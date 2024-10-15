Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2363236423652366 Додано: Пон 14 жов, 2024 22:23 Шикарний допис.

Тут вже треба розуміти: по форуму линдають цікаві люди - із статусом "Мудрець" та "Наставник".

Такий «Наставник» може бути голий босий безробітний багато років - без родини - без дітей (наприклад, понинутих) - і він діє за «правилом» Шарикова - "В настоящее время каждый имеет свое право..." Востаннє редагувалось akurt в Вів 15 жов, 2024 10:20, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 10169 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3739 раз. Подякували: 1318 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2024 23:00 Тут ще треба розуміти кожну конкретну ситуацію. Колись був дуже популярний вислів в українських банках "после 6-ти работа только начинается". Воно нічого не давало тобі особисто, твоїй кар'єрі, твоєму заробітку, але всі сидять, то й ти сиди, бо так принято. А ще була у нас "свята трійця" як ми їх називали, наших керівників, все як ви пишете - без сім'ї (або розведені вже), без друзів, а діти виросли і емігрували. То їх зовсім додому не тягло, бо там пусто, навіть кішка не чекає, а з інтересів - тільки робота. То сиділи до 8-9 і всім іншим намагалися закинути якусь непотрібну роботу тільки щоб подовше затримати. Я зразу ситуацію просік, то записався в спортивну секцію на 7-му годину (навіть виступав в команді банку), то мене принаймні 3 рази в тиждень не чіпали. А от дівчат-коліжанок молоденьких було мені дуже жаль, коли стара карга сама своє життя про..ла на роботі, і їх не відпускала на побачення сходити)), у дівчат молоденький вік швидко минає The_Rebel

Повідомлень: 444 З нами з: 01.06.19 Подякував: 25 раз. Подякували: 112 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2024 23:08 The_Rebel написав: ... без сім'ї (або розведені вже), без друзів, а діти виросли і емігрували. То їх зовсім додому не тягло, бо там пусто, навіть кішка не чекає, а з інтересів - тільки робота.

... без сім'ї (або розведені вже), без друзів, а діти виросли і емігрували. То їх зовсім додому не тягло, бо там пусто, навіть кішка не чекає, а з інтересів - тільки робота.

З інтересів - "тільки робота" - це класно.

Гірше реальність: платіж за електрику такому знавцю прийшов - статус на форумі "Мудрець" (! хай Бог милує!) ) та "Наставник" - а грошей оплатити як не було - так і немає...

Ну реально: не де ж взяти 40 гривень... чи навіть 50... З інтересів - "тільки робота" - це класно.Гірше реальність: платіж за електрику такому знавцю прийшов - статус на форумі "Мудрець" (! хай Бог милує!) ) та "Наставник" - а грошей оплатити як не було - так і немає...Ну реально: не де ж взяти 40 гривень... чи навіть 50... Востаннє редагувалось akurt в Вів 15 жов, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10169 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3739 раз. Подякували: 1318 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2024 11:08 akurt написав: The_Rebel написав: ... без сім'ї (або розведені вже), без друзів, а діти виросли і емігрували. То їх зовсім додому не тягло, бо там пусто, навіть кішка не чекає, а з інтересів - тільки робота.

... без сім'ї (або розведені вже), без друзів, а діти виросли і емігрували. То їх зовсім додому не тягло, бо там пусто, навіть кішка не чекає, а з інтересів - тільки робота.

З інтересів - "тільки робота" - це класно.

Гірше реальність: платіж за електрику такому знавцю прийшов - статус на форумі "Мудрець" (! хай Бог милує!) ) та "Наставник" - а грошей оплатити як не було - так і немає...

Ну реально: не де ж взяти 40 гривень... чи навіть 50... З інтересів - "тільки робота" - це класно.Гірше реальність: платіж за електрику такому знавцю прийшов - статус на форумі "Мудрець" (! хай Бог милує!) ) та "Наставник" - а грошей оплатити як не було - так і немає...Ну реально: не де ж взяти 40 гривень... чи навіть 50...

блогеру, напр. є дохід з платної підписки:

блогеру, напр. є дохід з платної підписки: flyman

Повідомлень: 36815 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2795 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2024 11:16 Re: Еміграція, заробітчанство 26 тис підписників.

А халамидників «яких мало» , виявляється багато. 😃 Hotab Повідомлень: 13396 З нами з: 15.02.09 Подякував: 360 раз. Подякували: 2272 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2024 12:33 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: Тут ще треба розуміти кожну конкретну ситуацію. Колись був дуже популярний вислів в українських банках "после 6-ти работа только начинается". Воно нічого не давало тобі особисто, твоїй кар'єрі, твоєму заробітку, але всі сидять, то й ти сиди, бо так принято. А ще була у нас "свята трійця" як ми їх називали, наших керівників, все як ви пишете - без сім'ї (або розведені вже), без друзів, а діти виросли і емігрували. То їх зовсім додому не тягло, бо там пусто, навіть кішка не чекає, а з інтересів - тільки робота. То сиділи до 8-9 і всім іншим намагалися закинути якусь непотрібну роботу тільки щоб подовше затримати. Я зразу ситуацію просік, то записався в спортивну секцію на 7-му годину (навіть виступав в команді банку), то мене принаймні 3 рази в тиждень не чіпали. А от дівчат-коліжанок молоденьких було мені дуже жаль, коли стара карга сама своє життя про..ла на роботі, і їх не відпускала на побачення сходити)), у дівчат молоденький вік швидко минає Думаю то десь до початку 2000х таке могло бути. Взагалі, як пішла мода на економістів і потекли нові кадри, а це вже десь з початку 2000х, почав потроху вимиватися отой менталітет ср*ки що вростає в крісло. Хоча "стара гвардія" пручалась, особливо в заскорузлих установах, наприклад, Промінвест, де "стара гвардія" працювала ще з часів, коли він був Промбудбанк. Думаю то десь до початку 2000х таке могло бути. Взагалі, як пішла мода на економістів і потекли нові кадри, а це вже десь з початку 2000х, почав потроху вимиватися отой менталітет ср*ки що вростає в крісло. Хоча "стара гвардія" пручалась, особливо в заскорузлих установах, наприклад, Промінвест, де "стара гвардія" працювала ще з часів, коли він був Промбудбанк. Faceless

Модератор Повідомлень: 35408 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1458 раз. Подякували: 8050 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2024 13:08 Еміграція, заробітчанство



News from Ukraine



Готуємося до славетного ювілею!

В січні 2025 року виповниться рівно 10 років, як в одну - не буду уточнювати яку - голову прийшла думка почати нове життя "з чистого листа".

Під "чистим листом" людина розуміла одруження із 15-ти річною громадянкою Філіппін.

В принципі нічого дивного: в мене є приятель - рекордсмен - жонатий вже четвертий раз.

Зараз мешкає в Аланії (Туреччина). Заробляє гроші на діамантове намисто новій жінці, підробляючи нелегально ріелтором. Що цікаво - получається - тільки за останній місяць вдалося продати 3 квартири в Аланії.

Є і ніші цікаві - один з них зараз мешкає в Іспанії, куди переїхав восени 2022 року. Звісно, покинувши жінку, яка народила доню та вештаючись із "всілякими" там "панянками"...

Є персонажі трагічні: один покинув жінку з двома дітьми ще десь років 20 тому - сини виросли без нього - і зараз - після НЕ ситого дитинства та юнацтва - коли "папа" розважався з молодухою - дуже добре стоять на ногах. А "молода" жінка 5 днів тому раптово померла у віці 50 років.

А сам він останні 10 років якось там неприємно розтовстів та тепер дзвонить старшому сину у Київ та просить його якось довести від лави біля під"їзду хрущовки до тієї хрущовки.

Син-киянин - зараз сам батько дитини - у розпачі:

"Папа! Я смогу доехать до тебя только через 5 часов..."



Але про "Дєвочку із Нагасакі" тобто з Філіппін - то ж цікавіше, бо світла прозора цікава ідея виникла 10 (ДЕСЯТЬ) років тому і досі не є реалізованою:



Оскільки автор ідеї скоро поставить абсолютний рекорд дописів на Фінансовому форумі України - то було б цікаво почути, чому така цікава ідея не є реалізованою.

Чому не получилося, що цьому завадило?

Питання актуальне, бо з 368 160 його дописів на цьому форумі 90% присвячено саме цьому питанню.

А тая філіппінка згадується на Фінансовому форумі України щоденно (!!!) та по декілька разів на день.

Ну що, автор ідеї, вперед! Чекаємо. News from UkraineГотуємося до славетного ювілею!В січні 2025 року виповниться рівно 10 років, як в одну - не буду уточнювати яку - голову прийшла думка почати нове життя "з чистого листа".Під "чистим листом" людина розуміла одруження із 15-ти річною громадянкою Філіппін.В принципі нічого дивного: в мене є приятель - рекордсмен - жонатий вже четвертий раз.Зараз мешкає в Аланії (Туреччина). Заробляє гроші на діамантове намисто новій жінці, підробляючи нелегально ріелтором. Що цікаво - получається - тільки за останній місяць вдалося продати 3 квартири в Аланії.Є і ніші цікаві - один з них зараз мешкає в Іспанії, куди переїхав восени 2022 року. Звісно, покинувши жінку, яка народила доню та вештаючись із "всілякими" там "панянками"...Є персонажі трагічні: один покинув жінку з двома дітьми ще десь років 20 тому - сини виросли без нього - і зараз - після НЕ ситого дитинства та юнацтва -- дуже добре стоять на ногах. А "молода" жінка 5 днів тому раптово померла у віці 50 років.А сам він останні 10 років якось там неприємно розтовстів та тепер дзвонить старшому сину у Київ та просить його якось довести від лави біля під"їзду хрущовки до тієї хрущовки.Син-киянин - зараз сам батько дитини - у розпачі:"Папа! Я смогу доехать до тебя только через 5 часов..."Але про "Дєвочку із Нагасакі" тобто з Філіппін - то ж цікавіше, бо світла прозора цікава ідея виникла 10 (ДЕСЯТЬ) років тому і досі не є реалізованою:Оскільки автор ідеї скоро поставить абсолютний рекорд дописів на Фінансовому форумі України - то було б цікаво почути,Чому не получилося, що цьому завадило?Питання актуальне, бо з 368 160 його дописів на цьому форумі 90% присвячено саме цьому питанню.А тая філіппінка згадується на Фінансовому форумі України(!!!) та по декілька разів на день.Ну що, автор ідеї, вперед! Чекаємо. akurt

Повідомлень: 10169 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3739 раз. Подякували: 1318 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2363236423652366 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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