правда.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:00

Тут ще треба розуміти кожну конкретну ситуацію. Колись був дуже популярний вислів в українських банках "после 6-ти работа только начинается". Воно нічого не давало тобі особисто, твоїй кар'єрі, твоєму заробітку, але всі сидять, то й ти сиди, бо так принято. А ще була у нас "свята трійця" як ми їх називали, наших керівників, все як ви пишете - без сім'ї (або розведені вже), без друзів, а діти виросли і емігрували. То їх зовсім додому не тягло, бо там пусто, навіть кішка не чекає, а з інтересів - тільки робота. То сиділи до 8-9 і всім іншим намагалися закинути якусь непотрібну роботу тільки щоб подовше затримати. Я зразу ситуацію просік, то записався в спортивну секцію на 7-му годину (навіть виступав в команді банку), то мене принаймні 3 рази в тиждень не чіпали. А от дівчат-коліжанок молоденьких було мені дуже жаль, коли стара карга сама своє життя про..ла на роботі, і їх не відпускала на побачення сходити)), у дівчат молоденький вік швидко минає
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:08

  The_Rebel написав:... без сім'ї (або розведені вже), без друзів, а діти виросли і емігрували. То їх зовсім додому не тягло, бо там пусто, навіть кішка не чекає, а з інтересів - тільки робота.

З інтересів - "тільки робота" - це класно.
Гірше реальність цього форуму: голе босе безробітне безквартирне, без родини без дітей, безлошадне, без автівки, у віці за 50 - і кавкає, і кавкає і кавкає, помацуючі 3 золоті та одну палладієву медаль...
А тут ще й платіж за електрику такому знавцю прийшов - статус на форумі "Мудрець" (! хай Бог милує!) ) та "Наставник" (перехрестимося та сплюнемо) - а грошей оплатити як не було - так і немає...
Ну реально: не де ж взяти 40 гривень... чи навіть 50...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:19

akurt

Ну реально: не де ж взяти 40 гривень... чи навіть 50...


Філіпінка візьме на утримання. За «койкомісце» в підвалі
Hotab
 
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