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Шикарний допис. Тут вже треба розуміти: по форуму линдають цікаві люди - із статусом "Мудрець" та "Наставник". Такий «Наставник» може бути голий босий безробітний багато років - без родини - без дітей (наприклад, понинутих) - і він діє за «правилом» Шарикова - "В настоящее время каждый имеет свое право..."
Востаннє редагувалось akurt в Вів 15 жов, 2024 10:20, всього редагувалось 2 разів.
Тут ще треба розуміти кожну конкретну ситуацію. Колись був дуже популярний вислів в українських банках "после 6-ти работа только начинается". Воно нічого не давало тобі особисто, твоїй кар'єрі, твоєму заробітку, але всі сидять, то й ти сиди, бо так принято. А ще була у нас "свята трійця" як ми їх називали, наших керівників, все як ви пишете - без сім'ї (або розведені вже), без друзів, а діти виросли і емігрували. То їх зовсім додому не тягло, бо там пусто, навіть кішка не чекає, а з інтересів - тільки робота. То сиділи до 8-9 і всім іншим намагалися закинути якусь непотрібну роботу тільки щоб подовше затримати. Я зразу ситуацію просік, то записався в спортивну секцію на 7-му годину (навіть виступав в команді банку), то мене принаймні 3 рази в тиждень не чіпали. А от дівчат-коліжанок молоденьких було мені дуже жаль, коли стара карга сама своє життя про..ла на роботі, і їх не відпускала на побачення сходити)), у дівчат молоденький вік швидко минає
The_Rebel написав:... без сім'ї (або розведені вже), без друзів, а діти виросли і емігрували. То їх зовсім додому не тягло, бо там пусто, навіть кішка не чекає, а з інтересів - тільки робота.
З інтересів - "тільки робота" - це класно. Гірше реальність: платіж за електрику такому знавцю прийшов - статус на форумі "Мудрець" (! хай Бог милує!) ) та "Наставник" - а грошей оплатити як не було - так і немає... Ну реально: не де ж взяти 40 гривень... чи навіть 50...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 15 жов, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз.
The_Rebel написав:... без сім'ї (або розведені вже), без друзів, а діти виросли і емігрували. То їх зовсім додому не тягло, бо там пусто, навіть кішка не чекає, а з інтересів - тільки робота.
З інтересів - "тільки робота" - це класно. Гірше реальність: платіж за електрику такому знавцю прийшов - статус на форумі "Мудрець" (! хай Бог милує!) ) та "Наставник" - а грошей оплатити як не було - так і немає... Ну реально: не де ж взяти 40 гривень... чи навіть 50...
The_Rebel написав:Тут ще треба розуміти кожну конкретну ситуацію. Колись був дуже популярний вислів в українських банках "после 6-ти работа только начинается". Воно нічого не давало тобі особисто, твоїй кар'єрі, твоєму заробітку, але всі сидять, то й ти сиди, бо так принято. А ще була у нас "свята трійця" як ми їх називали, наших керівників, все як ви пишете - без сім'ї (або розведені вже), без друзів, а діти виросли і емігрували. То їх зовсім додому не тягло, бо там пусто, навіть кішка не чекає, а з інтересів - тільки робота. То сиділи до 8-9 і всім іншим намагалися закинути якусь непотрібну роботу тільки щоб подовше затримати. Я зразу ситуацію просік, то записався в спортивну секцію на 7-му годину (навіть виступав в команді банку), то мене принаймні 3 рази в тиждень не чіпали. А от дівчат-коліжанок молоденьких було мені дуже жаль, коли стара карга сама своє життя про..ла на роботі, і їх не відпускала на побачення сходити)), у дівчат молоденький вік швидко минає
Думаю то десь до початку 2000х таке могло бути. Взагалі, як пішла мода на економістів і потекли нові кадри, а це вже десь з початку 2000х, почав потроху вимиватися отой менталітет ср*ки що вростає в крісло. Хоча "стара гвардія" пручалась, особливо в заскорузлих установах, наприклад, Промінвест, де "стара гвардія" працювала ще з часів, коли він був Промбудбанк.
Готуємося до славетного ювілею! В січні 2025 року виповниться рівно 10 років, як в одну - не буду уточнювати яку - голову прийшла думка почати нове життя "з чистого листа". Під "чистим листом" людина розуміла одруження із 15-ти річною громадянкою Філіппін. В принципі нічого дивного: в мене є приятель - рекордсмен - жонатий вже четвертий раз. Зараз мешкає в Аланії (Туреччина). Заробляє гроші на діамантове намисто новій жінці, підробляючи нелегально ріелтором. Що цікаво - получається - тільки за останній місяць вдалося продати 3 квартири в Аланії. Є і ніші цікаві - один з них зараз мешкає в Іспанії, куди переїхав восени 2022 року. Звісно, покинувши жінку, яка народила доню та вештаючись із "всілякими" там "панянками"... Є персонажі трагічні: один покинув жінку з двома дітьми ще десь років 20 тому - сини виросли без нього - і зараз - після НЕ ситого дитинства та юнацтва - коли "папа" розважався з молодухою - дуже добре стоять на ногах. А "молода" жінка 5 днів тому раптово померла у віці 50 років. А сам він останні 10 років якось там неприємно розтовстів та тепер дзвонить старшому сину у Київ та просить його якось довести від лави біля під"їзду хрущовки до тієї хрущовки. Син-киянин - зараз сам батько дитини - у розпачі: "Папа! Я смогу доехать до тебя только через 5 часов..."
Але про "Дєвочку із Нагасакі" тобто з Філіппін - то ж цікавіше, бо світла прозора цікава ідея виникла 10 (ДЕСЯТЬ) років тому і досі не є реалізованою: Оскільки автор ідеї скоро поставить абсолютний рекорд дописів на Фінансовому форумі України - то було б цікаво почути, чому така цікава ідея не є реалізованою. Чому не получилося, що цьому завадило? Питання актуальне, бо з 368 160 його дописів на цьому форумі 90% присвячено саме цьому питанню. А тая філіппінка згадується на Фінансовому форумі України щоденно (!!!) та по декілька разів на день. Ну що, автор ідеї, вперед! Чекаємо.