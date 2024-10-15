RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2363236423652366
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 22:23

Шикарний допис.
Тут вже треба розуміти: по форуму линдають цікаві люди - із статусом "Мудрець" та "Наставник".
Такий «Наставник» може бути голий босий безробітний багато років - без родини - без дітей (наприклад, понинутих) - і він діє за «правилом» Шарикова - "В настоящее время каждый имеет свое право..."
Востаннє редагувалось akurt в Вів 15 жов, 2024 10:20, всього редагувалось 2 разів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10168
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3739 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:00

Тут ще треба розуміти кожну конкретну ситуацію. Колись був дуже популярний вислів в українських банках "после 6-ти работа только начинается". Воно нічого не давало тобі особисто, твоїй кар'єрі, твоєму заробітку, але всі сидять, то й ти сиди, бо так принято. А ще була у нас "свята трійця" як ми їх називали, наших керівників, все як ви пишете - без сім'ї (або розведені вже), без друзів, а діти виросли і емігрували. То їх зовсім додому не тягло, бо там пусто, навіть кішка не чекає, а з інтересів - тільки робота. То сиділи до 8-9 і всім іншим намагалися закинути якусь непотрібну роботу тільки щоб подовше затримати. Я зразу ситуацію просік, то записався в спортивну секцію на 7-му годину (навіть виступав в команді банку), то мене принаймні 3 рази в тиждень не чіпали. А от дівчат-коліжанок молоденьких було мені дуже жаль, коли стара карга сама своє життя про..ла на роботі, і їх не відпускала на побачення сходити)), у дівчат молоденький вік швидко минає
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 444
З нами з: 01.06.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:08

  The_Rebel написав:... без сім'ї (або розведені вже), без друзів, а діти виросли і емігрували. То їх зовсім додому не тягло, бо там пусто, навіть кішка не чекає, а з інтересів - тільки робота.

З інтересів - "тільки робота" - це класно.
Гірше реальність: платіж за електрику такому знавцю прийшов - статус на форумі "Мудрець" (! хай Бог милує!) ) та "Наставник" - а грошей оплатити як не було - так і немає...
Ну реально: не де ж взяти 40 гривень... чи навіть 50...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 15 жов, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10168
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3739 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 11:08

  akurt написав:
  The_Rebel написав:... без сім'ї (або розведені вже), без друзів, а діти виросли і емігрували. То їх зовсім додому не тягло, бо там пусто, навіть кішка не чекає, а з інтересів - тільки робота.

З інтересів - "тільки робота" - це класно.
Гірше реальність: платіж за електрику такому знавцю прийшов - статус на форумі "Мудрець" (! хай Бог милує!) ) та "Наставник" - а грошей оплатити як не було - так і немає...
Ну реально: не де ж взяти 40 гривень... чи навіть 50...

блогеру, напр. є дохід з платної підписки:
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36814
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:33

Re: Еміграція, заробітчанство

The_Rebel написав:Тут ще треба розуміти кожну конкретну ситуацію. Колись був дуже популярний вислів в українських банках "после 6-ти работа только начинается". Воно нічого не давало тобі особисто, твоїй кар'єрі, твоєму заробітку, але всі сидять, то й ти сиди, бо так принято. А ще була у нас "свята трійця" як ми їх називали, наших керівників, все як ви пишете - без сім'ї (або розведені вже), без друзів, а діти виросли і емігрували. То їх зовсім додому не тягло, бо там пусто, навіть кішка не чекає, а з інтересів - тільки робота. То сиділи до 8-9 і всім іншим намагалися закинути якусь непотрібну роботу тільки щоб подовше затримати. Я зразу ситуацію просік, то записався в спортивну секцію на 7-му годину (навіть виступав в команді банку), то мене принаймні 3 рази в тиждень не чіпали. А от дівчат-коліжанок молоденьких було мені дуже жаль, коли стара карга сама своє життя про..ла на роботі, і їх не відпускала на побачення сходити)), у дівчат молоденький вік швидко минає
Думаю то десь до початку 2000х таке могло бути. Взагалі, як пішла мода на економістів і потекли нові кадри, а це вже десь з початку 2000х, почав потроху вимиватися отой менталітет ср*ки що вростає в крісло. Хоча "стара гвардія" пручалась, особливо в заскорузлих установах, наприклад, Промінвест, де "стара гвардія" працювала ще з часів, коли він був Промбудбанк.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35411
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1458 раз.
Подякували: 8050 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 16:24

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Там же зрозумілою мовою написано: продуктами якої користуються багато ІТ-ників з України.
Тобто Ви хочете залишити багато ІТ-ників з України без роботи?
На тему "Я б звільнився" - Вас ніхто - всі 7,951 міл"ярди мешканців планети Земля - не брав на роботу.
Тобто звільнитися можете прямо зараз. Наслідків не буде.

akurt. Ви не розумієтеся в темі IT. Я писав людей які тут розуміються. Я показував вирізку зі свого оффера, де був Rank - Associate Director. На відміну від Вас я потрапляв на проекти де треба було кваліфіковоно працювати дуже багато. В результаті - починають страждати всі інші сфери життя, а гроші просто ніколи витрачати... Рівень задоволення від життя падає. А в Україні, що в тебе кілька тисяч доларів з/п, що вдвічі більше - рівень життя не буде відрізнятися значно. Це якщо дуже коротко.
Denik
 
Повідомлень: 3281
З нами з: 23.02.09
Подякував: 678 раз.
Подякували: 1153 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 2363236423652366
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.