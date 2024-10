Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2363236423652366 Додано: Пон 14 жов, 2024 22:23 Шикарний допис.

Тут вже треба розуміти: по форуму линдають цікаві люди - із статусом "Мудрець" та "Наставник".

Такий «Наставник» може бути голий босий безробітний багато років - без родини - без дітей (наприклад, понинутих) - і він діє за «правилом» Шарикова - "В настоящее время каждый имеет свое право..." Востаннє редагувалось akurt в Вів 15 жов, 2024 10:20, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 10168 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3739 раз. Подякували: 1318 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2024 23:00 Тут ще треба розуміти кожну конкретну ситуацію. Колись був дуже популярний вислів в українських банках "после 6-ти работа только начинается". Воно нічого не давало тобі особисто, твоїй кар'єрі, твоєму заробітку, але всі сидять, то й ти сиди, бо так принято. А ще була у нас "свята трійця" як ми їх називали, наших керівників, все як ви пишете - без сім'ї (або розведені вже), без друзів, а діти виросли і емігрували. То їх зовсім додому не тягло, бо там пусто, навіть кішка не чекає, а з інтересів - тільки робота. То сиділи до 8-9 і всім іншим намагалися закинути якусь непотрібну роботу тільки щоб подовше затримати. Я зразу ситуацію просік, то записався в спортивну секцію на 7-му годину (навіть виступав в команді банку), то мене принаймні 3 рази в тиждень не чіпали. А от дівчат-коліжанок молоденьких було мені дуже жаль, коли стара карга сама своє життя про..ла на роботі, і їх не відпускала на побачення сходити)), у дівчат молоденький вік швидко минає The_Rebel

Повідомлень: 446 З нами з: 01.06.19 Подякував: 25 раз. Подякували: 113 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2024 23:08 The_Rebel написав: ... без сім'ї (або розведені вже), без друзів, а діти виросли і емігрували. То їх зовсім додому не тягло, бо там пусто, навіть кішка не чекає, а з інтересів - тільки робота.

... без сім'ї (або розведені вже), без друзів, а діти виросли і емігрували. То їх зовсім додому не тягло, бо там пусто, навіть кішка не чекає, а з інтересів - тільки робота.

З інтересів - "тільки робота" - це класно.

Гірше реальність: платіж за електрику такому знавцю прийшов - статус на форумі "Мудрець" (! хай Бог милує!) ) та "Наставник" - а грошей оплатити як не було - так і немає...

Ну реально: не де ж взяти 40 гривень... чи навіть 50... З інтересів - "тільки робота" - це класно.Гірше реальність: платіж за електрику такому знавцю прийшов - статус на форумі "Мудрець" (! хай Бог милує!) ) та "Наставник" - а грошей оплатити як не було - так і немає...Ну реально: не де ж взяти 40 гривень... чи навіть 50... Востаннє редагувалось akurt в Вів 15 жов, 2024 10:23, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10168 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3739 раз. Подякували: 1318 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2024 11:08 akurt написав: The_Rebel написав: ... без сім'ї (або розведені вже), без друзів, а діти виросли і емігрували. То їх зовсім додому не тягло, бо там пусто, навіть кішка не чекає, а з інтересів - тільки робота.

... без сім'ї (або розведені вже), без друзів, а діти виросли і емігрували. То їх зовсім додому не тягло, бо там пусто, навіть кішка не чекає, а з інтересів - тільки робота.

З інтересів - "тільки робота" - це класно.

Гірше реальність: платіж за електрику такому знавцю прийшов - статус на форумі "Мудрець" (! хай Бог милує!) ) та "Наставник" - а грошей оплатити як не було - так і немає...

Ну реально: не де ж взяти 40 гривень... чи навіть 50... З інтересів - "тільки робота" - це класно.Гірше реальність: платіж за електрику такому знавцю прийшов - статус на форумі "Мудрець" (! хай Бог милує!) ) та "Наставник" - а грошей оплатити як не було - так і немає...Ну реально: не де ж взяти 40 гривень... чи навіть 50...

блогеру, напр. є дохід з платної підписки:

блогеру, напр. є дохід з платної підписки: flyman

Повідомлень: 36819 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1591 раз. Подякували: 2795 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2024 12:33 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: Тут ще треба розуміти кожну конкретну ситуацію. Колись був дуже популярний вислів в українських банках "после 6-ти работа только начинается". Воно нічого не давало тобі особисто, твоїй кар'єрі, твоєму заробітку, але всі сидять, то й ти сиди, бо так принято. А ще була у нас "свята трійця" як ми їх називали, наших керівників, все як ви пишете - без сім'ї (або розведені вже), без друзів, а діти виросли і емігрували. То їх зовсім додому не тягло, бо там пусто, навіть кішка не чекає, а з інтересів - тільки робота. То сиділи до 8-9 і всім іншим намагалися закинути якусь непотрібну роботу тільки щоб подовше затримати. Я зразу ситуацію просік, то записався в спортивну секцію на 7-му годину (навіть виступав в команді банку), то мене принаймні 3 рази в тиждень не чіпали. А от дівчат-коліжанок молоденьких було мені дуже жаль, коли стара карга сама своє життя про..ла на роботі, і їх не відпускала на побачення сходити)), у дівчат молоденький вік швидко минає Думаю то десь до початку 2000х таке могло бути. Взагалі, як пішла мода на економістів і потекли нові кадри, а це вже десь з початку 2000х, почав потроху вимиватися отой менталітет ср*ки що вростає в крісло. Хоча "стара гвардія" пручалась, особливо в заскорузлих установах, наприклад, Промінвест, де "стара гвардія" працювала ще з часів, коли він був Промбудбанк. Думаю то десь до початку 2000х таке могло бути. Взагалі, як пішла мода на економістів і потекли нові кадри, а це вже десь з початку 2000х, почав потроху вимиватися отой менталітет ср*ки що вростає в крісло. Хоча "стара гвардія" пручалась, особливо в заскорузлих установах, наприклад, Промінвест, де "стара гвардія" працювала ще з часів, коли він був Промбудбанк. Faceless

Модератор Повідомлень: 35411 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1458 раз. Подякували: 8050 раз. Профіль 4 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2024 16:24 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Там же зрозумілою мовою написано: продуктами якої користуються багато ІТ-ників з України.

Тобто Ви хочете залишити багато ІТ-ників з України без роботи?

На тему "Я б звільнився" - Вас ніхто - всі 7,951 міл"ярди мешканців планети Земля - не брав на роботу.

Тобто звільнитися можете прямо зараз. Наслідків не буде. Там же зрозумілою мовою написано: продуктами якої користуються багато ІТ-ників з України.Тобто Ви хочете залишити багато ІТ-ників з України без роботи?На тему "Я б звільнився" - Вас ніхто - всі 7,951 міл"ярди мешканців планети Земля - не брав на роботу.Тобто звільнитися можете прямо зараз. Наслідків не буде.

akurt. Ви не розумієтеся в темі IT. Я писав людей які тут розуміються. Я показував вирізку зі свого оффера, де був Rank - Associate Director. На відміну від Вас я потрапляв на проекти де треба було кваліфіковоно працювати дуже багато. В результаті - починають страждати всі інші сфери життя, а гроші просто ніколи витрачати... Рівень задоволення від життя падає. А в Україні, що в тебе кілька тисяч доларів з/п, що вдвічі більше - рівень життя не буде відрізнятися значно. Це якщо дуже коротко. akurt. Ви не розумієтеся в темі IT. Я писав людей які тут розуміються. Я показував вирізку зі свого оффера, де був Rank - Associate Director. На відміну від Вас я потрапляв на проекти де треба було кваліфіковоно працювати дуже багато. В результаті - починають страждати всі інші сфери життя, а гроші просто ніколи витрачати... Рівень задоволення від життя падає. А в Україні, що в тебе кілька тисяч доларів з/п, що вдвічі більше - рівень життя не буде відрізнятися значно. Це якщо дуже коротко. Denik Повідомлень: 3284 З нами з: 23.02.09 Подякував: 678 раз. Подякували: 1153 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2024 18:00 Faceless написав: Думаю то десь до початку 2000х таке могло бути. Взагалі, як пішла мода на економістів і потекли нові кадри, а це вже десь з початку 2000х, почав потроху вимиватися отой менталітет ср*ки що вростає в крісло. Хоча "стара гвардія" пручалась, особливо в заскорузлих установах, наприклад, Промінвест, де "стара гвардія" працювала ще з часів, коли він був Промбудбанк. Думаю то десь до початку 2000х таке могло бути. Взагалі, як пішла мода на економістів і потекли нові кадри, а це вже десь з початку 2000х, почав потроху вимиватися отой менталітет ср*ки що вростає в крісло. Хоча "стара гвардія" пручалась, особливо в заскорузлих установах, наприклад, Промінвест, де "стара гвардія" працювала ще з часів, коли він був Промбудбанк.

Червоні директори були ще до кінця 00-х як мінімум. Адже тоді це могли бути навіть люди, що народилися в 1950-му році або навіть раніше. Тому що ці кадри намагалися досидіти на посаді інколи й до 65-ти.

До речі, я ні в якому разі не заперечую, що на Заході хто більше працює, той зазвичай більше має. Особливо це стосується емігрантів, яким у новій країні нічого просто так у спадок не дісталося, навіть мови та документів/громадянства. Про США не скажу, але в Англії жив декілька років, то чітко можна було розмежувати тих, хто сидів роками на мінімалці, а то й на дотаціях. І тих, хто вчив мову, поступав у свої 30+/40+ у коледж для здобуття місцевої професії/допусків, постійно намагався вдосконалити скіли.

Я лише хочу сказати, що в Україні ця формула (більше працюєш - більше маєш) є під великим сумнівом. Ну камон, признайтесь, хто з тутешніх форумчан може похвалитися як він рвав жили по 12 годин в день і це допомогло йому стати заможним (а не щоб родичі допомогли / бабуся на Печерську хрущика залишила/ отримав "подарунки" як держслужбовець за відмінну роботу і т.п.)? В Україні таке рідко діє, на жаль. Керівниця МСЕК Хмельницької обл. не дасть збрехати, навряд чи вона працювала понаднормові заповнюючи свої тумби "нікому непотрібним")) Червоні директори були ще до кінця 00-х як мінімум. Адже тоді це могли бути навіть люди, що народилися в 1950-му році або навіть раніше. Тому що ці кадри намагалися досидіти на посаді інколи й до 65-ти.До речі, я ні в якому разі не заперечую, що на Заході хто більше працює, той зазвичай більше має. Особливо це стосується емігрантів, яким у новій країні нічого просто так у спадок не дісталося, навіть мови та документів/громадянства. Про США не скажу, але в Англії жив декілька років, то чітко можна було розмежувати тих, хто сидів роками на мінімалці, а то й на дотаціях. І тих, хто вчив мову, поступав у свої 30+/40+ у коледж для здобуття місцевої професії/допусків, постійно намагався вдосконалити скіли.Я лише хочу сказати, що в Україні ця формула (більше працюєш - більше маєш) є під великим сумнівом. Ну камон, признайтесь, хто з тутешніх форумчан може похвалитися як він рвав жили по 12 годин в день і це допомогло йому стати заможним (а не щоб родичі допомогли / бабуся на Печерську хрущика залишила/ отримав "подарунки" як держслужбовець за відмінну роботу і т.п.)? В Україні таке рідко діє, на жаль. Керівниця МСЕК Хмельницької обл. не дасть збрехати, навряд чи вона працювала понаднормові заповнюючи свої тумби "нікому непотрібним")) The_Rebel

Повідомлень: 446 З нами з: 01.06.19 Подякував: 25 раз. Подякували: 113 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2024 18:22 Denik написав: akurt написав: Там же зрозумілою мовою написано: продуктами якої користуються багато ІТ-ників з України.

Тобто Ви хочете залишити багато ІТ-ників з України без роботи?

На тему "Я б звільнився" - Вас ніхто - всі 7,951 міл"ярди мешканців планети Земля - не брав на роботу.

Тобто звільнитися можете прямо зараз. Наслідків не буде. Там же зрозумілою мовою написано: продуктами якої користуються багато ІТ-ників з України.Тобто Ви хочете залишити багато ІТ-ників з України без роботи?На тему "Я б звільнився" - Вас ніхто - всі 7,951 міл"ярди мешканців планети Земля - не брав на роботу.Тобто звільнитися можете прямо зараз. Наслідків не буде.

akurt. Ви не розумієтеся в темі IT. Я писав людей які тут розуміються. Я показував вирізку зі свого оффера, де був Rank - Associate Director. На відміну від Вас я потрапляв на проекти де треба було кваліфіковоно працювати дуже багато. В результаті - починають страждати всі інші сфери життя, а гроші просто ніколи витрачати... Рівень задоволення від життя падає. А в Україні, що в тебе кілька тисяч доларів з/п, що вдвічі більше - рівень життя не буде відрізнятися значно. Це якщо дуже коротко. akurt. Ви не розумієтеся в темі IT. Я писав людей які тут розуміються. Я показував вирізку зі свого оффера, де був Rank - Associate Director. На відміну від Вас я потрапляв на проекти де треба було кваліфіковоно працювати дуже багато. В результаті - починають страждати всі інші сфери життя, а гроші просто ніколи витрачати... Рівень задоволення від життя падає. А в Україні, що в тебе кілька тисяч доларів з/п, що вдвічі більше - рівень життя не буде відрізнятися значно. Це якщо дуже коротко.

Це не тільки з айті так. А з усіма професіями. Наприклад, коли наші люди ідуть працювати в Європу, то так як там погодинна оплата праці, вони намагаються назбирати якомога більше "годінок". Довелося попрацювати колись на заводі в Чехії, коли мій банк накрився, а іпотека не погашалась сама собою). По своєму досвіду - чехи працюють 8 годин і йдуть додому, ми залишаємося і працюємо 11-12 годин. І ще в суботу виходимо, а кому дуже треба то і в неділю. Але ж українці компенсують це тим, що потім на півроку їдуть додому. І відлежуються. Коли ж якийсь українець переїздить в Чехію назавжди, то він вже не працює 11-12 годин, бо він вже чех, ніхто йому потім не дасть піврічної відпустки, щоб він прийшов до тями після "вджобування". Тому дійсно, понаднормові зачасту можуть мати місце або на початку кар'єри, або як тимчасове явище, коли ти потім це компенсуєш собі у вигляді додаткового відпочинку. Ніякі гроші не варті перманентного

щоденного перепрацювання Це не тільки з айті так. А з усіма професіями. Наприклад, коли наші люди ідуть працювати в Європу, то так як там погодинна оплата праці, вони намагаються назбирати якомога більше "годінок". Довелося попрацювати колись на заводі в Чехії, коли мій банк накрився, а іпотека не погашалась сама собою). По своєму досвіду - чехи працюють 8 годин і йдуть додому, ми залишаємося і працюємо 11-12 годин. І ще в суботу виходимо, а кому дуже треба то і в неділю. Але ж українці компенсують це тим, що потім на півроку їдуть додому. І відлежуються. Коли ж якийсь українець переїздить в Чехію назавжди, то він вже не працює 11-12 годин, бо він вже чех, ніхто йому потім не дасть піврічної відпустки, щоб він прийшов до тями після "вджобування". Тому дійсно, понаднормові зачасту можуть мати місце або на початку кар'єри, або як тимчасове явище, коли ти потім це компенсуєш собі у вигляді додаткового відпочинку. Ніякі гроші не варті перманентногощоденного перепрацювання The_Rebel

Повідомлень: 446 З нами з: 01.06.19 Подякував: 25 раз. Подякували: 113 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2363236423652366 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: The_Rebel і 4 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор